Malestar del kirchnerismo con Alberto Fernández: sigue la lucha para posicionar candidatos

La interna está centrada en la disputa entre Alberto Fernández (que apuesta a la reelección) y el sector del kirchnerismo que lidera la vicepresidenta Cristina Kirchner y La Cámpora, que rechaza la reelección del presidente y busca candidato de su espacio para retener como mínimo la provincia de Buenos Aires.

Alberto Fernández encabezó el martes en Casa Rosada una reunión con Lula da Silva y organismos de DD.HH. Foto Presidencia..JPG

En tanto, desde la mayor alianza opositora, Juntos por el Cambio, la cúpula se reunió el miércoles para bajar línea a todos los candidatos de provincias y municipios e intimarlos a mantener la unidad interna bajo la amenaza de sufrir sanciones a aquellos que rompan la coalición en provincias y municipios.

La oposición teme caer enredada en la estrategia de gobernadores e intendentes del Frente de Todos, que en muchos distritos decidieron desdoblar las elecciones de las nacionales, ante una eventual debacle electoral nacional, con el objetivo de retener el poder territorial en la mayor parte de los distritos que hoy gobierna.

El malestar de Wado de Pedro con Alberto Fernández: "No tiene códigos"

Wado De Pedro se reunió por separado con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pero no fue invitado por Alberto Fernández a la Cumbre de la CELAC ni a la reunión con Lula y orgaismos de DD.HH. Foto Ministerio del Interior..jfif

El ministro del Interior, Wado De Pedro, salió al cruce del presidente Alberto Fernández, en un clima de malestar que no se vivía dentro del gabinete desde la peor crisis de septiembre de 2021, cuando el cristinismo le vació buena parte de los ministerios, en reclamo de cambios en la política económica y de la renuncia del exministro de Economía, Martín Guzmán.

Acusó al presidente de "no tener códigos" por no haberlo invitado a un encuentro con el presidente de Brasil, Lula da Silva, y organismos de Derechos Humanos, esta semana, pese a su histórica trayectoria no solo como víctima de la dictadura, sino como fundador de la agrupación HIJOS de desaparecidos.

De Pedro blanqueó ante su entorno -según pudo saber A24.com este jueves- el malestar porque el presidente no lo invitó al encuentro con Lula por meras especulaciones electorales, porque lo ve como virtual competidor por las próximas elecciones presidenciales.

El malestar expresado este jueves por el entorno del ministro del Interior no hizo más que reflejar la ruptura entre el albertismo y el kirchnerismo que se vivió en la cumbre de presidentes de la CELAC, en la que Alberto Fernández buscó posicionarse como líder regional, acaparando el centro de la atención política, en un evento donde no se vio a ninguna figura del kirchnerismo.

Alberto Fernández retoma la agenda local tras la cumbre de la CELAC. Foto Presidencia..JPG

"Cristina no fue invitada a la cumbre porque no correspondía", dijeron a A24.com fuentes del Gobierno. Mientras, la vicepresidenta organizaba su propia cumbre paralela con algunos presidentes que la visitaron en su despacho del Senado.

Sin embargo, la vicepresidenta no pudo concretar un reencuentro con su amigo personal, Lula da Silva, porque Alberto Fernández acaparó toda la agenda del líder del PT brasileño, sin dejarle mucho espacio para más actividades durante su visita oficial de dos días al país.

El regreso de Máximo Kirchner a Diputados y el operativo "romper la proscripción" de Cristina

5ef5c9070a563_900.jpg Máximo Kirchner fue víctima de amenazas por parte de Revolución Federal (Foto: Télam).

El expresidente del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos y jefe del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, volvió el miércoles de su descanso en el sur, se instaló en su despacho del Congreso, mientras el secretario general de La Cámpora y ministro de Desarrollo con la Comunidad, Andrés Larroque salió a pedir a los militantes "romper la proscripción" de Cristina.

La estrategia de empujar la candidatura presidencial de Cristina Kirchner y a reforzar la embestida contra la Corte Suprema, devolvió a la actividad al hijo de la vicepresidenta, que mantiene un hermético silencio político desde diciembre y que analiza convocar para los primeros días de febrero un encuentro del PJ bonaerense. La idea es definir la estrategia electoral en el mayor distrito del país, para al menos intentar retener la provincia de Buenos Aires.

Según pudo saber A24.com, Máximo ya mantuvo encuentros con Larroque, Martín Insaurralde, Walter Correa, los intendentes Mario Secco y Pablo Zurro, el senador Oscar Parrilli, el sindicalista Roberto Baradel, el funcionario de Desarrollo Social Lauro Grande y hasta el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, uno de los más leales al presidente Alberto Fernández.

El primer capítulo de la estrategia es "romper la proscripción" o al menos mostrar respaldo. Ello se traducirá en una movilización, probablemente en coincidencia con el Día de la Memoria, el 24 de marzo.

Pero desde el kirchnerismo manifestaron cierto malestar por el operativo anticipado de la Casa Rosada para instalar la reelección de Alberto, y congelar temporalmente la discusión de candidaturas a presidente, hasta marzo, mientras esperan ver la evolución del plan económico de Massa.