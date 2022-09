Embed

La predicción de Cristina Kirchner en una entrevista

En 2017, Gerardo Rozín la entrevistó en "La peña de Morfi". En aquel momento, Cristina no formaba parte del Gobierno que tenía a Mauricio Macri como presidente de la Nación. El recordado entrevistador le consultó cómo se imaginaba dentro de 5 años, es decir, en 2022.

Ese fue el momento en que Cristina predijo el atentado: "No sé, desde que pasó lo de Néstor dejé de imaginarme el futuro. Creía que iba a envejecer con él y mirá... Así que no sé qué pasa dentro de 5 años, si se acabó el mundo, qué sé yo, hay tantos locos sueltos... No tengo comprada la vida, aprendí eso".

Embed

El antecedente del agresor de Cristina Kirchner

El hombre de nacionalidad brasileña detenido por intentar atentar contra la vicepresidenta tenía un antecedente policial de marzo del año pasado, cuando fue detenido en el barrio de Agronomía dentro de un auto sin patente y con una cuchilla de 35 centímetros de largo, informaron hoy fuentes policiales.

Se trata del detenido identificado por la Policía Federal como Fernando Andrés Montiel, un hombre de 35 años y de nacionalidad brasileña, quien había sido apresado el 17 de marzo del 2021 por personal de la Comisaría Vecinal 15 A de la Policía de la Ciudad.

La detención se produjo en la avenida San Martín al 2800, cuando un oficial de la fuerza porteña observó estacionado en la vía pública un automóvil Chevrolet Prisma de color negro que no poseía patente trasera.

Ante esa situación, el policía identificó a un hombre que dijo ser su dueño y que indicó que el faltante de la patente trasera se debía por un choque de tránsito ocurrido días atrás, dijeron las fuentes.

En ese momento, cuando el hombre abrió la puerta del auto para buscar documentación del vehículo, se le cayó un cuchillo de 35 centímetros de largo, justificando que lo llevaba para defenderse.

El hombre quedó a disposición de la Fiscalía Contravencional Número 8, y se dispuso labrarle un acta por infracción al Artículo 90 del Código Contravencional y el secuestro del elemento punzante.