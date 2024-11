El Gobierno define si convoca a extraordinarias y si incluye o no el Presupuesto 2025

Adorni confirmó ante la pregunta de A24.com que "es probable que se convoque a sesiones extraordinarias" pero aclaró que "eso no está todavía definido, como tampoco el temario".

Adorni conferencia de prensa rosada.jpg

"En cuestión del Presupuesto entendemos que debe darse en el marco de la discusión legislativa y apelamos siempre a que el presupuesto esté, porque es importante de una vez por todas, tener un presupuesto serio, pero lo dijimos más de una vez: si hay que gobernar un año más sin presupuesto se hará", dijo Adorni en conferencia de prensa ante la consulta de este portal.

Adorni responsabilizó a la oposición si finalmente no llegan a un acuerdo, mientras otras fuentes del entorno presidencial sostuvieron que el Gobierno no cederá a los pedidos de ampliación de partidas de parte de los gobernadores, y se planta en el proyecto enviado por el presidente el pasado 15 de septiembre.

"Es responsabilidad del Congreso darle al Gobierno nacional, al Poder Ejecutivo un presupuesto. Todavía no está definido el temario, ni si va a haber extraordinarias", aclaró Adorni a A24.com.

Otra alta fuente de la Casa Rosada confirmó este miércoles que "seguían las negociaciones con los gobernadores"; en el entorno de Milei esperan definir el tema antes de este viernes.

Según pudo saber este medio, el punto de mayor conflicto era definir los montos de la deuda que tiene Nación con cada provincia por las cajas previsionales; no se ponían de acuerdo en los números porque faltan terminar las auditorías que lleva adelante el ministro de Economía, Luis Caputo.

En Gobierno se quejan de que los gobernadores piden 3700 millones de dólares e insisten con la orden de Milei de no ceder: "No hay plata, la única forma que haya acuerdo es que acepten el proyecto que envió el Gobierno". Milei ya avisó que la motosierra la va a aplicar igual, aunque no le aprueben el presupuesto.

Milei presupuesto 4.jpeg

Sin embargo, desde el sector de los negociadores del Gobierno, se mostraron más optimistas al sostener como una "probabilidad bastante alta de que se llegue a un acuerdo y se convoque a extraordinarias" en diciembre.

"En esas conversaciones se evalúa incluir las cajas previsionales, pero el problema es que la mayoría de las auditorias no están hechas y no se sabe el número real de las deudas", dijo otra fuente que tiene despacho en la Casa Rosada, que precisó que "en el presupuesto actual están destinados 60 mil millones de dolares para las provincias"

En cuanto al temario posible en el Gobierno quieren incluir además la privatización de Aerolíneas Argentinas y los dos proyectos de reforma electoral. Además buscan que se traten en el Senado los pliegos de los candidatos a jueces de la Corte, Ariel Lijo y Manuel García Mansilla.

Pero en el entorno de Milei ponían como condición para llamar a extraordinarias, que se apruebe el proyecto de presupuesto del Gobierno, sin más modificaciones, y que los pliegos para la Corte Suprema de Justicia "se voten juntos". Sino, Milei también podría acudir a designarlos por decreto de necesidad y urgencia (DNU), una postura duramente criticada por la oposición.