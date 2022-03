Inflación, tarifas y alquileres: qué dijo el presidente sobre temas que afectan el bolsillo

Detalló que "la inflación es multicausal. Y es nuestra responsabilidad atender todas sus causas".

A su vez, también apuntó a quienes especularon con la remarcación de precios.

"Mientras el virus atacaba impiadoso a toda la humanidad, el mundo se vio afectado por una inflación global de los alimentos. Con los gravísimos problemas que arrastraba la economía argentina, que se vieron agravados en la pandemia, y con esa costumbre seriamente arraigada en muchos sectores de 'remarcar precios por las dudas', no logramos reducir, en plena pandemia, la muy alta inflación que heredamos", indicó.

sesiones alberto massa editado.jpg Alberto Fernández llegando a la apertura de sesiones ordinarias 2022.

El pedido sobre los alquileres

Desde fines del 2021, y con gran énfasis durante este 2022, se volvió a poner en la mesa la problemática que surgió alrededor de la Ley de Alquileres sancionada hace poco más de 18 meses. El conflicto gira alrededor de la escalada de precios, cuyos aumentos en el último año rondan el 60%.

Alberto Fernández no huyó al tema y pidió a los legisladores avancen en su tratamiento: "Necesitamos reconocer también que hay problemas con el valor de los alquileres. Pensando en todos los argentinos y argentinas que hoy son inquilinos, le pido al Congreso de la Nación que asuma la tarea de avanzar en los cambios que sean necesarios para mejorar la ley actual y generar un mejor acceso a la vivienda".

El anuncio del acuerdo con el FMI

Fernández habló sobre la negociación con el FMI. En este orden, explicó que "no se acumulará nueva deuda a la ya tomada por el gobierno anterior. Es una refinanciación de aquel préstamo que nos permite no usar en estos años recursos nacionales para pagar los compromisos. Se usará dinero del propio FMI que empezará a pagarse dentro de 4 años y medio".

Y amplió: "Podremos utilizar ese tiempo para que semejante carga de deuda no detenga el crecimiento. El acuerdo no resuelve el problema de la deuda externa, pero da un paso importante en esa dirección. Logramos un entendimiento inusual en el marco de un programa con el FMI".

Además hizo hincapié en que "es el mejor acuerdo que se podía lograr". Y sostuvo que "no contempla restricciones que posterguen nuestro desarrollo, a diferencia de otros que la Argentina firmó en el pasado. La reducción gradual del déficit será compatible con una expansión moderada del gasto primario real que permitirá apuntalar la fuerte recuperación económica en curso".

Alberto sesiones ordinarias.jpg Alberto Fernández anunció ante la Asamblea Legislativa que enviará el acuerdo con el FMI esta semana (Crédito: Presidencia Cámara de Diputados).

La negativa al "ajuste"

Desde que renegocia la deuda con el FMI, el Gobierno sostiene que no habrá ajuste. El mandatario volvió a reiterarlo en su discurso al afirmar que "es un acuerdo sin políticas de ajuste y con incremento del gasto real en todos los años del programa".

Y agregó: "He escuchado con sorpresa opiniones que critican que hayamos logrado un acuerdo sin los condicionamientos que tantas veces tuvieron consecuencias desastrosas para nuestro país. A esas críticas les contesto: no queremos más ajustes. Nunca defendimos los ajustes. Trabajo para una Argentina grande, con crecimiento y empleo, sin exclusiones y con ampliación de derechos".

Alberto Fernández avanzó en esta dirección, y específicamente, negó que vayan a ejecutarse reformas de tipo laboral o previsional:

"Quiero ser claro: no habrá una reforma laboral. Los derechos de los que trabajan no pueden ser alterados en su perjuicio. La justicia social jamás puede ser objeto de una negociación", manifestó. En esta línea, recordó su compromiso con la defensa de este sector de la población y señaló que continuarán haciéndolo "de manera inclaudicable".

Con la misma frase inicial, el Presidente aseguró: "Quiero ser muy claro ante esta Asamblea Legislativa. No habrá una reforma previsional. La edad jubilatoria no será alterada. Jubilarse es un derecho y se debe respetar a rajatabla. Este acuerdo no restringe los derechos de nuestros jubilados y jubiladas que recuperamos en el año 2020".

apertura sesiones.jpg Inicio de sesiones ordinarias 2022.

Alberto Fernández sobre los "tarifazos"

Un capítulo aparte merece el tema de tarifas. "En Argentina se acabaron los tarifazos", prometió el mandatario.

"Vamos a segmentar los subsidios para lograr niveles de tarifas razonables, con justicia y equidad distributiva para los servicios públicos de gas y electricidad. Por eso, en principio, apuntamos a que el 10 % de mayor capacidad económica deje de ser beneficiario de subsidios", agregó.

"El Estado está construyendo capacidad para hacer de modo justo y razonable esta segmentación. Si alguna persona considerara injusto dejar de percibir un subsidio que a su criterio le corresponde, siempre podrá hacer su reclamo para que su derecho le sea reconocido en tiempo oportuno", concluyó.

Sin embargo, lejos quedará el aumento del 20% que en su momento el Gobierno prometió incrementar. Según lo que se está cerrando por estas horas con el FMI, las subas de las tarifas estarían en torno al 40% y habrá segmentación para un porcentaje, que según el Gobierno sería del 10% de la población, que podría pagar el total de las tarifas.