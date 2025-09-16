Thiago Medina será operado de forma urgente en las próximas horas: los detalles de la intervención

Thiago Medina

¿Qué le dijo Daniela Celis a Thiago Medina la única vez que lo vio en terapia intensiva?

Thiago Medina se encuentra en estado crítico en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, donde permanece internado en terapia intensiva desde la noche del viernes, luego de sufrir un grave accidente de moto en la localidad de Moreno. El joven, conocido por su paso por Gran Hermano, lucha por su vida con pronóstico reservado.

En diálogo con Intrusos (América TV), Daniela Celis relató cómo se enteró del accidente que habría sufrido el padre de sus hijas, Laia y Aimé, y qué fue lo que le dijo en la única ocasión en que pudo verlo unos minutos en terapia intensiva. "Llegué a casa y no lo encontré, lo llamaba y me parecía muy raro que no atendía. La hermana me dijo que había ido a buscar la moto que la había ploteado. Después de media hora me atiende la voz de una mujer y lo que nunca quise escuchar, lo escuché. Me dijeron por teléfono: 'estábamos esperando tu llamado, Thiago está en el hospital de Moreno, necesito que vengas urgente, está en quirófano, no podemos darte ningún diagnóstico'", recordó con total angustia Pestañela.

Desde el hospital, también estuvo presente Nacho Castañares, amigo cercano de la pareja y padrino de una de las gemelas, quien se convirtió en un sostén fundamental para Daniela en estos días. Nacho se instaló en la casa de Celis desde el momento del accidente, ayudando con las niñas, dándoles de comer, bañándolas y conteniéndolas mientras ella permanece junto a Thiago en el hospital.

Daniela también destacó el gesto de Raúl, el testigo del accidente que acompañó a Thiago en los primeros minutos tras el impacto. "Fue una gran persona que le agarró la mano para que no se sienta solo, le quiero decir que cuenta conmigo. Me contestó el mensaje y dijo que era suficiente, pero voy a ir a visitarlo y agradecerle", expresó con emoción.

Consultada por Marcela Tauro sobre si pudo ver a Thiago durante su internación, Daniela se quebró: "Pude verlo el domingo tres minutos por primera y única vez. Le hablaba. Quería que él escuche mi voz y que sepa que las nenas estaban bien, que se tome su tiempo y se quede tranquilo y se tome su tiempo, tiene un corazón inmenso", dijo entre lágrimas.

Tauro, conmovida, le brindó palabras de aliento: "Yo pasé por una situación similar con el papá de mi hijo y es importante que lo toques, le hables, y le transmistas esa energía y amor que le tenés. Háblenle al oído y tóquenlo, eso va a ayudarlo mucho. Va a salir y va a estar bien, es muy fuerte y joven, está mucha gente conmovida".