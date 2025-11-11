La tajante decisión que tomó Mauro Icardi al ver la foto de Johnny Depp junto a Wanda Nara
La foto de Wanda Nara con Johnny Depp no fue un detalle menor para Mauro Icardi, quien, fiel a su estilo, reaccionó con una dosis de celos que no pasó desapercibida.
11 nov 2025, 20:45
La tajante decisión que tomó Mauro Icardi al ver la foto de Johnny Depp junto a Wanda Nara
Mauro Icardi manifestó en reiteradas ocasiones su fanatismo por Johnny Depp y lo identificado que se sintió con el actor durante el conflicto familiar que atravesó con Wanda Nara. En distintas entrevistas y publicaciones en redes sociales, el futbolista trazó un paralelismo entre su propia situación y la que vivió Depp años atrás, cuando enfrentó un mediático enfrentamiento con su expareja, Amber Heard.
Pequeño flashback: el futbolista destacó el modo en que el intérprete de Piratas del Caribe logró sobreponerse a la exposición pública y limpiar su imagen, representando la idea de “resiliencia” y la capacidad de reconstruirse pese a las polémicas y versiones mediáticas.
Todos recordarán las imágenes con el rostro del actor que el novio de la China Suárez compartía, acompañadas del enigmático “tic tac” con el que solía anticipar que “lo bueno estaba por llegar” y que, esta vez, el tiempo jugaría a su favor y en contra de Nara.
Pero parece que ese fanastimo llegó a su fin justo en el mismo momento que ambos pisaron suelo argentino. Resulta que su expareja, sabiendo la admiración que él sentía por Depp, quiso hacerlo enojar y, aprovechando que estaba en Telefe mientras él participaba de una entrevista en Cortá por Lozano, compartió una foto en su cuenta de Instagram. Una mojada de oreja de aquellas. Aparentemente Mauro se sintió desilusionado de su ídolo y la decisión que tomó fue dejarlo de seguir sin dar demasiadas vueltas.
Parece que la idolotría se terminó, y ni siquiera llegaron a conocerse en persona. Por su parte, la empresaria volvió a sorprender con una jugada que muchos interpretan como un mensaje directo para su ex, dejando en evidencia que el futbolista sigue muy presente en sus pensamientos.
Qué hacía Mauro Icardi mientras Wanda Nara estaba con Johnny Deep
Mientras Wanda Nara choluleaba con Johnny Deep en los pasillos de Telefé (ella abocada a las grabaciones de MasterChef Celebrity y el actor en una entrevista en Corta por Lozano), Mauro Icardi se reencontró con sus hijas tras varios meses sin verse personalmente.
El futbolista pasó a buscar a sus hijas por el colegio y según explicó Elba Marcovecchio, "fue hermoso el reencuentro". Otra buena noticia para él fue que la China Suárez podrá estar presente en el tiempo que comprtan juntos, algo que venía siendo imposibilitado por pedido de la empresaria de cosméticos.
El esperado reencuentro marcó un nuevo capítulo en la historia familiar que continúa atravesando instancias legales y mediáticas. Por ahora, el futbolista disfruta de las pequeñas en Buenos Aires antes de regresar a Turquía para cumplir con sus compromisos deportivos. ¿Existirá también el encuentro con el actor estaounidense?