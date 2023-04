Cristina Kirchner reaparece en La Plata y se esperan fuertes definiciones: FMI, escalada cambiaria y una pista electoral

"A 20 años de la elección que cambió la historia", dice el afiche que convoca al acto en el mismo escenario en el que Cristina lanzó su candidatura a senadora nacional en 2005 y a presidenta, en 2007. El 27 de abril de 2003 fue la elección que consagró a Néstor Kirchner. Todo hace pensar que el discurso será, en clave electoral.

En medio de la incertidumbre por la crisis cambiaria, el Gobierno buscó llevar tranquilidad sobre el avance normal del proceso electoral y en una reunión entre el ministro del Interior, Wado De Pedro, la titular de la Dirección Nacional Electoral (DINE), Patricia Blanco, junto a los jueces de la Cámara Nacional Electoral, anunciaron que esta semana se oficializó el padrón electoral provisorio.

Ahora resta que Alberto Fernández la semana que viene firme el decreto formal de convocatoria a las elecciones primarias previstas por ley para el 13 de agosto. Tiene plazo hasta el 10 de mayo.

Expectativas por el discurso de Cristina en La Plata

"Este jueves participaremos de la presentación de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner, en el querido y restaurado Teatro Argentino de La Plata", posteó en su cuenta oficial en Twitter la vicepresidenta esta semana.

"Este jueves participaremos de la presentación de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner, en el querido y restaurado Teatro Argentino de La Plata", posteó en su cuenta oficial en Twitter la vicepresidenta esta semana, sin hacer ninguna mención a la estampida del dólar.

"La Argentina Circular, el FMI y su histórica receta de inflación y recesión. Fragmentación política y concentración económica", se titula la nueva "clase magistral" que dará contenido a un nuevo discurso de la vicepresidenta que anticipa picante. Se dará al mismo tiempo que una delegación del ministerio de Economía encabezado por el viceministro Gabriel Rubinstein viaja a Washington a renegociar el acuerdo con el FMI.

Massa encabezaba en Buenos Aires una hiperactiva agenda con anuncios de desembolsos de dólares frescos para intentar fortalecer las reservas del Banco Central. Mientras, la incertidumbre por la escalada del dólar volvía a recaer sobre la continuidad del titular del banco Central, Miguel Pesce.

Además del discurso económico, una definición electoral contundente de Cristina podría romper el actual escenario de competencia entre varias fórmulas en las PASO del Frente de Todos, admiten a A24.com desde el kirchnerismo cercano a la vicepresidenta.

Massa recibió esta semana un nuevo apoyo del presidente Alberto Fernández y de todo el gabinete, como también del FMI y de otros sectores como intendentes del PJ y de la CGT, que salieron a cerrar filas detrás del ministro de Economía, para frenar la crisis cambiaria, y evitar un escenario de desbande económico e institucional.

Pero, pese a la coincidencia de Alberto y de Cristina en expresar su apoyo a Massa frente a la crisis económica, parecía lejos de concretarse el pedido desesperado de algunos funcionarios, como expresó el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, para que el apoyo a Massa se vea en una foto del presidente y la Vice, juntos.

La discusión por las candidaturas en el Frente de Todos, atrapada por la crisis cambiaria

Desde el kirchnerismo adelantaron que se esperan definiciones fuertes de la vicepresidenta como líder del Frente de Todos, mientras desde el albertismo, insistieron en que la fórmula presidencial del Frente de Todos debería definirse en competencia de distintos candidatos representando a los diferentes sectores. Descreen que Cristina vaya a postularse o que anuncie su apoyo a un candidato.

Todos los sectores del Gobierno coinciden en algo: la que va a definir si Massa es o no candidato es la evolución de la economía en el próximo mes. Si a Massa le va bien y logra estabilizar la crisis, podría recibir el apoyo de la mayoría del oficialismo.

Hasta Alberto Fernández podría pedir a los otros candidatos de peso como Daniel Scioli o Agustín Rossi que se bajaran, y dejar que se construya un escenario de competencia en las PASO para la tribuna, en el que Massa tenga que competir, pero solo con candidatos de los polos ideológicos más extremos, como Juan Grabois por izquierda y Sergio Berni, por derecha, sin ningún riesgo de perder las internas.

"El que pierde acompaña, Grabois y Berni no se irían por afuera, lo que daría mayor volumen a las PASO del Frente de Todos, ante la oposición, y ellos, a su vez, no podrían quejarse porque se los dejó competir, y deberán acompañar la fórmula", señalan desde otro sector del albertismo más cercano a los movimientos sociales.

Desde ese sector, advirtieron a A24.com que "la mejor forma de definir candidatos en el FDT es en las PASO": "Hoy ningún candidato sintetiza todo el espacio, Massa no representa a Grabois, CFK no tiene el mismo peso político que antes, no define la estrategia sola. No hay nadie que pueda decidir candidatos con la lapicera", señalan desde un sector de la Casa Rosada, que hoy no están alineados directamente al albertismo y ni al kirchnerismo.

La CGT con Héctor Daer a la cabeza, también salió a anunciar públicamente su apoyo al ministro de Economía, y no descarta contar con Massa en el acto que convocaron para celebrar el Día del trabajador, el próximo 2 de mayo a las 14 hs en el Estadio del Club Defensores de Belgrano, en el barrio porteño de Nuñez.

En las últimas horas, Massa se juntó con la CGT y movimientos sociales. Plantearon que una vez calmada la crisis harán un acuerdo de precios y salarios.

En este clima, todos los caminos parecían inclinar la cancha del oficialismo a una eventual candidatura de Massa. La duda es si Massa logrará capear la tormenta económica, admiten en las distintas terminales del Frente de Todos.

Desde el entorno más cercano al ministro admitieron a A24.com que estas horas está concentrado en responder con medidas concretas a la corrida. Para frenarla -según dicen- Massa intervino directamente en la mesa de dinero del Banco Central. El miércoles el blue cerró a $465.