El comentario de Gustavo López sobre la victoria de Argentina ante Canadá: "Cuando le ganas a alguien duro, es mejor"

El comentario de Gustavo López de la victoria de Argentina ante Canadá

Muy valioso triunfo de Argentina que hizo hoy lo que hasta acá no había conseguido que es ganar en el debut. No pudo en la Copa de Brasil, que fue campeón. No pudo en la Copa del Mundo de Qatar, que fue campeón y pudo hoy. Rompió esa racha de no arrancar ganando ante un rival muy, muy duro, con mediocampistas que juegan en Europa, en el Inter, en el Porto, en el Watford, en equipos como Basilea. Los de arriba en Mallorca y en el Lille de Francia y se notó jerarquía.