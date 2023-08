Fer Dente expuso a Guido Záffora con una insólita anécdota: "No vas a contar esto en televisión"

"La historia es la siguiente, estábamos en una fiesta a la que fuimos juntos con mi auto. Entonces de repente me dice: '¿amigo me prestas la llave del auto que ya vengo?'". “No, Fernando, pará", intervino Guido con cara de vergüenza.

Noche Al Dente Guido Zaffora y Brian

Sin embargo, Fer Dente hizo oídos sordos al pedido de su amigo y continuó, pero esta vez situando a Brian en lugar de su amigo para que se imagine la situación. “Pasa el rato, 20 minutos, y volvés. Vos no tenés registro, entonces yo digo que no fue a andar en auto. Termina la fiesta, todo bien, y cuando me subo al auto veo que quedo lejos del volante”, relató.

“Fernando, yo creo que no vas a contar esto en televisión”, insistió nuevamente Guido pero el conductor lo ignoró. “El asiento estaba muy al fondo, y yo después de muchos años me preguntó, '¿Qué habrá hecho?'”.

Mientras Brian se reía con la situación, Guido advirtió a su amigo y deslizó: “Mira que todo vuelve..."

El romántico encuentro que tuvo Sofía Jujuy Jiménez con un ucraniano al llegar a Noche al Dente

Sofía Jujuy Jiménez estuvo como invitada en Noche al Dente (América TV) y contó una romántica anécdota que le pasó al llegar al canal para participar del ciclo conducido por Fer Dente.

"Llego de joggineta y de repente viene un chico y me llama la atención. Dije 'ay, me asusté', pensé que me querían robar. No entendía. Me dice: 'no, wait, do you speak english?, me preguntó si hablaba inglés", comenzó diciendo la modelo.

El chico era alto, rubio, de ojos azules y de Ucrania, describió Jujuy sobre el hombre que la frenó en la puerta del canal América. "Yo pensé que quería alguna dirección", comentó. "Sí, tu dirección quería", dijo en chiste Dente.

La invitada continuó contando el diálogo en inglés y el conductor fue traduciendo: "'Te acabo de ver, sos tan linda, necesito hablarte', dijo el ucraniando. 'Gracias, soy Sofi', le respondió ella. 'Obvio que tenés novio', dijo él. 'No, recién me separé', respondió Jujuy". Cabe recordar que la influencer a principios del mes pasado se separó de Bautista Bello, tras enterarse de que el polista la había engañado.

"Mientras charlaba con el ucraniano vienen dos chicas a pedirme fotos...", siguió la periodista y el muchacho, sorprendido, le preguntó si era actriz.

Ahí, ella le respondió al rubio que sí, que iba a estar en un programa de televisión y él, ni lento ni perezoso, le pidió su número de teléfono. Jujuy, apurada, le dijo que lo siguiera en Instagram, pero no llegó a pasárselo. Acto seguido, uno de los chicos que iba a peinar a Sofi se acercó a él y le pasó el nombre de perfil de sus redes sociales. ¿Romance en puerta?