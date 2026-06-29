El angustiante pedido de Tamara Paganini en vivo en Gran Hermano tras su crisis emocional

El conductor cerró el intercambio con una frase que resumió el clima del momento: "Bueno, ¿esperemos entonces?". A lo que Tamara respondió con serenidad: "Espero".

Cómo fue la reacción de Tamara Paganini en la cena de Gran Hermano

El último domingo Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) tuvo una noche intensa y cargada de sentimientos. Santiago del Moro ingresó a la casa para compartir con los jugadores mensajes enviados por sus seres queridos, y en ese contexto, Tamara Paganini protagonizó una escena que conmovió a todos.

El novio de una exparticipante de la primera edición le hizo llegar la palabra “activá”. Del Moro quiso saber qué interpretación le daba y Tamara respondió con total honestidad: “No sé, que me putee más con la gente, qué sé yo, la verdad. Supongo que me tendré que pelear. ¿Me pelearé?”.

El conductor intentó acompañarla en ese momento de vulnerabilidad. “Lo tuyo es una revancha, pero lo tuyo es una revancha en la vida, India, como yo te digo siempre. Que vos puedas cerrar este círculo es espectacular. Por lo que pasó. Pase lo que pase ya lo cerraste”, le dijo. Entre lágrimas, Tamara confesó: “Sí, pero no, no estoy bien. Ya se va a pasar”.

Del Moro buscó levantarle el ánimo con palabras de aliento: “Activar tiene que ver con la acción, con todo. Sos una mujer de acción aparte”. Ella, angustiada, respondió: “Sí, salvo que esté en el fondo del pozo. Pero trato, estoy tratando”. El conductor insistió con ternura: “Como tenemos todos momentos. Vamos, India”.

La tensión aumentó cuando Tamara expresó su deseo de abandonar el juego. “No, no me enojé con la palabra, me quiero ir”, dijo. Del Moro, sorprendido, trató de contenerla: “Si no podés más, mi amor, nada te detiene. Sería una pena con todo lo que has pasado. Nunca pasó estar acá cenando y que te quieras ir”.

Quebrada, Tamara agregó: “Evidentemente no alcanza lo que puedo”. Del Moro intentó darle otra perspectiva: “Activá puede ser divertirte, disfrutar. Activar es de acción. Es de accionar. De pasarla bien, de no hacerte tanto la cabeza. No de putear, no pasa por ahí, me parece”.

El cierre de la cena quedó marcado por una reflexión del conductor que resumió la emoción de la noche: “Te juro, te juro en todas las temporadas que hice, toda la gente que se fue al minuto y medio quería treparse por el tapial. Y es una pena por tu historia. Pero pensalo, vamos a terminar la cena”.