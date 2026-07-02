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La China Suárez y Mauro Icardi respondieron a los rumores de crisis actuando en un video

Mauro Icardi y la China Suárez aparecieron en un video que deja al descubierto cómo está el vínculo actual entre ellos, en medio de rumores de crisis y distanciamiento.

2 jul 2026, 17:43
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La China Suárez y Mauro Icardi respondieron a los rumores de crisis actuando en un video

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La China Suárez y Mauro Icardi respondieron a los rumores de crisis actuando en un video

Yanina Latorre aseguró en SQP (América TV) que la relación entre Mauro Icardi y la China Suárez atraviesa un momento de máxima crisis. Según la conductora, el conflicto inició en aquella recordada noche en el boliche Tequila donde el futbolista tuvo un acercamiento a Ekaterina Ojeda, y la actriz al ver la situación, reaccionó con severas muestras de enojo.

En ese contexto, también trascendió que, según la propia Ojeda, Icardi intentó contactarla con la intención de profundizar el vínculo. "Me escribió", aseguró la joven al revelar que el futbolista se comunicó con ella por WhatsApp para iniciar una conversación. Sin embargo, lejos de entusiasmarse, contó que prefirió no responderle de inmediato y hasta lanzó una frase con ironía: "Que se esfuerce".

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Si bien solo ellos saben qué ocurrió realmente puertas adentro, la sucesión de estos episodios habría sido determinante para la actriz. Mencionaron que decidió abandonar la Casa de los Sueños y regresar temporalmente a su vivienda del barrio San Jorge hasta que el panaroma se aclare. Circularon imágenes incluso de que allí se encontraría.

Pero poco después ambos reaparecieron juntos y buscaron enviar un mensaje completamente distinto. Lejos de responder con declaraciones, eligieron hacerlo a través de un video en el que recrearon una recordada publicidad de chicles de Estados Unidos que la actriz protagonizó cuando era chica y que se encargó de compartir previamente en sus historias. Más allá del guiño nostálgico, el verdadero mensaje pareció ser otro: mostrarse sonrientes, cómplices y relajados frente a cámara, en un intento por transmitir que la relación sigue firme pese a todo.

Cómo reaccionó Mauro Icardi contra Yanina Latorre

Mauro Icardi decidió salir a responder públicamente a Yanina Latorre luego de las fuertes declaraciones que la conductora realizó en televisión sobre la situación con la China Suárez.

El futbolista utilizó sus historias de Instagram para publicar una imagen editada de la figura de América TV disfrazada de payaso, acompañada de un mensaje directo y sin filtros: "Si se ocupara de su vida, como se ocupa de la mía, no sería tan cornuda".

El posteo llegó pocas horas después de que Yanina analizara el presente de la actriz en SQP (América TV), donde brindó detalles sobre un supuesto quiebre en la convivencia. Allí había afirmado: "Hace cuatro días, ella abandonó la Casa de los Sueños. No se llevó la ropa, se llevó solamente un bolso, con sus dos hijos pequeños y un perro, y se fue a instalar a San Jorge, a la casa que se compró el año pasado en U$S 1.100.000".

Lejos de dejar pasar las versiones, Icardi eligió responder desde sus redes sociales con una fuerte descalificación hacia la conductora, apuntando directamente a su vida personal y exponiendo el conflicto en un nuevo nivel de exposición mediática.

La publicación, además, se da en un contexto de alta tensión en torno a su vida privada, atravesada también por la aparición de Ekaterina Ojeda y las versiones que la vinculan con el futbolista. En ese escenario, mientras la China Suárez permanece instalada en su casa de San Jorge, Icardi redobla la apuesta en redes sociales y deja en claro que no piensa mantenerse al margen de las versiones que circulan sobre su presente sentimental.

     

 

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