La polémica defensa de Santiago del Moro a Laura Ubfal: "Si tuviera 25 años..."

Este lunes Santiago del Moro habló en LAM (América TV), defendió a Laura Ubfal y terminó pronunciando palabras que generaron polémica.
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Santiago del Moro respaldó a Laura Ubfal en LAM y lanzó una reflexión sobre la edad y los estereotipos en la televisión que generó una fuerte polémica.
Este lunes Santiago del Moro habló en LAM (América TV), defendió a Laura Ubfal y terminó pronunciando palabras que generaron polémica.
El cronista del ciclo de Ángel de Brito lo encaró con una pregunta directa: "¿Qué tiene Laurita que es, tal vez, tu panelista preferida?". Del Moro no dudó: "Hay que respetar a Laura Ubfal. Se la subestima mucho en este medio. El otro día la venía escuchando que estaba en Bondi haciendo ella su programa y habló 20 minutos reloj, Laura, de series, de festivales, de teatro, de cine. Es una mujer con una cultura general que tiene poca gente, es una consagrada de este medio, es un amante de este programa, ella ama a Gran Hermano".
Luego, el conductor fue más allá y dejó una reflexión que encendió el debate: "Lo que te voy a decir es polémico, yo creo que a Laura le va muy bien, pero creo que si tuviera por ahí 60-90-60 o tuviera 25 años, a lo mejor tendría su programa y saldría desde el Mundial, desde Miami, ¿entendés? Tendría otra carrera. Pero a veces se la castiga mucho porque no tiene como esa imagen hegemónica ante los ojos de este lente que es tan cruel".
Con firmeza, Del Moro remarcó: "Muy poca gente está tan preparada como Laura Ubfal para estar en este medio".
El periodista de LAM insistió sobre el impacto de las declaraciones de la panelista: "Laura lo que dice genera automáticamente ida y vuelta respuestas a favor y en contra". Y allí, Del Moro cerró con otra definición: "A veces las cosas que dice Laura no las entienden, porque a veces tiene como cierto nivel... No lo de la discusión llana. Hablo de cuando ella intenta fijar una idea o abrir un poco más el debate. A veces se la castiga mucho. Pero bueno, es una mujer importante".
Laura Ubfal eligió el estudio de LAM (América TV) como escenario para dar su respuesta a la polémica que se generó tras sus dichos sobre las botineras. Allí buscó explicar el contexto de lo que había expresado en Bondi Live y dejó en claro cuál había sido su intención.
"Y, entre otros comentarios, sale el tema de Muchachas, este documental que hicieron hace dos años. Le pagaron a las chicas, todas contentas, todo bien. Entonces, comento que no veo que las chicas estas sean heroínas. Me parece bárbaro que hayan hecho un documental, pero para mí no tiene más valor que cualquier mujer, y hay un montón de mujeres que tienen mucho más valor por sí mismas que ser 'mujer de...'. No les quito mérito", señaló Ubfal.
La periodista amplió su explicación con otro ejemplo: "Después, no sé cómo dicen la frase de cómo viven. 'Viven bien, no te preocupes', le digo a Flor, que es mi compañera, bromeando. Pero yo no les quito mérito, pero me parece que hay un millón de otras mujeres que tienen tanto mérito en tener documentales como la mujer de los jugadores. Entiendo que es el Mundial, entiendo que es un negocio, entiendo todo".
En su defensa, sumó una reflexión más general: "Pero es como descubrir que hay siempre detrás de un gran hombre y de una gran mujer. ¿Qué han descubierto? La historia de la humanidad".
En ese momento, Carolina Molinari -angelita del ciclo y exbotinera- tomó la palabra para dar su propia mirada: "No es un mérito en sí mismo ser mujer de un jugador de fútbol. Yo también lo veo de esa manera, de hecho hice un móvil con SQP y esa es mi opinión".