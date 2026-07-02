La China Suárez y Mauro Icardi respondieron a los rumores de crisis actuando en un video

Cómo reaccionó Mauro Icardi contra Yanina Latorre

Mauro Icardi decidió salir a responder públicamente a Yanina Latorre luego de las fuertes declaraciones que la conductora realizó en televisión sobre la situación con la China Suárez.

El futbolista utilizó sus historias de Instagram para publicar una imagen editada de la figura de América TV disfrazada de payaso, acompañada de un mensaje directo y sin filtros: "Si se ocupara de su vida, como se ocupa de la mía, no sería tan cornuda".

El posteo llegó pocas horas después de que Yanina analizara el presente de la actriz en SQP (América TV), donde brindó detalles sobre un supuesto quiebre en la convivencia. Allí había afirmado: "Hace cuatro días, ella abandonó la Casa de los Sueños. No se llevó la ropa, se llevó solamente un bolso, con sus dos hijos pequeños y un perro, y se fue a instalar a San Jorge, a la casa que se compró el año pasado en U$S 1.100.000".

Lejos de dejar pasar las versiones, Icardi eligió responder desde sus redes sociales con una fuerte descalificación hacia la conductora, apuntando directamente a su vida personal y exponiendo el conflicto en un nuevo nivel de exposición mediática.

La publicación, además, se da en un contexto de alta tensión en torno a su vida privada, atravesada también por la aparición de Ekaterina Ojeda y las versiones que la vinculan con el futbolista. En ese escenario, mientras la China Suárez permanece instalada en su casa de San Jorge, Icardi redobla la apuesta en redes sociales y deja en claro que no piensa mantenerse al margen de las versiones que circulan sobre su presente sentimental.