La tajante decisión que tomó Mauro Icardi al ver la foto de Johnny Depp junto a Wanda Nara

Icardi dejó de seguir a Deep

Parece que la idolotría se terminó, y ni siquiera llegaron a conocerse en persona. Por su parte, la empresaria volvió a sorprender con una jugada que muchos interpretan como un mensaje directo para su ex, dejando en evidencia que el futbolista sigue muy presente en sus pensamientos.

Qué hacía Mauro Icardi mientras Wanda Nara estaba con Johnny Deep

Mientras Wanda Nara choluleaba con Johnny Deep en los pasillos de Telefé (ella abocada a las grabaciones de MasterChef Celebrity y el actor en una entrevista en Corta por Lozano), Mauro Icardi se reencontró con sus hijas tras varios meses sin verse personalmente.

El futbolista pasó a buscar a sus hijas por el colegio y según explicó Elba Marcovecchio, "fue hermoso el reencuentro". Otra buena noticia para él fue que la China Suárez podrá estar presente en el tiempo que comprtan juntos, algo que venía siendo imposibilitado por pedido de la empresaria de cosméticos.

El esperado reencuentro marcó un nuevo capítulo en la historia familiar que continúa atravesando instancias legales y mediáticas. Por ahora, el futbolista disfruta de las pequeñas en Buenos Aires antes de regresar a Turquía para cumplir con sus compromisos deportivos. ¿Existirá también el encuentro con el actor estaounidense?