El Gobierno descarta que las relaciones con China, Rusia y Nicaragua compliquen el acuerdo con el FMI

Desde el Gobierno ratificaron que la intención de Alberto Fernández y Martín Guzmán es firmar un acuerdo por la deuda con el FMI, pero según insistió Aníbal Fernández "toda negociación es buena siempre y cuando no le aprieten el cogote al pueblo argentino".

En ese tire y afloje de las negociaciones con el FMI, tal como había anticipado A24.com, el ministro desmintió las especulaciones sobre la supuesta intención del Gobierno argentino de buscar apoyarse en la CELAC, y en potencias rivales a Estados Unidos como China y Rusia, para no acordar con el Fondo.

"¿La voluntad del Presidente cómo no va a ser acordar?. Hay que sacarle la mano del cogote al pueblo argentino, ver como crece y ver cómo ahorra para pagar lo que se debe, lo que contrajeron estos bestias", enfatizó Aníbal Fernández en una nueva crítica al anterior gobierno de Mauricio Macri.

Denuncias opositoras y críticas internas a Cafiero por el embajador argentino en Nicaragua

asuncion daniel ortega amia.jfif

Desde la oposición, el diputado de Juntos por el Cambio, Waldo Wolff presentó una denuncia contra el canciller Santiago Cafiero y el embajador argentino en Nicaragua Daniel Capitanich por haber participado junto a uno de los acusados por el atentado terrorista a la AMIA en la ceremonia de reasunción del presidente nicaragüense, Daniel Ortega.

La causa apunta a determinar si Cafiero "fue previamente informado por el Gobierno de Nicaragua sobre la presencia de Mohsen Rezai en la ceremonia de asunción del Presidente Ortega; y si esa fue la razón por la cual el gobierno de nuestro país decidió no enviar una delegación".

Desde el oficialismo, el ministro de Seguridad aclaró que "Argentina cumplió en solicitar el alerta roja de Interpol que debía cumplirse para detenerlo" pero se diferenció de Cafiero y de Capitanich: "En el caso de Moshen Rezai si yo hubiera sido embajador no me presento en el acto. Recuerdo que he ido con Néstor Kirchner a Naciones Unidas y él no se presentó en ninguna reunión donde estuviera ese señor. No hubiera estado presente".

Fernández aclaró que la justicia Argentina pidió las alertas rojas para las detenciones de los iraníes acusados por los atentados en Argentina, pero el problema es que "en cada país se decide si se cumplen o no las mismas".

"Nicaragua que haga lo que quiera, ahora que ellos tengan relación con Irán, hoy Estados Unidos tiene relación con Irán, no tiene nada que ver con lo que opine Argentina", dijo Aníbal Fernández, quien ratificó igual que fuentes de Cancillería argentina, su rechazo al incumplimiento del alerta roja solicitada a Interpol por Argentina, para que se detenga a los funcionarios iraníes implicados en los atentados terrotistas en Argentina.

Desde Cancillería aclararon sobre el caso del iraní que "Cancillería Argentina no tiene que activar las alertas rojas, lo hace la justicia. Y si un buscado está viajando libre por el mundo es un problema de Interpol que ejecuta esas alertas rojas, pero si los servicios de inteligencia del mundo no le avisan a Interpol que el iraní está en Managua, es un tema que excede a la Argentina".

Cafiero confirma su viaje a Washington

santiago cafiero celac.png

Altas fuentes del Gobierno confirmaron a A24.com que el canciller Santiago Cafiero viajará el próximo lunes 17 de enero para mantener una reunión bilateral con el secretario de Estado norteamericano (canciller) Antony Blinken, aunque le bajaron las expectativas a que de ese encuentro surja un anuncio contundente sobre un acuerdo por la deuda con el Fondo Monetario Internacional.

Cerca de Cafiero señalaron a este portal que la bilateral estaba prevista para el 4 de enero en Nueva York en la ONU en la cumbre del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares pero que ese encuentro se suspendió por la nueva ola de coronavirus.

"Era una reunión política de alto nivel, de la agenda bilateral de ambos países. Ahora todos dicen que es una reunión de urgencia por el tema FMI o por el tema iraní, pero nada que ver", dijeron las fuentes en un intento por bajar las expectativas sobre un inminente anuncio de apoyo del gobierno norteamericano a las negociaciones con el Fondo.

Desde el Gobierno aclaran que la asunción de Alberto Fernández como presidente pro témpore de la CELAC bloque de países latinoamericanos que incluye a Cuba, Venezuela y Nicaragua, abiertamente enfrentados a Estados Unidos y a la OEA, "no tiene nada que ver con otros organismos".

"LA CELAC es un ámbito de diálogo politico generado en el 2010, de México para abajo con 33 países sin exclusiones. Esa es su riqueza y esa su naturaleza, mezclar peras con manzanas no lleva a ningún buen análisis", ironizan desde el Gobierno en defensa de la CELAC.

Desde el gobierno señalan que nadie acusa a México ni a su presidente, AMLO de ser antinorteamericano por haber presidido la CELAC. "La pregunta que hay que hacerse es por qué EE.UU. no ayudaría a Alberto Fernández que es un presidente democrático, moderado y razonable, con el peor crédito que dio el FMI por orden del ex presidente (Donald) Trump. Estamos discutiendo eso con el FMI. ¿por qué no lo ayudaría?, ¿porque Alberto Fernández viaja el 5 de febrero a China? Es poco serio", argumentan desde el oficialismo.

En tanto, confirman que Cafiero mantendrá una reunión de carácter político -no técnico- el martes 18 de enero en Washington con el canciller norteamericano, pero anticipan: "Es muy importante para seguir profundizando las relaciones maduras con EE.UU. pero nadie saldrá de ahí con un anuncio sobre el acuerdo con el FMI. Eso va por otro carril", sostienen en el Gobierno.