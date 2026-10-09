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El Pentágono transmitirá en vivo una ejecución por fusilamiento: quién es el condenado y cuándo será

Desde 1945 no se coloca a un reo delante de un pelotón de fusilamiento en los Estados Unidos. Pero el jefe del Pentágono quiere que su muerte se transmita en vivo para que sirva de ejemplo.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
Polémica en Estados Unidos porque el Pentágono quiere difundir públicamente la ejecución de un condenado a muerte. (Foto: Reuters)

Polémica en Estados Unidos porque el Pentágono quiere difundir públicamente la ejecución de un condenado a muerte. (Foto: Reuters)

La pena de muerte siempre está en discusión en todo el mundo. En Estados Unidos se mantiene en varios estados, pero también está vigente en el código de disciplina militar. Y el titular del Pentágono, Pete Hegseth, acaba de autorizar una controvertida decisión: se transmitirá en vivo la ejecución por fusilamiento de un ex militar.

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Quién es Christa Pike, la mujer que será ejecutada en Tennessee. (Foto: The Tennessean, Lisa Nipp)

Condenado por una masacre, reavivó la polémica sobre la pena de muerte en Estados Unidos. El procedimiento está previsto para el 3 de diciembre de 2026, en la base militar de Fort Hood, Texas, y será el primero de este tipo en las Fuerzas Armadas estadounidenses desde 1945.

El condenado es Nidal Malik Hasan, un expsiquiatra del Ejército que en noviembre de 2009 asesinó a 13 personas e hirió a otras 32 durante un tiroteo en esa instalación militar. Un tribunal militar lo declaró culpable y lo condenó a muerte en 2013.

El presidente Donald Trump aprobó la ejecución el 2 de octubre de 2026, mientras que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, impulsó el fusilamiento como método. El lugar elegido para la ejecución no es casual: será en la misma base donde ocurrió la masacre.

La decisión de transmitir el procedimiento en vivo generó cuestionamientos de especialistas legales y defensores de los derechos humanos, que advierten sobre los riesgos de convertir una ejecución en un espectáculo público.

Hegseth defendió la medida con el argumento de que la sociedad debe comprender las consecuencias de estos crímenes. Episodios como la reciente ejecución fallida de Christa Pike, una mujer de 50 años que sobrevivió a dos inyecciones letales, reavivó toda la discusión ética y legal sobre la pena capital.

Pero ni siquiera en estos casos se ha dado una transmisión pública. Sólo hay testigos en el lugar para certificar que se cumplió la condena de la manera que especifican las normas para causar el menor estrés o posibles violaciones a los derechos humanos de los condenados.

Por eso, la polémica está en el primer nivel en los Estados Unidos. Si se concreta, será una dura ruptura con décadas de procedimientos mantenidos fuera de la vista del público.

un pelotón de fusilamiento transmitido en vivo

El mayor Nidal Malik Hasan será ejecutado por un pelotón de fusilamiento el 3 de diciembre en Fort Hood, Texas, por haber matado a tiros a 13 personas y herido a otras 32 en 2009 en esa misma base militar. La información oficial del Pentágono, la Secretaria de Guerra, como rebautizó Donald Trump a la antigua Secretaría de Defensa, tuvo un agregado polémico. Su ejecución será pública, transmitida en vivo.

La masacre fue el tiroteo más mortífero ocurrido en una instalación militar estadounidense. El presidente Donald Trump aprobó la ejecución a principios de esta semana. Sin embargo, este procedimiento polémico todavía podría quedar suspendido. Si se concreta Hasan será la primera persona ejecutada a través del sistema de justicia militar desde que un soldado fue ahorcado en 1961.En la historia de la justicia militar estadounidense hay un caso previo con un pelotón de fusilamiento, pero hay que remontarse a la II Guerra Mundial.

El antecedente de un pelotón de fusilamiento para un militar en EE.UU.

Sin embargo, el último militar estadounidense ejecutado por un pelotón de fusilamiento fue el soldado raso Edward Donald Slovik, condenado por desertar dos veces de su unidad durante un combate. Fue ejecutado en Francia el 31 de enero de 1945, durante la guerra contra el eje de los Nazis, los japoneses y los fascistas de Mussolini.

Eddie Slovik, el &uacute;ltimo uniformado fusilado por la justicia militar de los Estados Unidos, en 1945. (Foto: A24.com)

Eddie Slovik, el último uniformado fusilado por la justicia militar de los Estados Unidos, en 1945. (Foto: A24.com)

Debate sobre la ejecución de Hasan en diciembre

Actualmente, Hasan permanece detenido en el pabellón de condenados a muerte de una prisión militar en Fort Leavenworth, Kansas. Hasan quedó paralizado de la cintura para abajo después de recibir cuatro disparos de agentes de las fuerzas de seguridad durante el ataque. El 23 de agosto de 2013, un tribunal militar lo declaró culpable de 45 cargos de asesinato premeditado. premeditado.El juicio duró apenas cinco días para tener este dictamen que lo condena a muerte. Sean Parnell, portavoz del Departamento de Defensa, publicó el lunes en las redes sociales que "el día del juicio final para Hasan finalmente ha llegado". En línea con las duras políticas que instrumentó su jefe Hegseth en el Pentágono ( por ejemplo, echó a los soldados homosexuales).

Trump aprob&oacute; la pena de muerte para un exmilitar. Hegseth, jefe del Pent&aacute;gono quiere que la ejecuci&oacute;n sea p&uacute;blica. (Foto: Gentileza Times of israel)

Trump aprobó la pena de muerte para un exmilitar. Hegseth, jefe del Pentágono quiere que la ejecución sea pública. (Foto: Gentileza Times of israel)

Según un reglamento del Ejército de 2023 sobre los procedimientos para las ejecuciones militares, "todos los métodos legales y viables disponibles" para ejecutar a los prisioneros deben ser presentados al secretario del Ejército para su consideración, aunque la normativa no especifica cuáles son esos métodos.

El secretario interino del Ejército, Adam R. Telle, eligió la muerte por fusilamiento para Hasan y recibió el aval de Hegseth su jefe superior de de una estrecha relación personal con el presidente Donald Trump. Así Hasan será ejecutado a tiros en Fort Hood a las 13, hora central de Estados Unidos, del 3 de diciembre, apenas 63 días después de que Trump aprobara la medida.

Dada la lesión permanente por las heridas recibidas, no está claro si Hasan, que utiliza una silla de ruedas, será fusilado sentado o sujeto en posición vertical frente al pelotón de fusilamiento. Otra de las objeciones de quienes se oponen a esta sentencia y especialmente, que sea transmitida en vivo a todo el país.

Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
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En pocas palabras

  • Polémica: El Pentágono transmitirá en vivo el fusilamiento de un ex militar, Nidal Malik Hasan.
  • Antecedentes: Hasan asesinó a 13 personas en 2009; fue condenado a muerte en 2013.
  • Críticas: Organizaciones alertan sobre convertir la ejecución en un espectáculo público sin precedentes desde 1945.
Resumen generado por Thinkindot AI
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