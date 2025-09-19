A24.com

COMPLICADO

Nuevo escándalo de L-Gante: fue denunciado por amenazar de muerte al hombre que lo envió a prisión

Elián L-Gante Valenzuela fue acusado nuevamente por Darío Gastón Torres y el cantante ¿podría volver a perder la libertad?

19 sept 2025, 11:47
Después de su ruptura con Wanda Nara parecía que L-Gante había bajado drásticamente su perfil mediático y escandaloso. Pero por estas horas el referente de la cumbia 420 se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta tras una reciente denuncia presentada en su contra.

En esta oportunidad, el cantante está acusado de haber amenazado de muerte a su vecino, Darío Gastón Torres, un hecho que revive viejas polémicas en torno a su figura.

Torres, quien ya había sido protagonista en un conflicto anterior con el artista y llegó a impulsarlo a prisión por un caso similar, volvió a involucrarse en la justicia para denunciar lo que considera una amenaza directa contra su seguridad.

Así lo reveló esta mañana Mauro Szeta en Lape Club Social Informativo (América TV). "La denuncia es grave porque lo están acusando de haber amenazado a su histórico denunciante, aquel que dijo que lo había secuestrado, aquel que lo llevó a juicio, aquel que aseguró que L-Gante lo amenazó, le puso un arma, lo llevó a dar vueltas en un auto", comenzó revelando el periodista dedicado a temas policiales.

Y mientras compartieron el video de las cámaras de seguridad de la vivienda de Torres en General Rodríguez, Szeta informó que el denunciante sostiene que el músico pasó con su auto de alta gama y que "cuando lo vio salir al denunciante, Darío Gastón, saliendo de su casa, automáticamente L-Gante le profiere amenazas de muerte del nivel, 'te estoy mirando, no te hagas el piola, te voy a cagar a palos y te voy a mandar a matar'".

Esta nueva denuncia del hombre de General Rodríguez que tiempo atrás mandó a prisión a Elián Valenzuela durante 100 días y lo llevó a juicio, bien podría complicar al extremo la situación procesal del músico nuevamente.

"Siendo la 7:40 del 8 de septiembre, al momento de salir de mi domicilio observo que se aproxima un vehículo de color rojo marca Audi modelo R8. Al bajar la ventanilla del conductor reconozco que era Elían Ángel Valenzuela, quien comenzó a proferir amenazas verbales en tono intimidante. Te estoy mirando, no te hagas el piola. Te voy a cagar a palos, te voy a mandar a matar. Ante mi pedido de que cesara en su hostigamiento, Valenzuela continuó gritando, te voy a agarrar, no vas a zafar", leyó entonces Szeta el párrafo de la denuncia con la que Torres vuelve a poner contra las cuerdas al artista urbano.

El video de L-Gante que incrimina a L-Gante - captura Lape Club Social

Cuál es el historial judicial completo de L-Gante en temas de amenazas

El historial judicial de L-Gante en temas de amenazas incluye varios episodios legales importantes:

En octubre de 2024, Elián Valenzuela fue condenado a 3 años de prisión condicional (prisión en suspenso) por un tribunal en Mercedes. Fue declarado responsable de varios delitos: amenazas coactivas, amenazas calificadas por el uso de arma, amenazas simples y daño en tres hechos diferentes. Sin embargo, fue absuelto por la denuncia de privación ilegítima de la libertad. Esta condena establecía condiciones como no acercarse a las víctimas y notificar sus movimientos fuera del país.

En 2024, durante el juicio, se reveló que L-Gante había amenazado a dos vecinos del General Rodríguez, uno de ellos un empleado municipal. En uno de los episodios, se comunicó por teléfono para amenazar de muerte a la víctima y luego retuvo a dos personas por unos 20 minutos, amenazándolas con un arma. Estos hechos fueron parte de la causa que emitió la condena condicional.

L-Gante

En tanto por estas horas, L-Gante fue denunciado nuevamente por amenazas, esta vez por Darío Gastón Torres, la misma persona que en el pasado lo había llevado a juicio y que fue víctima en la causa anterior. La nueva denuncia implica que si se comprueba que el músico amenazó otra vez a Torres, podría ir a prisión efectiva porque estaría incumpliendo la condena en suspenso que tenía. El nuevo incidente ocurrió el 8 de septiembre de 2025, cuando Torres vio un auto con L-Gante cerca de su casa y recibió amenazas directas.

     

 

