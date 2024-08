El lapidario comentario de Toni Kroos sobre Lionel Messi por su último Balón de Oro

Tras unas risas y elogios al exjugador alemán, el conductor señaló: "Definitivamente no va a ser como en el Balón de Oro. Eso es lo que podemos decir". En ese momento, Kroos lanzó su crítica a Messi: "No, aquí ganará el que lo merezca". La frase sorprendió a su compañero de evento, quien sugirió editarlo, pero Kroos insistió: "No, no. Déjalo como está".

En octubre de 2023, la prestigiosa revista France Football otorgó a Lionel Messi el Balón de Oro como el mejor jugador de la temporada 2022/23, su octavo galardón. Messi superó en la votación a Erling Haaland y Kylian Mbappé. Este premio se basó en su destacada actuación en la Copa del Mundo Qatar 2022, un logro que había eludido a Messi durante su carrera.

Desde 2016 hasta la actualidad, 180 periodistas de todo el mundo son los encargados de votar para determinar al ganador del Balón de Oro. Aunque Messi se llevó el premio, algunos, como Kroos, todavía creen que no fue merecido.