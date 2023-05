Alberto Fernández se muestra en Brasil con tres posibles candidatos a sucederlo e insiste con definir la fórmula del FdT en las PASO

https://twitter.com/alferdez/status/1653424377004785664 Rumbo a Brasil para reunirnos con mi querido amigo @LulaOficial y continuar fortaleciendo la alianza estratégica entre nuestros países pic.twitter.com/exNT3vXIG6 — Alberto Fernández (@alferdez) May 2, 2023

Más allá de la agenda económica de la delegación, que fue en busca de un rescate financiero del principal socio regional, Lula da Silva, para calmar la corrida cambiaria en Argentina, el Gobierno busca mostrar un clima de unidad, ante la crisis económica, para transitar la transición electoral en el momento previo a la definición de candidaturas.

De cara a las PASO, la disyuntiva sigue siendo si habrá competencia en las PASO o lista de unidad.

Lo dejó entrever este martes el senador Oscar Parrilli, uno de los dirigentes más cercanos a Cristina Kirchner, que salió a responder a los que reclaman la definición de candidaturas en las PASO y también se vio en la foto del viaje de Alberto con los posibles precandidatos a Brasil.

Parrilli les respondió de forma contundente a los aspirantes a la presidencia o armadores políticos que exigen dirimir el armado electoral en una gran interna: “Las PASO no dependen de la voluntad de un dirigente que dice, ‘ah, yo quiero PASO’. Sí, vos podés querer, pero si no tenés gente que te acompaña, no tenés autoridad política, militancia y pueblo, podrá ser una opinión, pero no va más allá de eso”.

El senador K aseguró que "nadie va a impedir que haya PASO", dijo que "el peronismo es democrático" y que en 2019 "nadie se postuló" para enfrentar la fórmula Fernández-Fernández porque no quiso, o no pudo. Ahora, en línea con el discurso de Cristina Kirchner en La Plata, Parrilli reclamó discutir un "programa económico" antes que candidaturas.

Mientras, la vicepresidenta volvió a apuntar en redes sociales, contra el FMI.

https://twitter.com/CFKArgentina/status/1653508126497275908 Hello Mr. Werner!



Descabellado fue haberle dado un préstamo político por 45.000 millones de dólares al gobierno de Mauricio Macri para que ganara las elecciones como reconocieron de los dos lados del mostrador, Mauricio Claver Carone, ex Presidente del BID y Carlos Melconian ex… pic.twitter.com/8jOnjW5hFT — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) May 2, 2023

Massa asoma como el precandidato de una lista de "unidad" que podría impulsar el kirchnerismo con la venia de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Desde el albertismo el jefe de Gabinete, Agustín Rossi y el embajador Daniel Scioli coinciden con el reclamo del albertismo para que las candidaturas del FdT se definan en competencia entre varios candidatos en las PASO convocadas para el 13 de agosto.

https://twitter.com/danielscioli/status/1653486147031449604 Por la maravillosa relación personal del Presidente @alferdez con @lulaoficial, estamos en Brasilia con las mejores expectativas para avanzar con la agenda y los acuerdos bilaterales entre Argentina y Brasil. pic.twitter.com/ddatzsnrfo — Daniel Scioli (@danielscioli) May 2, 2023

Pero sin la presencia de Cristina ni de Máximo Kirchner, no se esperaban definiciones concretas en el viaje, y habrá que esperar a próximos encuentros en Buenos Aires.

Una fecha concreta será el 16 de mayo. Cuando se reúna el Congreso nacional del PJ, convocado por Alberto Fernández, para decidir el sistema de alianzas, el sello con que el oficialismo se presentará a las próximas elecciones, y el mecanismo de distribución de candidaturas en el resto de las listas como legisladores nacionales, provinciales, intendencias y concejales.

Entre los anotados para competir eventualmente por la fórmula presidencial del Frente de Todos, además de Scioli, evalúan Rossi, Massa, el ministro del Interior, Wado de Pedro, el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich y el piquetero oficialista, Juan Grabois, y el exdiputado Claudio Lozano, por la CTA. Juan Manzur, gobernador de Tucumán, insiste en que se va a anotar después de las elecciones en su provincia, el 14 de mayo.

Massa recibió este martes un fuerte apoyo dela CGT en el acto por el Día del Trabajador, en su reclamo por reencausar los problemas por la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, y la convocatoria a un acuerdo con empresarios para contener la inflación. Lo que además fue interpretado como un gesto de la central sindical en apoyo de su eventual candidatura.

https://twitter.com/hectordaer/status/1650971179954388999 Hoy, en este histórico Salón Felipe Vallese, le decimos a la ministra @kellyolmos y al ministro Tristán Bauer acá presentes, que le transmitan a @alferdez, a @CFKArgentina y a @SergioMassa que desde la #CGT vamos a defender los derechos de lxs argentinxs. pic.twitter.com/aAx5iqMWG9 — Héctor Daer (@hectordaer) April 25, 2023

La CGT dio a conocer un mensaje que el ministro de Economía les envió desde Brasil, pidiendo disculpas por no haber estado presente en el acto en el Club Defensores de Belgrano este martes. Tenía que acompañar al presidente a la cumbre de Brasil.

Desde el kirchnerismo duro aclararon a A24.com que por ahora no apuestan a ningún otro candidato que no sea Cristina Kirchner y que siguen militando por el operativo clamor hasta que la vicepresidenta decida si se postula como candidata o decide darle su apoyo a alguno de los candidatos que ya empezaron a mostrarse.

Aunque aclaran que hoy su única candidata es Cristina, no descartan, en caso de que ella decida, alinearse a una eventual fórmula de unidad encabezada por Massa o Wado De Pedro.

Quedan menos de 60 días para el vencimiento del plazo para la presentación de candidaturas, previsto para el 24 de junio, y en la medida que no anuncie una definición, el resto de los precandidatos buscarán posicionarse y fortalecer sus respectivas precandidaturas, señalan en el campamento kirchnerista puro.

Algunos precandidatos, admiten las fuentes, buscan posicionarse para poder ocupar otros lugares expectantes en las listas del Frente de Todos, llegado el momento de las definiciones.