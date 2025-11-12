En medio del escándalo con Luzu TV, La China Suárez eligió dónde contará su verdad: ¿puso condiciones?

La entrevista marcará el regreso de La China Suárez a los medios tras semanas de especulaciones, rumores y fuertes cruces mediáticos. Todo indica que la actriz eligió un espacio distinto, lejos del escándalo y con un entrevistador con el que, según trascendió, se siente cómoda. La expectativa por escuchar su versión es enorme: por primera vez, Suárez podría contar su verdad sobre la historia con Icardi y despejar, o confirmar, muchas de las versiones que la tienen en el centro de la escena.

¿Por qué se canceló la nota de La China Suárez en Luzu TV?

La entrevista que Eugenia “La China” Suárez iba a ofrecer en el canal de streaming LuzuTV fue finalmente cancelada. Según reveló Yanina Latorre en Sálvese quien pueda (América TV), la actriz no participará de Antes que Nadie, el ciclo que conduce Diego Leuco, a pesar de que su presencia ya estaba confirmada y generaba gran expectativa entre los seguidores del canal.

La panelista contó en su programa que “finalmente la China Suárez no va a estar en LuzuTV, en el programa de Diego Leuco”. De acuerdo con la información que brindó al aire, la entrevista estaba programada, pero en las últimas horas se frustró por una exigencia de la actriz.

“La China pidió que Nico Occhiato, creador y fundador de LuzuTV, también esté en la entrevista”, explicó Yanina Latorre, señalando que ese pedido no fue bien recibido por la producción del canal. Según comentó, la solicitud generó cierta incomodidad interna y derivó en que los responsables de la señal decidieran no concretar la nota.

Así, la esperada aparición de La China Suárez en LuzuTV quedó suspendida, al menos por ahora. La noticia llamó la atención no solo por el perfil de la actriz, sino también por el trasfondo de la cancelación, que dejó al descubierto tensiones entre las partes involucradas. Hasta el momento, ni Suárez ni Leuco se pronunciaron públicamente sobre el tema, y desde el canal no emitieron ningún comunicado oficial al respecto.