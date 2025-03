Milei publicó el decreto que lo habilita a hacer un nuevo acuerdo con el FMI

Mientras la oposición trabaja para voltear el DNU en el Congreso, en Casa Rosada ya hablan con gobernadores aliados para blindarlo con apoyo de legisladores aliados y gobernadores que ya le garantizaron en 2024 la ley bases y sostuvieron el quorum para los proyectos del gobierno y los vetos de Milei.

En Balcarce 50 sostienen que la estrategia de la mesa chica del Gobierno es acelerar la firma del acuerdo con el FMI, para mostrar decisión política pese a la crisis desatada por la criptomoneda Libra y los reclamos empresarios para que el gobierno cumpla con la eliminación del cepo cambiario: una promesa de campaña de La Libertad Avanza que Milei ratificó en su discurso de 1° de marzo al inaugurar las sesiones ordinarias del Congreso.

Pero -como había anticipado A24.com el sábado- la decisión de no enviar un proyecto de ley, sino un DNU, tiene que ver con que el acuerdo todavía no está firmado y podría ser modificado porque todavía resta la aprobación del Directorio (Board) del FMI. Y además, porque el Gobierno sostiene que no significará un aumento de la deuda con el FMI; de aceptar eso, como plantea la oposición, Milei estaría obligado a elevar el acuerdo con todos los detalles, a través de un proyecto de ley.

Reunión de Javier Milei y comitiva con el FMI en Washington. Foto Presidencia.jpg

Si la oposición quiere rechazar el DNU, necesitará mayoría simple en ambas cámaras, algo que en la Casa Rosada ya trabajan para evitar.

Milei necesita urgente dar un gesto hacia los mercados para evitar una eventual corrida cambiaria, y según trascendidos, en el DNU incluirá los detalles del acuerdo: entre ellos, los desembolsos de fondos frescos -algunos hablan de 20 mil millones de dólares- que el Gobierno pretende que sea en un solo pago, aunque había dudas si no serán en varios desembolsos paulatinos.

En Casa Rosada se mostraban optimistas con poder blindar el DNU, con apoyo de los gobernadores y aliados del PRO, la UCR y partidos provinciales, con quienes el titular de la Cámara, Martín Menem y el vicejefe de gabinete, Lisandro Catalan, ya mantuvieron reuniones anticipando los detalles del acuerdo.

La Comisión Bicameral de Trámite Legislativo será clave para el dictamen del DNU del acuerdo con el FMI. Está compuesta presidida por el senador oficialista Juan Carlos Pagotto, e integrada por Lisandro Almirón (La Libertad Avanza) Anabel Fernández Sagasti, Mariano Recalde, María Teresa González, Carolina Gaillard, Ramiro Gutiérrez, Vanesa Siley (Unión por la Patria), Víctor Zimmerman, Francisco Monti (Unión Cívica Radical), Luis Juez (PRO), Carlos Espínola (Provincias Unidas), Francisco Paoltroni (Libertad Trabajo y Progreso), Nicolás Massot (Encuentro Federal) y Oscar Zago (Movimiento de Integración y Democracia)

El integrante restante es el diputado del PRO Hernán Lombardi, vicepresidente de la Bicameral, que fue designado como ministro de Desarrollo Económico de la ciudad de Buenos Aires, pero resta saber quién lo reemplazará.

Mientras tanto, diputados de la oposición presentaron una denuncia penal contra el presidente Javier Milei contra el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que lleva las firmas de los legisladores de Unión por la Patria Juan Marino, Hugo Yasky, Daniel Gollán, Julio Pereyra, Sabrina Selva, Victoria Tolosa Paz, con el patrocinio del Dr. Eduardo Barcesat.

JAvier Milei recibió en su despacho de CAsa Rosada a Mauricio Novellio, uno de los supuestos implicados en la estafa de la criptomoneda promocionada por el presidente. Foto Redes sociales..jpg

En paralelo la oposición pidió una sesión especial para este miércoles 12 para crear una comisión investigadora del escándalo de la criptomoneda $Libra para determinar el rol del presidente Milei y su entorno en las denuncias por estafa.

En tanto, en el Senado la oposición analiza rechazar los pliegos de los jueces designados en comisión, por decreto del presidente Javier Milei, a la Corte Suprema, Ariel Lijo y Manuel García Mansilla.