Revelaron qué hicieron las hijas de Wanda Nara tras presenciar el explosivo cruce entre Icardi y la China Suárez

Qué dijo Wanda Nara sobre la China Suárez

Wanda Nara se comunicó telefónicamente con El Ejército de la Mañana (Bondi Live) en medio de un escenario complejo para Mauro Icardi, quien enfrenta rumores de crisis con la China Suárez tras la irrupción de Ekaterina Ojeda y aún no tiene definido su futuro futbolístico para la próxima temporada. En esa charla, la empresaria eligió no esquivar ningún tema, incluso el económico vinculado a su exmarido.

La entrevista comenzó con una consulta de Santi Riva Roy, que reprodujo un mensaje de WhatsApp enviado por Wanda. Allí, la mediática sostenía que la China habría negociado el permiso de viaje de sus hijos a Turquía a cambio de renunciar a la cuota alimentaria, lo que, según ella, generaba un impacto financiero en Icardi, ya que él mantenía a toda su familia.

Wanda no negó la versión, aunque tampoco la ratificó con la misma fuerza que en privado. "Fueron muchas cosas que yo saqué de los medios. Todo esto ya se dijo en su momento. No recuerdo si fue Yanina o quién lo dijo en los medios", explicó. Y añadió: "Son acuerdos que harán ellos, yo supongo que deben tener algún acuerdo".

Con firmeza, Wanda describió la situación. "Esta chica dejó toda su carrera", señaló, y sobre esa base construyó su argumento: "Me parece que ser la acompañante de un deportista y vos no estar haciendo nada de tu vida y encima hacés que tus hijos sigan la carrera de tu novio, eso tiene un valor". La conclusión fue directa: "¿De qué vive? Es lógico que viva de Mauro".

La empresaria aclaró que no lo consideraba algo negativo en sí mismo. "Mauro sabrá cómo son sus números", expresó, reconociendo que acompañar tiene un costo. Sin embargo, su descripción apuntó a una mujer que dejó de generar ingresos propios para depender de su pareja, justo en un momento en que el contrato del futbolista está en suspenso.

Desde el estudio, Pepe Ochoa amplió el análisis: no se trataba solo de la China, sino también de su círculo cercano -el amigo, la pareja del amigo, la madre, la maquilladora-. Wanda no desmintió ese panorama: "Ah, bueno, pero ya eso es una elección de Mauro y de ella y la economía de ellos".

Ochoa insistió y le preguntó si creía que Icardi podía sostener a todo ese entorno. La respuesta de Wanda fue una de las más reveladoras: "Sé que es lo que está haciendo, ¿no? No sé si es capaz o no capaz. Nunca hubiera pensado que hubiera sido capaz, pero es lo que hizo todo este tiempo, es lo que nos demostró".

El debate económico derivó hacia las hijas que Wanda comparte con Icardi y si esa situación afectaba el patrimonio de las nenas. La empresaria fue categórica: "No. El patrimonio de mis hijas, por suerte, ya lo tengo asegurado y ya lo resguardamos con Mauro".

Luego detalló que ese acuerdo se había construido durante los años en que ella fue representante del jugador: todo lo acumulado en esa etapa quedó bajo resguardo de las chicas. Sin embargo, aclaró que aún restan audiencias en Italia. "En las audiencias de Italia, él coincidía en que estaba bueno seguir dejando cosas al resguardo de las nenas, porque Mauro no sabe si yo el día de mañana decido ser mamá o si él decide ser papá, pero todo lo que se hizo hasta ahora fue en la carrera de Mauro, que yo era la representante y Mauro jugaba", concluyó.