Por su parte, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, cuestionó el fallo de la Corte que revocó la designación en el Consejo de la Magistratura del senador kirchnerista; Martín Doñate al señalar que se trató de "un fallo abstracto" e "inaplicable".

"El fallo que declara la nulidad de un acto administrativo que generó un derecho subjetivo en cabeza del representante Doñate, en la realidad no podría suceder, porque Doñate no participaba de esta situación, él podría presentarse a trabajar esta mañana porque no hay nada que se lo impida, él no forma parte de esa discusión", sostuvo Fernández.

El ministro de Seguridad dejó entrever un virtual choque de poderes entre el Legislativo y el Judicial, al señalar que "faltan pocos días para que se venza, ese mandato que, teóricamente, le pertenecería a (el senador opositor) Luis Juez, con lo cual, no hay ninguna razón de ser para poder hacerlo".

Aníbal Fernández agregó: "Pareciera que el objetivo era solamente una expresión en abstracto. La Corte Suprema se está metiendo con la zona de reserva específicamente de los legisladores”, advirtió el ministro de Seguridad.

Finalmente, en una conferencia de prensa posterior a la reunión de Gabinete realizada este miércoles en la Casa Rosada, Aníbal Fernández señaló: “No hay ninguna razón que explique este fallo, es inaplicable este fallo”.

¿Prórroga de sesiones y eliminación de las PASO en carpeta del oficialismo?

Conferencia de Prensa de Juan Manzur, Wado De Pedro, Aníbal Fernández y VIctoria tolosa Paz. Foto A24.com

Mientras tanto, según confirmó el jefe de Gabinete, Juan Manzur, ante la consulta de A24.com, el presidente Alberto Fernández, firma este miércoles el decreto que prorrogará las sesiones ordinarias del Congreso hasta el 30 de diciembre, lo que según admitió el ministro del Interior, Wado De Pedro, podría abrir el debate legislativo para eliminar o modificar la ley electoral que establece las PASO como mecanismo para definir candidaturas de cara a las elecciones de 2023.

Manzur dijo que "en cuanto al decreto de prórroga de sesiones en el parlamento lo está definiendo el presidente en el día de hoy, previo a su viaje" a Francia e Indonesia.

"En cuanto a las cuestiones electorales, eso de nuevo lo vuelvo a decir, queda dentro de lo que es el ámbito del parlamento y lo que decide el parlamento, siempre hemos sido respetuosos", dijo Manzur, quien evitó tomar una posición respecto a la discusión interna el oficialismo por la eliminación de las PASO.

Sin embargo, en la misma conferencia de prensa, el ministro del Interior, Wado De Pedro, admitió que desde su sector ve como "bienvenidos todos los proyectos que quieran mejorar el sistema electoral", lo que dejó abierta la discusión de las PASO en lo que queda del año que dijo "se puede discutir porque no es un año electoral".