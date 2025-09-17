La confesión de Valeria Lynch que hizo emocionar a un participante de La Voz Argentina

El martes en La Voz Argentina 2025, Luis González interpretó “Ahora quién”, de Marc Anthony, y logró emocionar al público con su performance. En medio de la devolución, Valeria Lynch lo sorprendió con una confesión inesperada.
Tras la interpretación, Nico Occhiato sugirió que el participante se animara a un tema de Valeria, y Luis se lanzó con “Más me das cada día más”, dejando boquiabiertos a todos en el estudio.
Al tomar la palabra, Lynch fue directa: “Soy tu fan”. Ante esto, González no ocultó su sorpresa: “¿En serio? No, increíble. Que lo diga Valeria Lynch es impresionante”. En tono de humor, Pablo Tamagnini acotó que, gane o pierda, ya podía retirarse feliz.
“Es que sos increíble, la dinámica que le diste al tema, nos tuviste a todos ahí esperando el desarrollo de la canción”, agregó Valeria. En ese instante, el participante interrumpió para confesar que le temblaban las manos, y Occhiato bromeó con que ese momento debía ser recortado y compartido en redes sociales.
El pasado lunes, en La Voz Argentina 2025 (Telefe), Nicki Nicole sorprendió al público al ocupar el lugar de Lali Espósito en el panel de coaches.
Durante el segundo round del equipo Miranda!, el conductor Nico Occhiato anticipó lo que iba a suceder: "Hoy tenemos una novedad, una debutante".
Enseguida, la cantante rosarina explicó el motivo de su presencia: “Voy a estar reemplazando a Lali, que está cantando y dando shows, sirviendo digamos”.
“Me puso en este reemplazo y creo que confió demasiado en mí, veremos qué tal”, agregó Nicki, mientras Occhiato la alentaba: "La vas a romper toda".
Con humor, Luck Ra intervino con una broma sobre el cambio de coach: "Ya me parecía que no era Lali, pero qué hago, ¿le digo? 'Che, vos te hiciste algo, Lali'".
Finalmente, Nicki cerró con entusiasmo su presentación: “Sé que la vamos a pasar bien porque conozco a todos, así que la vamos a pasar muy lindo”.
La gran final de La Voz Argentina 2025 está prevista para mediados de octubre, aunque la fecha exacta aún no ha sido confirmada. Según informaron desde Telefe, la programación se encuentra a la espera de la confirmación de algunas fechas de partidos de fútbol que se emitirán por el canal, lo que podría influir en la programación final del reality.
Mientras tanto, el certamen avanza con la etapa de playoffs, donde los participantes buscan un lugar en la gran final. Los televidentes ya palpitan el desenlace de esta edición, que promete ser una de las más emocionantes del ciclo.
En 2025, La Voz Argentina regresó a la pantalla de Telefe con su quinta temporada. El último ganador de la edición anterior fue Yhosva Montoya, quien se coronó bajo la guía de Soledad Pastorutti.
El joven, oriundo de Chubut y de 23 años en aquel momento, se presentó en el sexto programa de audiciones a ciegas, emitido el 12 de junio de 2022. Su performance estuvo frente a un jurado compuesto por Ricardo Montaner, Mau & Ricky Montaner, Lali Espósito y La Sole.
Para la ocasión, Montoya interpretó “Avanzar”, de Nahuel Pennisi, logrando que todos los coaches giraran sus sillas, mostrando su interés por sumarlo a sus equipos. Sin embargo, Yhosva siguió su instinto y eligió a Soledad Pastorutti como su coach.