La inesperada respuesta de Scaloni a la provocación de Raphinha tras la victoria de Argentina

En la previa del clásico, Raphinha aseguró: “Les vamos a dar una paliza a Argentina. Sin duda. Démosle una paliza. En el campo y fuera del campo si hace falta. Les voy a marcar un gol y que se jodan. Con todo”.

Al ser consultado al respecto, Scaloni le respondió: “Lo disculpó porque sé que no lo hizo a propósito, porque estoy seguro de que no quiso herir a nadie”.

“Entiendo la situación, es un Brasil-Argentina, no hace falta hacer declaraciones para que el partido sea así. No fue por eso. Al contrario, lo disculpo a Raphinha porque no lo hizo a propósito, él quiere a su selección y equipo. Le damos importancia porque preferimos que el partido sea caliente. Al final, Argentina iba a jugar este partido con o sin declaraciones. Lo disculpo a Raphinha porque no ha querido herir a nadie”, completó.

scaloni-en-conferencia_1440x810_wmk.webp El entrenador de la Albiceleste tomó la palabra en conferencia de prensa y analizó el 4-1 de su equipo ante los brasileños.

“No estoy pensando en el Mundial, hay cosas por hacer”, afirmó. Además, reveló que se irá a Pujato y que todavía no habló con Lionel Messi y su participación en el próximo Mundial.

Más tarde, precisó: “Jugamos con un equipo de mucho toque, que es dinámico, que no daba posiciones fijas y es muy difícil presionar a un equipo así, que es tan técnico. La clave estuvo en hacer el gol rápido, eso ayudó a que se abran un poco más”.

En cuanto al equipo de convocados, el técnico completó: “El equipo titular no sé cuál es. Vendrán los que están viniendo últimamente y tendremos bajas para el partido con Chile. Lo tendremos en cuenta. Me encantaría entrenar con más jugadores, pero no es fácil. Si juegan así, no es fácil meter más jugadores. Para un entrenador es lindo, pero no deja de ser un problema. Decís ‘¿cómo hago para meterlos?’. Es lindo, pero un verdadero problema”.

Los detalles del partido de Argentina ante Brasil

La albiceleste golpeó de entrada tras una excelente combinación en los últimos metros, Thiago Almada filtró una buena pelota a Julián Álvarez que se llevó la pelota atropellada contra los centrales Marquinhos y Murillo y definió ante la salida desesperada de Bento para el 1-0.

Enzo Fernández marcó el 2-0 en Núñez después de otra gran acción colectiva de la Scaloneta ante un Brasil que sintió los goles argentinos.

Sin embargo, el impulso argentino se frenó cuando Matheus Cunha aprovechó una desatención del Cuti Romero, recuperó una pelota cerca del área de Emiliano Martínez y encajó un remate justo para marcar el descuento.

Pero el campeón del mundo volvió a reaccionar y luego de un momento de confusión, la Albiceleste volvió a tomar el control del duelo y llegó el 3-1 convertido por Alexis Mac Allister.

Después de un segundo tiempo con un ritmo más bajo, Giuliano Simeone no dio una pelota suelta por perdida, corrió tras ella, se anticipó a Guilherme Arana y resolvió con un tremendo disparo para vencer a Bento y poner le 4-1.