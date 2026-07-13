La mamá de Alexis Mac Allister reveló cuál es su mayor cábala para los partidos de la Selección

Riela también describió cómo es la previa junto al resto de las familias: "Son bastante horas previas, particularmente acá, porque nos congregamos con todos los padres, todas las familias. Salimos todos en el mismo micro". Y detalló que el trayecto hacia el estadio también forma parte del ritual: "Vamos cantando y tenemos un trayecto de camino bajo el sol, así que también vamos preparados para no sufrir tanto el calor. Llegamos bastante antes a la cancha".

Ante la consulta de la conductora sobre si utilizan protección solar, sombreros o abanicos, Silvina explicó que los controles de seguridad limitan ese tipo de elementos: "A mi nieta le sacaron un paragüitas que se pone en la cabeza por una cuestión de seguridad, que se entiende. No dejan entrar nada punzante y el paraguas tiene como puntitas, entonces sí se lo quitan".

Además, remarcó que la organización de la previa depende del horario de cada partido: "Ahora vamos a tener un partido de vuelta de tarde-noche, pero tuvimos uno de mediodía, así que depende del horario nos preparamos. Y si hay tiempo, a veces a la mañana, bueno, acá hay una pileta que la tengo a mi espalda y nos juntamos a tomar mate, a compartir un poco cómo nos sentimos".

La cábala del Chiqui Tapia para alentar a la Selección

Con la Selección Argentina en pleno Mundial 2026, Claudio Tapia repitió la cábala que ya se volvió costumbre: compartió una foto junto a Lionel Messi y Rodrigo De Paul mientras compartían unos mates, acompañada de un mensaje de aliento para el equipo. El presidente de la AFA suele publicar esta postal antes de cada partido clave de la Albiceleste en el torneo.

El equipo de Lionel Scaloni afronta este miércoles un nuevo desafío en el Mundial 2026, cuando enfrente a Inglaterra en medio de un clima de enorme expectativa entre los hinchas argentinos. La previa se vive con la ilusión intacta y todas las miradas puestas en un partido que promete quedar en la historia del certamen.