"Molesta porque...": la tajante respuesta de Lautaro Martínez a las teorías sobre la final del Mundial 2026

Cómo recordó Lautaro Martínez su gol agónico ante Inglaterra y el choque con un excombatiente de Malvinas

Uno de los momentos más emotivos del torneo para el atacante fue el tanto de la remontada frente al seleccionado británico, conquista que decretó el pasaje del equipo argentino a la gran final. “Va a quedar en el recuerdo para toda la vida”, aseguró el "Toro", admitiendo que al principio “no era consciente del gol que había hecho” por la vorágine de la competencia, pero que tomó dimensión del impacto al regresar al país y recibir el agradecimiento directo de los hinchas en las calles.

Ese recuerdo cobró un valor aún mayor al observar la reacción de un excombatiente de las Islas Malvinas por la hazaña deportiva. “Es gracias a ellos, por cómo han representado a nuestro país en aquel momento. Hoy lo mínimo que puedo hacer es regalarles ese gol. Que hoy se puedan sentir identificados con la Selección Argentina es mérito de todo lo que hemos construido en este último período”, expresó profundamente conmovido.

Para cerrar su reflexión sobre el hito ante los ingleses, el centrodelantero remarcó la enseñanza que heredaron de los veteranos de guerra para competir al más alto nivel: “Todos estos premios, toda esta recompensa, todos estos elogios y halagos que tenemos es gracias a cómo ellos nos enseñaron a luchar”.