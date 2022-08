Live Blog Post

09:20 "El mercado empieza a ponerse nervioso": analistas advierten por saltos del dólar

La semana pasada se dieron precisiones sobre la segmentación de las tarifas propuesta por el Gobierno para demostrar su intención de cumplir las metas con el FMI. Sin embargo, el planteo de la reducción de los subsidios queda corto. La medida no tendrá un gran impacto de ahorro fiscal de corto plazo ya que la implementación será muy gradual. En el programa "¿Qué hacemos con los pesos?", analizamos las distintas variables que pueden alterar el devenir económico.

El ahorro fiscal que genera la quita de subsidios para este año se encuentra muy por debajo del costo de haber subido la tasa de interés, por ejemplo de las LELIQS y de los pases. En conclusión, el resultado que genera reducir subsidios no tiene ningún impacto para mejorar la situación fiscal, que fue precisamente lo que se anunció con bombos y platillos.

El otro gran problema siguen siendo las reservas. Aunque el Banco Central de la República Argentina (BCRA) recuperó 145 millones de dólares en las últimas siete ruedas, lo hizo gracias a las restricciones sobre las importaciones en general, la suba de tasas y a la caída de los pagos de energía.

Por tanto, entre que la suba de tasas de interés no tuvo impacto y las reservas no aumentan, el riesgo de una corrida contra el peso sigue latente. La táctica del BCRA es reducir la brecha bajando la cotización de los dólares financieros, para decir que no piensa devaluar del tipo de cambio oficial y definir otras medidas para que vengan más dólares.

La realidad es que por lo pronto, las reservas y cotización del dólar no se han movido prácticamente con las medidas.

