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"Molesta porque...": la tajante respuesta de Lautaro Martínez a las teorías sobre la final del Mundial 2026

Lautaro Martínez respondió a las teorías sobre la final del Mundial 2026 ante España y recordó su gol agónico a Inglaterra.

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La definición del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, en la que la Selección Argentina cayó 1-0 ante España, continúa generando repercusiones. Tras la ola de teorías conspirativas nacidas en las redes sociales, los referentes del plantel nacional salieron a desmentir categóricamente cualquier rumor. Siguiendo la línea fijada por Lionel Messi en su partido de despedida de la Albiceleste, Lautaro Martínez habló públicamente para ponerle fin a las especulaciones.

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En diálogo con AFA Studio, el delantero del Inter de Milán repasó lo vivido en la cita máxima y contextualizó el desgaste con el que la plantilla arribó al compromiso decisivo tras vencer a Inglaterra en las semifinales: “El partido contra Inglaterra nos ha quitado mucha energía. Hemos dado hasta lo que no teníamos y en la final también. Había gente que no podía caminar y siguió corriendo”.

A la hora de abordar las versiones que circularon tras la caída ante La Furia Roja, el atacante bahiense fue tajante al defender la entrega del grupo: “Hasta la última jugada tuvimos posibilidades. Cuando se hablan de esas teorías molesta porque está reflejado que hemos dado todo. Eso nos deja tranquilos. El rival fue superior”.

Asimismo, destacó el balance general del certamen disputado en Norteamérica: “Fue un Mundial muy intenso, todos los partidos fueron tirados, la gente identificada con nosotros, con el proceso. El Mundial fue el resumen perfecto de todo lo que hemos construido. Un equipo que no da nada por perdido, que siempre quiere más, con un líder como Leo (Messi) que nos enseñó a no rendirnos”.

Cómo recordó Lautaro Martínez su gol agónico ante Inglaterra y el choque con un excombatiente de Malvinas

Uno de los momentos más emotivos del torneo para el atacante fue el tanto de la remontada frente al seleccionado británico, conquista que decretó el pasaje del equipo argentino a la gran final. “Va a quedar en el recuerdo para toda la vida”, aseguró el "Toro", admitiendo que al principio “no era consciente del gol que había hecho” por la vorágine de la competencia, pero que tomó dimensión del impacto al regresar al país y recibir el agradecimiento directo de los hinchas en las calles.

Ese recuerdo cobró un valor aún mayor al observar la reacción de un excombatiente de las Islas Malvinas por la hazaña deportiva. “Es gracias a ellos, por cómo han representado a nuestro país en aquel momento. Hoy lo mínimo que puedo hacer es regalarles ese gol. Que hoy se puedan sentir identificados con la Selección Argentina es mérito de todo lo que hemos construido en este último período”, expresó profundamente conmovido.

Para cerrar su reflexión sobre el hito ante los ingleses, el centrodelantero remarcó la enseñanza que heredaron de los veteranos de guerra para competir al más alto nivel: “Todos estos premios, toda esta recompensa, todos estos elogios y halagos que tenemos es gracias a cómo ellos nos enseñaron a luchar”.

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