La interna del Frente de Todos se coló en la crisis por la amenaza narco, mientras siguen los cruces por las candidaturas

En medio de un clima de novela narco policial digna de Nétflix, el ataque a Messi hizo circular todo tipo de rumores y cruces de responsabilidades en lo más alto del poder nacional, provincial y municipal.

Tanto la oposición como sectores del oficialismo, terminaron apuntando a Aníbal Fernández que -como principal responsable de la seguridad nacional-, volvió a quedar en el ojo de la tormenta. Alberto Fernández decidió sostenerlo, pese a la lluvia de pedidos de renuncias.

Para salvar a Aníbal, puso al frente del tema a su nuevo jefe de Gabinete, Agustín Rossi que encabezó las negociaciones con Perotti, con Javkin y articular dentro del Frente de Todos.

Rossi se sumó a una reunión que había anunciado Wado De Pedro con Perotti, y el viernes terminaron compartiendo los anuncios en el salón de los Escudos del Ministerio del Interior, la oficina en las que de De Pedro suele recibir a los gobernadores.

El objetivo de máxima del Gobierno fue mostrar acción y unidad frente a la crisis de inseguridad. "Balaceras" fue una palabra nueva que comenzó a sonar sin parar en los pasillos de la Casa Rosada. Fueron las 48 horas más difíciles que se vivieron en el Gobierno, después de la crisis interna por la renuncia masiva de funcionarios k en 2021, o la renuncia intempestiva del exministro de Economía, Martín Guzmán.

La reacción de Alberto Fernández fue mostrar a su nuevo álterego, Agustín Rossi junto al álterego de Cristina en la Casa Rosada, Wado De Pedro, buscó tranquilizar el clima de crisis de inseguridad, que amenaza con expandirse a otras partes del territorio nacional.

Se espera que Aníbal Fernández anuncie el envío de más efectivos de fuerzas federales de seguridad a Rosario.

El ministro asistirá además a las comisiones de seguridad y de justicia del Congreso para analizar los pliegos para la designación de jueces y fiscales federales vacantes de la provincia de Santa Fe, que justamente el oficialismo dejó dormidos hace varios años; un viejo reclamo de Perotti que ahora Alberto Fernández promete despejar.

La pelea que se viene por las candidaturas en el Frente de Todos

La unidad de gestión sigue atada con alambre, pero no cesan los reproches públicos y privados entre albertismo y kirchnerismo duro ante la interna que se viene en el Frente de Todos por la definición de candidaturas.

Así lo hizo saber el referente de La Cámpora, Andrés "Cuervo" Larroque 24 horas después del discurso de Alberto Fernández ante Cristina Kirchner y la Asamblea Legislativa. "El Frente de Todos no puede asistir a las elecciones con un candidato que mide 5 %".

El mensaje insistente del kirchnerismo es que Alberto Fernández se debe bajar y dejar de especular con su reelección.

Ddesde el entorno presidencial, aclaran a A24.com que Alberto no está cerrado en la decisión de postularse. Aunque admiten que no puede anunciar que se baja con tanto tiempo de anticipación. No quieren que se quede sin margen de maniobra para gobernar los 9 meses y medio que quedan de mandato.

El presidente buscará fortalecer su rol de conductor del Frente de Todos formalizando la convocatoria a la segunda mesa electoral para después del 24 de marzo.

El Frente de Todos está compuesto por 17 partidos políticos, entre los que están el PJ y el Frente Renovador. A este segundo cónclave Alberto invitará a los partidos más chicos: Kolina, Partido de la Victoria, Nuevo Encuentro, Frente Grande, Compromiso Federal, Movimiento Yrigoyenista, Partido Intransigente, Partido del Trabajo y del Pueblo, Partido por el Trabajo y la Equidad, Partido Comunista, Unidad Popular, Partido Solidario, Movimiento Proyecto Sur, Somos y Partido de la Concertación FORJA.

Pero el kirchnerismo se anticipó y prepara una gran movilización para el 11 de marzo, dos días después de que se conozcan los fundamentos del fallo judicial que condenó a la vicepresidenta Cristina Kirchner por casos de corrupción en la causa vialidad.

El tan mentado "operativo clamor" promete una fuerte movilización de las distintas facciones de La Cámpora, el peronismo bonaerense y los organismos de derechos humanos que respaldan una eventual candidatura presidencial de Cristina Kirchner.

El mitin tendrá lugar el 11 de marzo a las 16 en Avellaneda, y tendrá a Cristina como centro de los discursos, pero ella no asistirá.