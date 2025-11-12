Moria Casán tildó a Mauro Icardi de "gatito lindo" y le tiró una fuerte indirecta a La China Suárez
En su nuevo programa en El Trece, Moria Casán sorprendió con su opinión sobre Mauro Icardi y le dedicó una letal indirecta a La China Suárez.
Desde su desembarco en la pantalla de El Trece con La mañana de Moria, Moria Casán no deja pasar ningún escándalo del mundo del espectáculo sin opinar. En esta oportunidad, analizó la tensión entre Wanda Nara y Mauro Icardi por sus hijas, y sorprendió al recordar una vieja conversación con la empresaria, en la que destacó su capacidad para hacer dinero y calificó al futbolista del Galatasaray con un curioso apodo.
“Una vez le dije a Wanda que era una michifuz legal divina”, contó Moria en pleno debate. Luego, explicó los motivos: “Ella me dijo que yo le tenía que dar lecciones por cómo me fue en la vida, y yo le respondí: ‘Vos me tenés que dar lecciones por cómo hiciste tu vida, tu carrera y tu prosperidad. Además de ser una madre estupenda y tener un montón de hijos, cómo hiciste para tener semejante billete’”.
Con su estilo filoso, la diva destacó la inteligencia comercial de Nara, aunque fue tajante al hablar de su falta de talento artístico: “Tiene astucia e instinto para hacer dinero. Ella no tendrá nada artístico, pero el talento para hacer dinero, sí. Es una empresaria extraordinaria”. Además, explicó el apodo que le puso a Wanda cuando se casó con Icardi, tras su separación de Maxi López: “Además fue michifuz legal y su marido era regio”.
En medio de su análisis, Moria también tuvo palabras para el futbolista:“Qué lindo gatito es Icardi, porque es muy generoso. No hay hombres tan generosos. Hay hombres con dinero y son avaros”.
Por su parte, el panelista Gustavo Méndez sumó información que generó sorpresa en el estudio: “A la China, Mauro le regaló todas las nuevas colecciones de todas las primeras marcas”. Ante esa afirmación, Cinthia Fernández lanzó una frase letal que cerró el segmento con polémica: “Pero pagar los alimentos, no los paga”.
¿Qué actitud tomó Wanda Nara para provocar a Mauro Icardi?
Wanda Nara volvió a sacudir las redes sociales con una foto que muchos interpretaron como una provocación directa a Mauro Icardi. La empresaria compartió en Instagram una imagen junto a Johnny Depp, quien estuvo en la Argentina para una entrevista con Verónica Lozano, figura de Telefe, el mismo canal donde Wanda también trabaja.
El gesto no pasó inadvertido. En medio del conflicto legal y mediático con Icardi, la publicación fue leída como una respuesta con ironía: el futbolista se había mostrado en varias ocasiones en redes identificándose con Johnny Depp, tiempo después del juicio en el que el actor le ganó a su exesposa, Amber Heard.
En esas publicaciones, Icardi usaba imágenes y frases del intérprete para reflejar su propia situación, trazando un paralelismo entre su historia y la del artista de Hollywood.
Con una sola foto, Wanda pareció devolverle el golpe. Si Icardi usaba la figura de Depp como símbolo de su “victoria” frente a su ex, Wanda se ubicó al lado del mismísimo actor, dándole un giro completo al mensaje.
La imagen se viralizó y generó todo tipo de reacciones: algunos la celebraron por su astucia, mientras que otros la cuestionaron por la provocación. Pero, una vez más, Wanda demostró que domina el terreno mediático como nadie y sabe exactamente dónde golpear.