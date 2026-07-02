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Mauro Icardi explotó con todo contra Yanina Latorre tras los rumores de crisis con La China Suárez

Mauro Icardi se volcó a sus historias en Instagram y le dedicó un durísimo posteo a la conductora de SQP, Yanina Latorre.

2 jul 2026, 17:40
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Mauro Icardi explotó con todo contra Yanina Latorre tras los rumores de crisis con La China Suárez

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En medio de los rumores de crisis con La China Suárez, Mauro Icardi decidió salir a responder públicamente a Yanina Latorre. El futbolista compartió en sus historias de Instagram una imagen editada de la figura de América TV disfrazada de payaso, acompañada de un mensaje directo y sin filtro: "Si se ocupara de su vida, como se ocupa de la mía, no sería tan cornuda".

El posteo llegó apenas horas después de que Yanina diera precisiones sobre la situación de la actriz en SQP (América TV). Allí, la conductora había asegurado que la China dejó la convivencia con Icardi: "Hace cuatro días, ella abandonó la Casa de los Sueños. No se llevó la ropa, se llevó solamente un bolso, con sus dos hijos pequeños y un perro, y se fue a instalar a San Jorge, a la casa que se compró el año pasado en U$S 1.100.000".

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Lejos de guardar silencio, Icardi eligió la vía directa de sus redes sociales para descalificar a la conductora, con una clara referencia a la vida privada de Yanina. Con la imagen del disfraz de payaso, el futbolista buscó ridicularizarla frente a sus millones de seguidores, en un gesto que profundiza la tensión entre ambos.

El posteo se suma a un clima cada vez más tenso alrededor de la pareja, que atraviesa además el escándalo derivado de la aparición de Ekaterina Ojeda. Mientras la China permanece instalada en su casa de San Jorge y evita, Icardi redobla la apuesta en redes y deja en claro que no piensa quedarse callado frente a las versiones que circulan sobre su vida privada.

¿Mauro Icardi y La China Suárez compartieron un video para desmentir los rumores de crisis?

Mauro Icardi y la China Suárez salieron a responder a los rumores de crisis con un video en el que se muestran cómplices y jugando frente a cámara, en pleno pico de versiones sobre un fuerte distanciamiento entre ambos. Las especulaciones habían escalado después de que Yanina Latorre asegurara en SQP (América TV) que la actriz abandonó la convivencia tras el escándalo con Ekaterina Ojeda.

La aparición conjunta deja abierto el interrogante sobre si realmente despeja los rumores de ruptura o si se trata de una estrategia de la pareja para bajarle el tono al escándalo, en momentos en que la nota original todavía se encontraba en desarrollo.

     

 

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