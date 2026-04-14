El refuerzo para jubilados sigue vigente en abril: qué grupos lo cobran, cuánto se paga y cuál es el tope para acceder

Durante este período, el organismo no solo deposita el haber mensual con el incremento del 2,9%, sino que también acredita automáticamente otros beneficios compatibles, como:

Complemento Leche ($51.547) para menores de 3 años

para menores de 3 años Tarjeta Alimentar, según la cantidad de hijos

Estos adicionales se suman al ingreso total de las familias, reforzando el esquema de asistencia.

De cuánto es el bono de ANSES en abril

El bono extraordinario que paga ANSES en abril de 2026 es de: $70.000. Este monto se mantiene sin cambios desde marzo de 2024, lo que implica que, en términos reales, perdió parte de su poder adquisitivo frente a la inflación.

A pesar de ello, continúa siendo un ingreso fundamental para quienes lo perciben, ya que permite elevar el haber mensual y sostener el consumo básico.

ANSES_bono

Quiénes cobran el bono de $70.000

El refuerzo está dirigido principalmente a los sectores con menores ingresos dentro del sistema previsional.

Los grupos alcanzados son:

Jubilados que cobran la mínima

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC)

Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Para acceder al monto completo del bono, es necesario cumplir con una condición clave: Percibir ingresos iguales o inferiores a la jubilación mínima En abril de 2026, ese valor se ubica en: $380.319

Cómo funciona el bono proporcional

Uno de los puntos más importantes -y que genera dudas- es que no todos los jubilados cobran los $70.000 completos. ANSES aplica un sistema proporcional para quienes superan el haber mínimo.

Cómo se calcula

El organismo establece un tope de ingresos:

$450.319 (haber + bono)

Esto significa que:

Si el haber supera la mínima, el bono se reduce automáticamente

El objetivo es que el ingreso total no supere ese límite

Ejemplo práctico

Un jubilado que cobra $390.000 Recibirá un bono de $60.319

De esta manera, su ingreso total llegará al tope establecido.

En cambio:

Quienes superen los $450.319 No recibirán el bono

Y solo cobrarán su haber con el aumento correspondiente.