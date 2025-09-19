El desgarrador pedido de Daniela Celis luego de que Thiago Medina entrara al quirófano

En el parte médico difundido este viernes 19 de septiembte a la mañana, se señala que "el paciente Thiago Medina internado en la unidad de terapia intensiva de nuestro hospital pasó la noche sin fiebre, lo que permitió que el equipo clínico que lo supervisa desde su llegada al hospital pudiera avanzar a la siguiente etapa", leyó al aire Luis Bremer en el programa Desayuno Americano (América TV).

"Equipo de cirugias de este hospital en conjunto con especialistas provenientes del hospital Bicentenario de Esteban Echeverría que llegaron a través de la red de cirugía de la Provincia de Buenos Aires, interviene quirúrgicamente al paciente desde esta mañana con el objetivo de reparar la parrilla costal. El paciente se encuentra estable y se estima una cirugía de varias horas", se especificó en el parte médico y se adelantó que el próximo informe se conocerá a las 18 horas.

El mensaje de Daniela Celis rápidamente generó repercusión entre seguidores y fanáticos del reality de Telefe, quienes enviaron fuerzas y mensajes de apoyo para la recuperación de Thiago Medina.

Daniela Celis

De qué lo operan a Thiago Medina

De acuerdo a la información que dio Pía Shaw este viernes por la mañana, Thiago Medina está siendo operado en estos momentos. “Tiene que sacar todas las astillas de su cuerpo. Tiene 8 costillas rotas y muchos huesos fracturados ”, contó la periodista. “Tienen que reparar huesos y usar implantes en cada costilla rota”, agregó.

Tal como informaron diversos especialistas, en un inicio a Medina le realizarán una fibrobroncoscopía, en el que colocarán una cámara por boca o nariz, para visualizar dentro los bronquios y el pulmón si existe alguna infección.

El doctor Alejandro Damonte fue quien explicó en detalle el objetivo de este procedimiento. “En el caso de él, tuvo un trauma torácico, varias fracturas costales con sangrado y, a veces, esa sangre es un caldo de cultivo para los gérmenes, por eso se hacen estos estudios. Los pasos que se dan en estos casos graves tienen que ser muy prudentes e ir paso a paso ”, dijo.