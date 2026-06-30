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La tajante aclaración de Santiago del Moro tras los dichos de Andrea del Boca en Gran Hermano: "Eso es cosa de ella"

En Gran Hermano, Santiago del Moro rompió el silencio tras los dichos de Andrea del Boca sobre una supuesta "novela vertical" y fue contundente.

30 jun 2026, 00:20
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andrea del boca y santiago del moro
andrea del boca y santiago del moro

En las últimas horas, algunos recortes de una conversación entre Andrea del Boca y Manuel dentro de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) volvieron a instalar rumores sobre una supuesta “novela vertical” que él podría protagonizar. Ante la repercusión, Santiago del Moro decidió hacer una aclaración contundente para desligar al programa y al canal de esas versiones.

"Viste que Andrea ha estado hablando una novela vertical, no sé qué cosa. Eso es cosa de ella", expresó el conductor, marcando distancia de los dichos de la actriz.

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Con firmeza, amplió su explicación: "Pero eso es cosa de ella, no tiene nada que ver ni el canal, ni GH. Aparte no sabemos si es su estrategia o algo que ella tiene pensado desde antes, pero el canal no tiene nada que ver ni con una novela ni vertical ni horizontal ni oblicua ni nada, absolutamente nada, pero bueno... ella puede hacer lo que quiera con su vida".

De esta manera, Del Moro dejó en claro que las declaraciones de Andrea forman parte de su propio discurso dentro de la casa y que no responden a ningún proyecto oficial de Telefe ni de la producción del reality.

Por qué Santiago del Moro estaría furioso con Andrea del Boca

En DDM (América TV) salió a la luz un nuevo capítulo de fricciones entre Santiago del Moro y Andrea del Boca dentro de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). La paciencia del conductor parece haber llegado a un límite y los motivos de su enojo quedaron expuestos.

Guido Záffora recordó lo sucedido días atrás: “La semana pasada no pudo nominar y fue a placa por haber llevado información del afuera”. Esa sanción fue apenas el comienzo de un conflicto que se fue intensificando con el paso de los días.

La situación se agravó cuando empezaron a circular rumores sobre un supuesto acuerdo: que Andrea regresaba a la casa con la promesa de protagonizar una serie vertical para Telefe. Ella misma lo confirmó frente a sus compañeros, lo que generó un choque inmediato. “Esto enoja aún más a la producción porque Del Moro desmintió que Andrea llegaba con una novela”, explicó Záffora.

En los pasillos de la productora la frase que se repite es contundente: “Andrea está jugando con la credibilidad de Santiago”. Ese comentario refleja el malestar creciente del conductor.

Santiago Riva Roy también dio su visión y fue categórico: “El tema es que Santi se inmoló diciendo que eso no sucedía y tenés a la protagonista del hecho diciéndolo dentro de la casa todo el tiempo. El pobre censor que no da más de censurar”.

     

 

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