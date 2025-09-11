Beto Casella se metió con todo en la polémica por los fuertes dichos de Gastón Soffritti contra Cris Morena

Todo esto abrió un debate sobre los límites de la disciplina en la televisión infantil de aquel momento, comparando la rigidez y los gritos habituales en varios estudios de grabación con los estándares actuales. Muchos coinciden en que las exigencias eran extremas y que los adultos responsables tenían un rol central, mientras que otros destacan que los relatos personales, como el de Soffritti, deben ser escuchados y respetados.

Gastón Sofritti y Cris Morena

¿Qué dijo Gastón Soffritti sobre Cris Morena?

Por estas horas se conoció la denuncia por malos tratos que Gastón Soffritti habría hecho de manera encubierta contra Cris Morena en su libro Vos Sí Que No Tenés Problemas. Se trata del primer trabajo escrito por el actor, lanzado el pasado 1° de septiembre, en el que narra su historia y su experiencia en el medio en primera persona.

Soffritti, de 33 años, lleva 24 en el mundo artístico. Tras debutar a los 9 años en la telenovela Yago, Pasión Morena, y luego participar en otros éxitos como Rincón de Luz, Floricienta y Patito Feo, fue uno de los tantos pequeños actores que pasaron por la factoría Cris Morena en los primeros pasos de su carrera.

A apenas diez días del lanzamiento del libro, en Vamos Las Chicas, programa conducido por Mercedes Cordero junto a Victoria Casaurang, Marialè Mroue y Naiara Vecchio en Ciudad Magazine, se leyeron algunos pasajes en los que, aunque sin nombrarla directamente, todo indica que Soffritti se referiría a Cris Morena al relatar duras experiencias durante sus primeras grabaciones y ensayos teatrales.

"Tengo doce años, estoy arriba del escenario, veo una mujer flaca de pelo rubio, largo, ondulado que dirige todo un elenco de niños; grita sin parar desde abajo, no dice nombres, es violenta, lo que dice y cómo lo dice es violenta", describió meticulosamente Soffritti, según leyeron textualmente desde el ciclo.

En ese momento, una de las periodistas recordó y planteó a modo de consulta: “¿No es lo mismo que dijo la China Suárez el año pasado cuando hablaba de Cris Morena y hacía referencia a que a ella no le gustaba los tratos con la gente?”.

Al repasar el texto, las panelistas destacaron otro pasaje en el que Soffritti narraba: “Antes de decir mi línea me grita ‘¿vos sos idiota? tenías que entrar por el otro lado’”. Sobre esto comentaron: "Acá no la menciona, todo el mundo hubiera pensado que era Cris y si no hablaba de ella hubiera estado bueno que la corra".

Queda claro que la polémica recién comienza y, probablemente, será Gastón Soffritti quien deba despejar todas las dudas sobre si efectivamente sus líneas apuntan a la creadora de las ficciones Rincón de Luz, Chiquititas y Floricienta, donde él trabajó siendo un niño.