Nuevo escándalo de L-Gante: fue denunciado por amenazar de muerte al hombre que lo envió a prisión

Y mientras compartieron el video de las cámaras de seguridad de la vivienda de Torres en General Rodríguez, Szeta informó que el denunciante sostiene que el músico pasó con su auto de alta gama y que "cuando lo vio salir al denunciante, Darío Gastón, saliendo de su casa, automáticamente L-Gante le profiere amenazas de muerte del nivel, 'te estoy mirando, no te hagas el piola, te voy a cagar a palos y te voy a mandar a matar'".

Esta nueva denuncia del hombre de General Rodríguez que tiempo atrás mandó a prisión a Elián Valenzuela durante 100 días y lo llevó a juicio, bien podría complicar al extremo la situación procesal del músico nuevamente.

"Siendo la 7:40 del 8 de septiembre, al momento de salir de mi domicilio observo que se aproxima un vehículo de color rojo marca Audi modelo R8. Al bajar la ventanilla del conductor reconozco que era Elían Ángel Valenzuela, quien comenzó a proferir amenazas verbales en tono intimidante. Te estoy mirando, no te hagas el piola. Te voy a cagar a palos, te voy a mandar a matar. Ante mi pedido de que cesara en su hostigamiento, Valenzuela continuó gritando, te voy a agarrar, no vas a zafar", leyó entonces Szeta el párrafo de la denuncia con la que Torres vuelve a poner contra las cuerdas al artista urbano.

El video de L-Gante que incrimina a L-Gante - captura Lape Club Social

Cuál es el historial judicial completo de L-Gante en temas de amenazas

El historial judicial de L-Gante en temas de amenazas incluye varios episodios legales importantes:

En octubre de 2024, Elián Valenzuela fue condenado a 3 años de prisión condicional (prisión en suspenso) por un tribunal en Mercedes. Fue declarado responsable de varios delitos: amenazas coactivas, amenazas calificadas por el uso de arma, amenazas simples y daño en tres hechos diferentes. Sin embargo, fue absuelto por la denuncia de privación ilegítima de la libertad. Esta condena establecía condiciones como no acercarse a las víctimas y notificar sus movimientos fuera del país.

En 2024, durante el juicio, se reveló que L-Gante había amenazado a dos vecinos del General Rodríguez, uno de ellos un empleado municipal. En uno de los episodios, se comunicó por teléfono para amenazar de muerte a la víctima y luego retuvo a dos personas por unos 20 minutos, amenazándolas con un arma. Estos hechos fueron parte de la causa que emitió la condena condicional.

L-Gante

En tanto por estas horas, L-Gante fue denunciado nuevamente por amenazas, esta vez por Darío Gastón Torres, la misma persona que en el pasado lo había llevado a juicio y que fue víctima en la causa anterior. La nueva denuncia implica que si se comprueba que el músico amenazó otra vez a Torres, podría ir a prisión efectiva porque estaría incumpliendo la condena en suspenso que tenía. El nuevo incidente ocurrió el 8 de septiembre de 2025, cuando Torres vio un auto con L-Gante cerca de su casa y recibió amenazas directas.