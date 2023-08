La experiencia de Laura Esquivel después de protagonizar Patito Feo: "Pasé por momentos oscuros"

El presentador ahí le preguntó si ella se sintió alguna vez el patito feo. "En algún momento sí. Creo que toda esa parte la sané muchísimo", aseguró. "De más de grande con terapia, con la familia que acompaña. Porque se entremezcla todo. Se entremezcla el éxito que fue, se entremezcla el personaje, obvio, y también esta cosa de quedar como muy marcado por ese personaje. Pero después hay que seguir caminando, seguir creciendo, seguir haciendo otras cosas, no quedarte solo ahí, moverte, probar", expresó.

También admitió que pasó "por momentos bastante oscuros". "Pero más de grande, porque cargué tanto. Cuando pude hablar. Porque yo no había podido hablar, todos me veían sonriente, feliz, no comunicaba lo que me pasaba del todo. Hasta que a los veintipico dije 'bueno, listo, voy a contar, voy a soltar', a través de una crisis que tuve, que me empecé a sentir mal. La familia siempre estuvo para apoyar, Facu, mi novio, también. Ahí, empecé terapia, me empecé a conocer realmente", reveló.

La dura experiencia de Fredy Villareal con la seguridad de Fidel Castro: "Me quemaron"

Uno de los comediantes icónicos de los 90, conocido por su labor en VideoMatch, se sentó en el living de Noche al Dente (América TV), y recordó su peligrosa experiencia con la seguridad de Fidel Castro cuando interpretaba a Figuretti. Se trata de nada más y nada menos que de Fredy Villareal.

"¿Qué dedo te quebró la seguridad de Fidel Castro?", le preguntó Fer Dente. "Este -se tocó el dedo anular- me quebró el dedo haciendo Figuretti y después me dieron para que tenga", comenzó diciendo.

"Me acuerdo de que tenía un cordón colgado del cuello, viste los cordones de las zapatillas, que tenés la credencial acá y me lo sacaron así, entonces me quemaron, quemaduras de tercer grado acá -se señaló el cuello- .Pero en aquel momento no dije nada, porque había que trascender, y la idea mía era trascender a partir del humor y no de una tragedia. Yo era un personaje que tenía que traer alegría, tenía que hacer reír. No podía estar diciendo 'miren lo que me hicieron', porque era sacarle la careta a Barney. Entonces nunca lo dije", detalló.

"Me acuerdo de que Carlos Saúl (Menem), en aquel momento, se enteró, hicieron la denuncia, y me restituyeron la credencial al otro día, pude seguir trabajando. Pero me quedé en la Isla Margarita porque me sacaron pasaporte, me sacaron todo. Me quedé solo en la isla. Me tuvieron que venir a buscar", relató. "Y en un momento donde no había celulares, estabas aislado", dijo Dente.

Después Fredy contó que "estuvo preso mucho tiempo como Figuretti". "Mi inglés no era muy fluido. Aparte me llevaban preso, porque en las cumbres de presidentes cuando yo me colaba me pedían el pasaporte, y en el pasaporte veían esta cara y después veían a otro tipo. Entonces era por falsa identidad, era el primer cargo que tenía para estar preso", rememoró.