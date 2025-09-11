A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
SIN VUELTAS

Beto Casella se metió con todo en la polémica por los fuertes dichos de Gastón Soffritti contra Cris Morena

Beto Casella opinó sin filtro tras el debate que se armó en torno a las declaraciones de Gastón Soffritti contra Cris Morena.

11 sept 2025, 15:34
Beto Casella se metió con todo en la polémica por los fuertes dichos de Gastón Soffritti contra Cris Morena
Beto Casella se metió con todo en la polémica por los fuertes dichos de Gastón Soffritti contra Cris Morena

Beto Casella se metió con todo en la polémica por los fuertes dichos de Gastón Soffritti contra Cris Morena

Tras las explosivas revelaciones de Gastón Soffritti sobre su paso por las producciones de Cris Morena, el tema volvió a estar en el centro de la atención mediática. El actor relató en su libro Vos Sí Que No Tenés Problemas que, cuando tenía doce años, sufrió maltratos verbales y un sistema de sanciones dentro del elenco infantil. Sus palabras generaron repercusiones inmediatas y motivaron que varios referentes del espectáculo se pronunciaran al respecto.

En ese contexto, durante la emisión de Bendita, Beto Casella se planteó una pregunta que generó reflexión y debate: “Hay un exceso de sensibilidad de los ex Erreway y todas esas cosas, o Cris Morena era una porquería de persona”, expresó con su característico tono punzante. Además, recordó que los hechos narrados por Soffritti ocurrieron hace veinte años y que, en ese momento, “las formas eran diferentes”.

Leé también

Gastón Soffritti denunció por malos tratos a Cris Morena con fuertes afirmaciones

Gastón Soffritti denunció por malos tratos a Cris Morena con fuertes afirmaciones

El conductor comparó la situación con otros ambientes televisivos de la época: “Acá nosotros teníamos a Gerardo Sofovich, bravísimo. Yo laburé con Mauro Viale y Chiche Gelblung, tipos que el grito más liviano se escuchaba de tres cuadras”. Casella señaló que, por aquel entonces, “estaba naturalizado que era así” y que los niños eran “pibitos” que además debían trabajar junto a un grupo numeroso de chicos. Añadió: “No estoy justificando a Cris Morena, tal vez era una dictadora, pero este pibe escribió un libro sobre lo que padeció, habrá que respetárselo. También los padres que los llevaban, ¿no veían nada?”.

Por su parte, en Vamos Las Chicas (Canal de la Ciudad), la periodista Nieves Otero puso el foco en lo escrito por Soffritti y recordó: “¿No es lo mismo que dijo la China Suárez el año pasado cuando hablaba de Cris Morena y hacía referencia a que a ella no le gustaba los tratos con la gente?”.

Todo esto abrió un debate sobre los límites de la disciplina en la televisión infantil de aquel momento, comparando la rigidez y los gritos habituales en varios estudios de grabación con los estándares actuales. Muchos coinciden en que las exigencias eran extremas y que los adultos responsables tenían un rol central, mientras que otros destacan que los relatos personales, como el de Soffritti, deben ser escuchados y respetados.

Gastón Sofritti y Cris Morena

¿Qué dijo Gastón Soffritti sobre Cris Morena?

Por estas horas se conoció la denuncia por malos tratos que Gastón Soffritti habría hecho de manera encubierta contra Cris Morena en su libro Vos Sí Que No Tenés Problemas. Se trata del primer trabajo escrito por el actor, lanzado el pasado 1° de septiembre, en el que narra su historia y su experiencia en el medio en primera persona.

Soffritti, de 33 años, lleva 24 en el mundo artístico. Tras debutar a los 9 años en la telenovela Yago, Pasión Morena, y luego participar en otros éxitos como Rincón de Luz, Floricienta y Patito Feo, fue uno de los tantos pequeños actores que pasaron por la factoría Cris Morena en los primeros pasos de su carrera.

A apenas diez días del lanzamiento del libro, en Vamos Las Chicas, programa conducido por Mercedes Cordero junto a Victoria Casaurang, Marialè Mroue y Naiara Vecchio en Ciudad Magazine, se leyeron algunos pasajes en los que, aunque sin nombrarla directamente, todo indica que Soffritti se referiría a Cris Morena al relatar duras experiencias durante sus primeras grabaciones y ensayos teatrales.

"Tengo doce años, estoy arriba del escenario, veo una mujer flaca de pelo rubio, largo, ondulado que dirige todo un elenco de niños; grita sin parar desde abajo, no dice nombres, es violenta, lo que dice y cómo lo dice es violenta", describió meticulosamente Soffritti, según leyeron textualmente desde el ciclo.

En ese momento, una de las periodistas recordó y planteó a modo de consulta: “¿No es lo mismo que dijo la China Suárez el año pasado cuando hablaba de Cris Morena y hacía referencia a que a ella no le gustaba los tratos con la gente?”.

Al repasar el texto, las panelistas destacaron otro pasaje en el que Soffritti narraba: “Antes de decir mi línea me grita ‘¿vos sos idiota? tenías que entrar por el otro lado’”. Sobre esto comentaron: "Acá no la menciona, todo el mundo hubiera pensado que era Cris y si no hablaba de ella hubiera estado bueno que la corra".

Queda claro que la polémica recién comienza y, probablemente, será Gastón Soffritti quien deba despejar todas las dudas sobre si efectivamente sus líneas apuntan a la creadora de las ficciones Rincón de Luz, Chiquititas y Floricienta, donde él trabajó siendo un niño.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Gastón Soffritti Beto Casella Cris Morena

Lo más visto