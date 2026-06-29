La polémica defensa de Santiago del Moro a Laura Ubfal: "Si tuviera 25 años..."

El periodista de LAM insistió sobre el impacto de las declaraciones de la panelista: "Laura lo que dice genera automáticamente ida y vuelta respuestas a favor y en contra". Y allí, Del Moro cerró con otra definición: "A veces las cosas que dice Laura no las entienden, porque a veces tiene como cierto nivel... No lo de la discusión llana. Hablo de cuando ella intenta fijar una idea o abrir un poco más el debate. A veces se la castiga mucho. Pero bueno, es una mujer importante".

Qué dijo Laura Ubfal sobre las mujeres de la Selección

Laura Ubfal eligió el estudio de LAM (América TV) como escenario para dar su respuesta a la polémica que se generó tras sus dichos sobre las botineras. Allí buscó explicar el contexto de lo que había expresado en Bondi Live y dejó en claro cuál había sido su intención.

"Y, entre otros comentarios, sale el tema de Muchachas, este documental que hicieron hace dos años. Le pagaron a las chicas, todas contentas, todo bien. Entonces, comento que no veo que las chicas estas sean heroínas. Me parece bárbaro que hayan hecho un documental, pero para mí no tiene más valor que cualquier mujer, y hay un montón de mujeres que tienen mucho más valor por sí mismas que ser 'mujer de...'. No les quito mérito", señaló Ubfal.

La periodista amplió su explicación con otro ejemplo: "Después, no sé cómo dicen la frase de cómo viven. 'Viven bien, no te preocupes', le digo a Flor, que es mi compañera, bromeando. Pero yo no les quito mérito, pero me parece que hay un millón de otras mujeres que tienen tanto mérito en tener documentales como la mujer de los jugadores. Entiendo que es el Mundial, entiendo que es un negocio, entiendo todo".

En su defensa, sumó una reflexión más general: "Pero es como descubrir que hay siempre detrás de un gran hombre y de una gran mujer. ¿Qué han descubierto? La historia de la humanidad".

En ese momento, Carolina Molinari -angelita del ciclo y exbotinera- tomó la palabra para dar su propia mirada: "No es un mérito en sí mismo ser mujer de un jugador de fútbol. Yo también lo veo de esa manera, de hecho hice un móvil con SQP y esa es mi opinión".