La tajante aclaración de Santiago del Moro tras los dichos de Andrea del Boca en Gran Hermano: "Eso es cosa de ella"

Por qué Santiago del Moro estaría furioso con Andrea del Boca

En DDM (América TV) salió a la luz un nuevo capítulo de fricciones entre Santiago del Moro y Andrea del Boca dentro de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). La paciencia del conductor parece haber llegado a un límite y los motivos de su enojo quedaron expuestos.

Guido Záffora recordó lo sucedido días atrás: “La semana pasada no pudo nominar y fue a placa por haber llevado información del afuera”. Esa sanción fue apenas el comienzo de un conflicto que se fue intensificando con el paso de los días.

La situación se agravó cuando empezaron a circular rumores sobre un supuesto acuerdo: que Andrea regresaba a la casa con la promesa de protagonizar una serie vertical para Telefe. Ella misma lo confirmó frente a sus compañeros, lo que generó un choque inmediato. “Esto enoja aún más a la producción porque Del Moro desmintió que Andrea llegaba con una novela”, explicó Záffora.

En los pasillos de la productora la frase que se repite es contundente: “Andrea está jugando con la credibilidad de Santiago”. Ese comentario refleja el malestar creciente del conductor.

Santiago Riva Roy también dio su visión y fue categórico: “El tema es que Santi se inmoló diciendo que eso no sucedía y tenés a la protagonista del hecho diciéndolo dentro de la casa todo el tiempo. El pobre censor que no da más de censurar”.