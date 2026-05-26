Samuel Quirós estrena su obra maestra "Renacimiento Vol. 1"

Samuel Quirós: El estratega que hizo "renacer" el folclore

Más que un productor tradicional, Samuel Quirós ha operado como el arquitecto de esta transición. Aplicando el rigor de la alta gerencia a la sensibilidad artística, Quirós ha logrado congregar a una élite de músicos internacionales para demostrar que los ritmos centroamericanos tienen un lugar garantizado en las salas de concierto más prestigiosas del mundo.

“Este proyecto es un tributo a mis raíces, pero también una declaración de principios: nuestra música es inagotable y merece ser escuchada con la mayor calidad técnica posible”, explica Quirós.

El disco, dedicado a la memoria de su madre, es un testimonio de cómo la disciplina y la pasión pueden elevar la herencia cultural a la categoría de arte universal.

Joyas sonoras y colaboraciones de leyenda

El álbum llega precedido por el éxito masivo de sencillos como “Una Nueva Vida”, con la maestría de Rafael “Pollo” Brito, y el reciente estreno de “Reencuentro”, donde la inigualable Aymée Nuviola (multiganadora del GRAMMY®) aporta una profundidad emocional que ya ha sido calificada por la crítica como "histórica".

Un recorrido por la excelencia (9 Estaciones)

El viaje musical de este Volumen 1 es una exhibición de virtuosismo en cada track: "Bendita mi Tierra" y "Enamorado de ti": Donde la producción de Quirós brilla por su sofisticación melódica. "Adentro Cojutepeque": El tradicional ritmo XUC se transforma en una pieza de vanguardia bajo la dirección de Gerardo Rodríguez y el cuatro de "Pollo" Brito.

"El Carbonero" (Cierre Sinfónico): Grabado en los legendarios Criteria Studios, esta pieza icónica de Pancho Lara alcanza una nueva dimensión con la Miami Symphonic Studio Orchestra, bajo la dirección de Vinicio Ludovic. Es, sin duda, el momento más sublime del álbum.

Créditos de Élite

La ingeniería de mezcla de Boris Milán (múltiple ganador del Latin GRAMMY®) y la ejecución de maestros como Rodner Padilla, Livan Mesa, Chano Domínguez, Sandra Carrasco y Yasmil Marrufo, garantizan que cada segundo de este disco sea una joya de colección.

El Salvador ante los ojos del mundo

Con este lanzamiento, Samuel Quirós se consolida como un embajador cultural de excepción, tendiendo un puente indestructible entre la tradición salvadoreña y las corrientes internacionales.

“Renacimiento Vol. 1” no es solo un disco para escuchar; es una obra destinada a perdurar y un firme candidato a las nominaciones más importantes de la industria en 2026.

Embed - LATINWMG – RUT – Coatepeque (Official Video) | Renacimiento Vol. 1

-Renacimiento Vol. 1” reúne músicos y productores de gran trayectoria. ¿Qué buscaste artísticamente en cada colaboración y cómo aportaron a la identidad final del proyecto?

La primera búsqueda artística fue entender qué necesitaba cada canción y qué podía aportar cada colaboración al universo del proyecto.

Pasamos por un proceso muy cuidadoso de selección y muchísimas conversaciones. Se compartió prácticamente todo el repertorio y cada arreglista trató de identificar qué lenguaje, qué color y qué sensibilidad le harían mejor a cada obra. Fue un proceso casi arquitectónico; pieza por pieza, buscando que todo conviniera y fluyera de forma natural. Porque yo siento que cuando logras casar correctamente al artista, al arreglista y a la canción, el resultado final deja de ser una interpretación y se convierte en una experiencia emocional.

Muchos intérpretes se sentían más cómodos con determinados géneros, otros conectaban de manera más profunda con ciertas historias o sonoridades. Entonces lo que tratamos de hacer fue construirles el entorno adecuado; darles las herramientas correctas a través de los arreglistas y los músicos para que esa unión sentimental entre el intérprete y la canción ocurriera en su máxima expresión.

Y creo que ahí está una parte importante de la magia del proyecto: cada artista no solo cantó una canción, habitó una historia.

-El álbum está dedicado a la memoria de tu madre. ¿De qué manera esa dimensión personal influyó en las decisiones artísticas y emocionales del proyecto?

El álbum está dedicado a mi madre, porque fue ella quien siempre incentivó en mí la continuidad de la música; no solo como una disciplina artística, sino como una forma de encontrarse a uno mismo, de buscar el alma y entender quién eres. Cada vez que me siento frente a un piano o simplemente me detengo a escuchar música, me transporto. Y en ese sentido, mi madre tenía razón. Ella entendía que la música no solo se escucha, también se habita.

Además, la música ya venía caminando con nuestra familia. Su madre —mi abuela— y mi bisabuela también fueron músicas; había piano, arpa, guitarra clásica… el arte ya existía en la casa antes de que yo llegara. Yo desafortunadamente no tuve la oportunidad de compartir muchas de esas cosas directamente, pero nunca me faltaron las ganas, la imaginación ni la necesidad de crear. Y honestamente, no creo que hoy estuviera haciendo lo que hago, ni que este proyecto existiera, sin la influencia y la visión que mi madre sembró en mí desde muy temprano.”

-La producción incorpora elementos del jazz latino, lo tropical y arreglos sinfónicos. ¿Cómo fue el proceso de construir una identidad sonora que integrará tantos universos musicales?

Realmente lo que buscábamos era que la identidad sonora existiera canción por canción, no necesariamente en el álbum como una sola unidad estética. De esa manera evitamos que la producción se volviera monótona. Sentíamos que imponer una sola identidad sonora a un proyecto con esta naturaleza quizás no aplicaba del todo.

Todo lo que se incorporó nace de las influencias de cada uno de los artistas, intérpretes, arreglistas y músicos que participaron. Y una parte muy importante de mi trabajo fue precisamente liberar el potencial artístico de cada uno de ellos; crear el espacio para que pudieran expresarse plenamente dentro del proyecto.

Más que imponer una visión cerrada, quise abrir caminos. Porque para mí es más importante permitir que las cosas fluyan y encuentren su verdad, que llegar con una noción preconcebida de cómo deben sonar. Y de alguna manera eso es justamente lo que propone el concepto del álbum: reimaginar. Tomar algo que ya existe, honrarlo y permitirle encontrar una nueva vida. Además, yo no tengo ningún problema en trabajar un arcoíris de géneros y sonoridades. De hecho, me gusta más manejarlo así, porque siento que la diversidad enriquece el discurso musical y mantiene viva la experiencia del oyente. Si se fijan bien, hay canciones que originalmente habitaban territorios más tropicales y aquí terminaron dialogando con rumba flamenca, elementos contemporáneos y otros lenguajes latinoamericanos.

Y eso demuestra algo muy bonito: sí existe una manera de casar estos nuevos colores y estas nuevas influencias con canciones de antaño, sin perder su esencia ni su dignidad histórica.

Al contrario, cuando se hace con respeto y sensibilidad, la tradición no desaparece; se expande. Encuentra nuevas formas de respirar, nuevos públicos y nuevas generaciones capaces de habitarla. Ese fue uno de los grandes propósitos del proyecto: demostrar que nuestra música puede viajar, transformarse y seguir siendo ella misma.