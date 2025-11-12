A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
enorme revuelo

En medio del escándalo con Luzu TV, La China Suárez eligió dónde contará su verdad: ¿puso condiciones?

Yanina Latorre contó en Sálvese quien pueda que La China Suárez acordó dónde hablar luego de su estadía en Turquía con Mauro Icardi.

12 nov 2025, 19:32
En medio de escándalo con Luzu TV, La China Suárez eligió dónde contará su verdad: ¿puso condiciones?
En medio de escándalo con Luzu TV, La China Suárez eligió dónde contará su verdad: ¿puso condiciones?

En medio de escándalo con Luzu TV, La China Suárez eligió dónde contará su verdad: ¿puso condiciones?

La China Suárez decidió finalmente dónde romperá el silencio y hablará sobre su relación con Mauro Icardi, así como sobre las múltiples polémicas que los rodean. Según reveló Yanina Latorre en Sálvese quien pueda (América TV), la actriz brindará una entrevista exclusiva en el programa de Mario Pergolini, Otro día perdido (El Trece).

La panelista dio la primicia en pleno aire de su ciclo y detalló cómo se gestó la nota que promete dar que hablar: “Tengo dónde va a estar la China. Va a dar una única entrevista. Olga no la quiso. Luzu no la quiso”, comenzó diciendo, dejando en claro que las principales plataformas de streaming habían rechazado la presencia de la actriz.

Leé también

El irónico comentario sobre la China Suárez en Luzu TV tras la cancelación de la entrevista: "Que vaya..."

El irónico comentario sobre la China Suárez en Luzu TV tras la cancelación de la entrevista: Que vaya...

Luego, Yanina Latorre explicó que la decisión de China Suárez no fue casual: “Ella no se lleva bien casi con nadie de la tele”, lanzó con ironía, aludiendo a la tensa relación que la artista mantiene con varios periodistas y figuras del medio.

Finalmente, la panelista confirmó el dato que muchos esperaban: “¿Dónde piensan que va a hablar? Este viernes, La China va a estar con Mario Pergolini. Creo que lo van a grabar el mismo viernes a la tarde. Lo llamaron a Mario, se lo ofrecieron y aceptó. Le pareció un notón. Para mí es un notón. No le pusieron condicionamientos”.

La entrevista marcará el regreso de La China Suárez a los medios tras semanas de especulaciones, rumores y fuertes cruces mediáticos. Todo indica que la actriz eligió un espacio distinto, lejos del escándalo y con un entrevistador con el que, según trascendió, se siente cómoda. La expectativa por escuchar su versión es enorme: por primera vez, Suárez podría contar su verdad sobre la historia con Icardi y despejar, o confirmar, muchas de las versiones que la tienen en el centro de la escena.

Embed

¿Por qué se canceló la nota de La China Suárez en Luzu TV?

La entrevista que Eugenia “La China” Suárez iba a ofrecer en el canal de streaming LuzuTV fue finalmente cancelada. Según reveló Yanina Latorre en Sálvese quien pueda (América TV), la actriz no participará de Antes que Nadie, el ciclo que conduce Diego Leuco, a pesar de que su presencia ya estaba confirmada y generaba gran expectativa entre los seguidores del canal.

La panelista contó en su programa que “finalmente la China Suárez no va a estar en LuzuTV, en el programa de Diego Leuco”. De acuerdo con la información que brindó al aire, la entrevista estaba programada, pero en las últimas horas se frustró por una exigencia de la actriz.

“La China pidió que Nico Occhiato, creador y fundador de LuzuTV, también esté en la entrevista”, explicó Yanina Latorre, señalando que ese pedido no fue bien recibido por la producción del canal. Según comentó, la solicitud generó cierta incomodidad interna y derivó en que los responsables de la señal decidieran no concretar la nota.

Así, la esperada aparición de La China Suárez en LuzuTV quedó suspendida, al menos por ahora. La noticia llamó la atención no solo por el perfil de la actriz, sino también por el trasfondo de la cancelación, que dejó al descubierto tensiones entre las partes involucradas. Hasta el momento, ni Suárez ni Leuco se pronunciaron públicamente sobre el tema, y desde el canal no emitieron ningún comunicado oficial al respecto.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
China Suárez Mauro Icardi Mario Pergolini

Lo más visto