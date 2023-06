Cristina y Alberto se enfrentan por sus candidatos para definir la fórmula presidencial del oficialismo

"Está claro que no hay ningún puente entre ellos, por eso estamos yendo a las PASO", reconoció a A24.com un importante operador del kirchnerismo que responde directamente a la vicepresidenta y que prepara los motores para lanzar a uno de sus posibles precandidatos.

Pero también lo reconoció otro importante operador político con despacho en la Casa Rosada, que habla con ambos lados de la grieta en la búsqueda de una fórmula de unidad. "Todo está cada vez más picante".

Las distintas mesas de negociaciones que proliferaron en la última semana evitaron una ruptura total del oficialismo con la inscripción del nuevo sello electoral Unión por la Patria, de clara identificación con los ideales kirchneristas, a los que el presidente dijo compartir. Hubo mensajes y videos de campaña cruzados por ambos sectores en redes sociales.

https://twitter.com/alferdez/status/1669693977485004800 Recorrí el país, desde La Quiaca hasta la Antártida, llevando obras a cada rincón de la patria sin importar el signo político. Trabajamos desde el primer día para integrar a todas y todos por igual. #UnidosPorArgentina , lo logramos. Continuemos por el camino de la igualdad. pic.twitter.com/RiLRpRL5wS — Alberto Fernández (@alferdez) June 16, 2023

Lo que demostró que tanto Cristina como Alberto jugarán a fondo en defensa de sus respectivos candidatos, aunque digan en público que se mantendrán prescindentes.

El conflicto se potenció -como había anticipado A24.com esta semana- en medio de la negociación entre Máximo Kirchner y Alberto Pérez, jefe de campaña de Daniel Scioli, a partir de la amenaza del apoderado y ministro albertista, Aníbal Fernández, de llevar a la justicia el conflicto por la distribución de candidatos en las listas de diputados.

https://twitter.com/la_campora/status/1669681783665819648 Recuerdos que no voy a borrar. pic.twitter.com/xjss0iVh82 — La Cámpora (@la_campora) June 16, 2023

El conflicto que se trasladará en los próximos días a todos los distritos. La pelea por conseguir los apoyos de intendentes, gobernadores del PJ y movimientos sociales y gremios es lo que ocupará los teléfonos de Cristina y de Alberto en las próximas horas.

Otro Día de la Bandera con el gobierno

Día de la Bandera (Foto: Télam).

Según pudo saber A24.com, el próximo martes 20 de junio, no habrá ningún mega acto oficial en el que Sergio Massa y Cristina pensaban anunciar un antes y un después para el cambio de la matriz energética de Argentina. Un anuncio de ese tipo, no podría dejar afuera al presidente ni a la vicepresidenta, por eso en medio del actual enfrentamiento, el acto oficial se postergó para el 9 de julio.

Lo que viene es un fin de semana largo de roscas en el que el kirchnerismo y el albertismo se disputan apoyos de gobernadores e intendentes, los jefes territoriales del PJ, de los funcionarios y de los nuevos aliados del Partido de los Comunes, los movimientos sociales que integran el Evita y Somos Barrios de Pie, que dudan a qué terminal asociarse.

El equipo de 11 que busca Cristina deberá esperar hasta el 24 de junio

Cristina Kirchner en la Plaza de Mayo.jpeg

Cristina Kirchner demora la definición de la fórmula presidencial mientras busca el apoyo de distintos sectores para unificar a la mayor parte del peronismo detrás de su candidato. El objetivo central de la Vice es aislar lo más posible a los candidatos del albertismo que desafían su poder y liderazgo en el PJ, admitieron a A24.com fuentes del sector.

"La fórmula la van a definir las encuestas y el armado político. En esta semana se van a terminar de cerrar los distintos casilleros con el mayor consenso y el peronismo adentro", aseguran fuentes al tanto de las negociaciones y las órdenes que emanan a sus discípulos de parte de la titular del Senado.

Cerca de Cristina aseguran que "el 95% está de este lado" habrá que ver cuánto resiste Scioli, aunque admiten que "mientras siga en pie su precandidatura, habrá PASO".

En las últimas horas Cristina abrió la incógnita al sumar más nombres al listado de posibles candidatos que andan dando vueltas.

Elogió desde Sana Cruz al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, por haber anticipado que tras la crisis por los fondos buitre durante el gobierno de Cambiemos iba a venir un nuevo endeudamiento del FMI, vaticinio que se cumplió. ¿Podría poner en vista a Kicillof para un enroque con Wado De Pedro o con otro ministro, que Cristina elogió por ser "uno de los funcionarios que sí funcionan" como Gabriel Katopodis.

Wado De Pedro en el centro del escenario del Congreso nacional del PJ. Foto PJ nacional..jpg

Cerca del ministro del Interior, Wado De Pedro confían en que el ministro cumplió en su rol y logró posicionarse como presidenciable, a pedido de Cristina, y que las últimas encuestas lo muestran creciendo mejor que otros precandidatos. Pero acatará y ocupará el lugar que le pidan.

"Hoy nadie puede decir Wado no mide. La definición tendrá que ver con otras cosas relacionadas al armado político. El objetivo central es la unidad, que estén todos los actores adentro de este espacio", señalan otras fuentes cercanas a las negociaciones.

En tanto, cerca de Sergio Massa mantienen un hermetismo total sobre la decisión que tomará finalmente el ministro de Economía, que se muestra más concentrado por ahora en sostener la gestión, y en alcanzar un acuerdo con el FMI, que de un poco de aire financiero al Gobierno.

Sergio Massa y Máximo Kirchner encabezan la gira del Gobierno para firmar acuerdos de financiamiento con China. Foto Ministerio de Economía..jpg

Massa espera el reacomodamiento interno que haga Cristina, para negociar las listas de su propio partido, dentro de la alianza, el Frente Renovador, que lo lleva a él y a su esposa, Malena Galmarini, como los dos principales referentes y posibles candidatos.

Otros nombres que empezaron a sonar cerca de Cristina en las últimas horas fueron los de algunos gobernadores, como la de la hermana del expresidente, Alicia Kirchner, quien se mostró en el acto en la inauguración de un hospital en Río Gallegos. Otro es el gobernador de Tucumán, Juan Manzur.

Cristina Kirchner se mostró en Santa Cruz con Alicia Kirchner y Gabriel Katopodis. Dos posibles candidatos. Foto prensa kirchnerismo..jpg

"Con Manzur hay una gran amistad, pero no hay nada charlado, mientras no haya presidente definido no se puede hablar del candidato a vice, no tiene sentido", señalan en el kirchnerismo.

Un actor que juega un rol importante en la relación con los gobernadores es Manzur y su par de Formosa y presidente del Congreso nacional del PJ, Gildo Insfrán, que llevan la voz de los gobernadores. El kirchenrismo apunta a ordenar las listas de legisladores con gobernadores, intendentes y con el massismo con el objetivo de intentar aislar a la lista albertista.

Pero desde el sciolismo, aseguran que seguirán dando pelea. La verdad y todos los nombres se conocerán a más tardar, este sábado 24 de junio, la fecha de largada.