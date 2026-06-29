A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
CONFESIÓN

El angustiante pedido de Tamara Paganini en vivo en Gran Hermano tras su crisis emocional

Tras una fuerte crisis emocional, Tamara Paganini hizo un angustiante pedido en vivo en Gran Hermano y dejó en duda su continuidad en la casa.

29 jun 2026, 23:05
Banner seguínos en google Primicias Ya
tamara paganini
tamara paganini

Después de la cena con Santiago del Moro que la dejó afectada, Tamara Paganini volvió a ser el centro de atención este lunes durante la gala de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). La participante, aún conmovida, hizo un pedido en vivo que reflejó su estado emocional.

"¿Cómo estás, India? ¿Cómo la has pasado?", le preguntó el conductor al ingresar virtualmente a la casa. Tamara no ocultó su malestar: "No estoy bien, bueno, claramente, pero estuve hablando con el psicólogo y pasado mañana hablo de nuevo con él y tengo que tomar una decisión, pero la verdad es que yo vengo medio caída".

Leé también

Se supo por qué Santiago del Moro está furioso con Andrea del Boca: el motivo que generó tensión en Gran Hermano

se supo por que santiago del moro esta furioso con andrea del boca: el motivo que genero tension en gran hermano

Con voz temblorosa, continuó: "No sé si voy a levantar como antes o qué sé yo. Yo necesito que la gente afuera me lo diga, si estoy bien, si no, para dónde estoy, si me estoy dando la cabeza contra la pared. La única manera de que eso suceda...". En ese momento, Del Moro la interrumpió con empatía: "Todos los que llegaron hasta acá es por algo. Hace mucho que estás vos".

Tamara, sin perder la calma, explicó su punto: "Sí, pero yo venía de una manera. Entonces si llegara a quedar nominada a la placa que viene, la única manera que la gente puede decirme estás okay o andate".

El conductor cerró el intercambio con una frase que resumió el clima del momento: "Bueno, ¿esperemos entonces?". A lo que Tamara respondió con serenidad: "Espero".

Cómo fue la reacción de Tamara Paganini en la cena de Gran Hermano

El último domingo Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) tuvo una noche intensa y cargada de sentimientos. Santiago del Moro ingresó a la casa para compartir con los jugadores mensajes enviados por sus seres queridos, y en ese contexto, Tamara Paganini protagonizó una escena que conmovió a todos.

El novio de una exparticipante de la primera edición le hizo llegar la palabra “activá”. Del Moro quiso saber qué interpretación le daba y Tamara respondió con total honestidad: “No sé, que me putee más con la gente, qué sé yo, la verdad. Supongo que me tendré que pelear. ¿Me pelearé?”.

El conductor intentó acompañarla en ese momento de vulnerabilidad. “Lo tuyo es una revancha, pero lo tuyo es una revancha en la vida, India, como yo te digo siempre. Que vos puedas cerrar este círculo es espectacular. Por lo que pasó. Pase lo que pase ya lo cerraste”, le dijo. Entre lágrimas, Tamara confesó: “Sí, pero no, no estoy bien. Ya se va a pasar”.

Del Moro buscó levantarle el ánimo con palabras de aliento: “Activar tiene que ver con la acción, con todo. Sos una mujer de acción aparte”. Ella, angustiada, respondió: “Sí, salvo que esté en el fondo del pozo. Pero trato, estoy tratando”. El conductor insistió con ternura: “Como tenemos todos momentos. Vamos, India”.

La tensión aumentó cuando Tamara expresó su deseo de abandonar el juego. “No, no me enojé con la palabra, me quiero ir”, dijo. Del Moro, sorprendido, trató de contenerla: “Si no podés más, mi amor, nada te detiene. Sería una pena con todo lo que has pasado. Nunca pasó estar acá cenando y que te quieras ir”.

Quebrada, Tamara agregó: “Evidentemente no alcanza lo que puedo”. Del Moro intentó darle otra perspectiva: “Activá puede ser divertirte, disfrutar. Activar es de acción. Es de accionar. De pasarla bien, de no hacerte tanto la cabeza. No de putear, no pasa por ahí, me parece”.

El cierre de la cena quedó marcado por una reflexión del conductor que resumió la emoción de la noche: “Te juro, te juro en todas las temporadas que hice, toda la gente que se fue al minuto y medio quería treparse por el tapial. Y es una pena por tu historia. Pero pensalo, vamos a terminar la cena”.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Gran Hermano Tamara Paganini

Lo más visto