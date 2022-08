Live Blog Post

12:50 - Milei fue tajante ante un posible llamado al diálogo de Sergio Massa: "No me tengo que sentar a hablar con nadie"

El diputado nacional Javier Milei fue consultado respecto a qué haría si Massa lo llamara a dialogar, como dijo que haría con todos los sectores de la oposición. La respuesta del economista libertario fue contundente: "Mis propuestas son claras, son públicas, por lo tanto no me tengo que sentar a hablar con nadie".

Pero otro colega insistió y le repreguntó "¿cómo va a generar consenso si no va a sentarse a hablar?", y Milei dijo con indiferencia: "Me lo dará el pueblo, no aquellos que están hundiendo al país".