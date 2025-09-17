La confesión de Valeria Lynch que hizo emocionar a un participante de La Voz Argentina

Embed

¿Por qué Nicki Nicole reemplazó a Lali Espósito en La Voz Argentina?

El pasado lunes, en La Voz Argentina 2025 (Telefe), Nicki Nicole sorprendió al público al ocupar el lugar de Lali Espósito en el panel de coaches.

Durante el segundo round del equipo Miranda!, el conductor Nico Occhiato anticipó lo que iba a suceder: "Hoy tenemos una novedad, una debutante".

Enseguida, la cantante rosarina explicó el motivo de su presencia: “Voy a estar reemplazando a Lali, que está cantando y dando shows, sirviendo digamos”.

“Me puso en este reemplazo y creo que confió demasiado en mí, veremos qué tal”, agregó Nicki, mientras Occhiato la alentaba: "La vas a romper toda".

Con humor, Luck Ra intervino con una broma sobre el cambio de coach: "Ya me parecía que no era Lali, pero qué hago, ¿le digo? 'Che, vos te hiciste algo, Lali'".

Finalmente, Nicki cerró con entusiasmo su presentación: “Sé que la vamos a pasar bien porque conozco a todos, así que la vamos a pasar muy lindo”.

Embed

¿Cuándo será la final de La Voz Argentina 2025?

La gran final de La Voz Argentina 2025 está prevista para mediados de octubre, aunque la fecha exacta aún no ha sido confirmada. Según informaron desde Telefe, la programación se encuentra a la espera de la confirmación de algunas fechas de partidos de fútbol que se emitirán por el canal, lo que podría influir en la programación final del reality.

Mientras tanto, el certamen avanza con la etapa de playoffs, donde los participantes buscan un lugar en la gran final. Los televidentes ya palpitan el desenlace de esta edición, que promete ser una de las más emocionantes del ciclo.

¿Quién fue el último ganador de La Voz Argentina?

En 2025, La Voz Argentina regresó a la pantalla de Telefe con su quinta temporada. El último ganador de la edición anterior fue Yhosva Montoya, quien se coronó bajo la guía de Soledad Pastorutti.

El joven, oriundo de Chubut y de 23 años en aquel momento, se presentó en el sexto programa de audiciones a ciegas, emitido el 12 de junio de 2022. Su performance estuvo frente a un jurado compuesto por Ricardo Montaner, Mau & Ricky Montaner, Lali Espósito y La Sole.

Para la ocasión, Montoya interpretó “Avanzar”, de Nahuel Pennisi, logrando que todos los coaches giraran sus sillas, mostrando su interés por sumarlo a sus equipos. Sin embargo, Yhosva siguió su instinto y eligió a Soledad Pastorutti como su coach.