Moria Casán tildó a Mauro Icardi de "gatito lindo" y le tiró una fuerte indirecta a La China Suárez

Por su parte, el panelista Gustavo Méndez sumó información que generó sorpresa en el estudio: “A la China, Mauro le regaló todas las nuevas colecciones de todas las primeras marcas”. Ante esa afirmación, Cinthia Fernández lanzó una frase letal que cerró el segmento con polémica: “Pero pagar los alimentos, no los paga”.

¿Qué actitud tomó Wanda Nara para provocar a Mauro Icardi?

Wanda Nara volvió a sacudir las redes sociales con una foto que muchos interpretaron como una provocación directa a Mauro Icardi. La empresaria compartió en Instagram una imagen junto a Johnny Depp, quien estuvo en la Argentina para una entrevista con Verónica Lozano, figura de Telefe, el mismo canal donde Wanda también trabaja.

El gesto no pasó inadvertido. En medio del conflicto legal y mediático con Icardi, la publicación fue leída como una respuesta con ironía: el futbolista se había mostrado en varias ocasiones en redes identificándose con Johnny Depp, tiempo después del juicio en el que el actor le ganó a su exesposa, Amber Heard.

En esas publicaciones, Icardi usaba imágenes y frases del intérprete para reflejar su propia situación, trazando un paralelismo entre su historia y la del artista de Hollywood.

Con una sola foto, Wanda pareció devolverle el golpe. Si Icardi usaba la figura de Depp como símbolo de su “victoria” frente a su ex, Wanda se ubicó al lado del mismísimo actor, dándole un giro completo al mensaje.

La imagen se viralizó y generó todo tipo de reacciones: algunos la celebraron por su astucia, mientras que otros la cuestionaron por la provocación. Pero, una vez más, Wanda demostró que domina el terreno mediático como nadie y sabe exactamente dónde golpear.