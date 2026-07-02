Mauro Icardi explotó con todo contra Yanina Latorre tras los rumores de crisis con La China Suárez

¿Mauro Icardi y La China Suárez compartieron un video para desmentir los rumores de crisis?

Mauro Icardi y la China Suárez salieron a responder a los rumores de crisis con un video en el que se muestran cómplices y jugando frente a cámara, en pleno pico de versiones sobre un fuerte distanciamiento entre ambos. Las especulaciones habían escalado después de que Yanina Latorre asegurara en SQP (América TV) que la actriz abandonó la convivencia tras el escándalo con Ekaterina Ojeda.

La aparición conjunta deja abierto el interrogante sobre si realmente despeja los rumores de ruptura o si se trata de una estrategia de la pareja para bajarle el tono al escándalo, en momentos en que la nota original todavía se encontraba en desarrollo.