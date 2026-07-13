La mamá de Alexis Mac Allister reveló cuál es su mayor cábala para los partidos de la Selección

Silvina Riela, la madre de Alexis Mac Allister, contó cuál es su cábala para los partidos del Mundial en una entrevista en La Mañana con Moria (El Trece).
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Silvina Riela, la madre de Alexis Mac Allister, contó cuál es su cábala para darle suerte a los jugadores del equipo de Scaloni.
Silvina Riela, la madre de Alexis Mac Allister, contó cuál es su cábala para los partidos del Mundial en una entrevista en La Mañana con Moria (El Trece).
Consultada por Moria Casán sobre cómo es la previa de los partidos, Silvina fue contundente: "El mío es muy tranquilo. Yo plancho mi traje de todos mis partidos de la Selección".
La madre del futbolista explicó en qué consiste su ritual: "Yo voy siempre vestida igual, tengo un traje sastrero casi blanco". Y agregó que la costumbre no es nueva: "Es cábala desde Qatar y la Copa América, así que yo plancho mi trajecito, mi musculosa blanca y preparo mis zapatillas. Es mi outfit fijo".
Sin embargo, Silvina aclaró que no se suma a una tendencia que se volvió habitual entre otras familias de jugadores: "No tengo eso de que todos los partidos hay que presentar un outfit, que ahora está muy de moda. Yo no; tengo solo que planchar y estar preparada para la salida".
Riela también describió cómo es la previa junto al resto de las familias: "Son bastante horas previas, particularmente acá, porque nos congregamos con todos los padres, todas las familias. Salimos todos en el mismo micro". Y detalló que el trayecto hacia el estadio también forma parte del ritual: "Vamos cantando y tenemos un trayecto de camino bajo el sol, así que también vamos preparados para no sufrir tanto el calor. Llegamos bastante antes a la cancha".
Ante la consulta de la conductora sobre si utilizan protección solar, sombreros o abanicos, Silvina explicó que los controles de seguridad limitan ese tipo de elementos: "A mi nieta le sacaron un paragüitas que se pone en la cabeza por una cuestión de seguridad, que se entiende. No dejan entrar nada punzante y el paraguas tiene como puntitas, entonces sí se lo quitan".
Además, remarcó que la organización de la previa depende del horario de cada partido: "Ahora vamos a tener un partido de vuelta de tarde-noche, pero tuvimos uno de mediodía, así que depende del horario nos preparamos. Y si hay tiempo, a veces a la mañana, bueno, acá hay una pileta que la tengo a mi espalda y nos juntamos a tomar mate, a compartir un poco cómo nos sentimos".
Con la Selección Argentina en pleno Mundial 2026, Claudio Tapia repitió la cábala que ya se volvió costumbre: compartió una foto junto a Lionel Messi y Rodrigo De Paul mientras compartían unos mates, acompañada de un mensaje de aliento para el equipo. El presidente de la AFA suele publicar esta postal antes de cada partido clave de la Albiceleste en el torneo.
El equipo de Lionel Scaloni afronta este miércoles un nuevo desafío en el Mundial 2026, cuando enfrente a Inglaterra en medio de un clima de enorme expectativa entre los hinchas argentinos. La previa se vive con la ilusión intacta y todas las miradas puestas en un partido que promete quedar en la historia del certamen.