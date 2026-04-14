La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza con el calendario de pagos de abril de 2026, que llega con aumento en los haberes y la continuidad del bono de refuerzo destinado a jubilados y pensionados.
El bono previsional continúa vigente y eleva los haberes: quiénes acceden al monto total y cómo se calcula el proporcional.
El refuerzo para jubilados sigue vigente en abril: qué grupos lo cobran, cuánto se paga y cuál es el tope para acceder
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza con el calendario de pagos de abril de 2026, que llega con aumento en los haberes y la continuidad del bono de refuerzo destinado a jubilados y pensionados.
Este adicional se mantiene como una herramienta clave para reforzar los ingresos de los sectores más vulnerables. Sin embargo, no todos los beneficiarios lo cobran de la misma manera: existen requisitos y un esquema proporcional que define quién accede al monto completo y quién recibe menos.
Como ocurre cada mes, ANSES organiza el cronograma de pagos según la terminación del DNI de los titulares.
En abril, los pagos comenzaron el viernes 10 y se extienden de forma escalonada durante varias jornadas.
Durante este período, el organismo no solo deposita el haber mensual con el incremento del 2,9%, sino que también acredita automáticamente otros beneficios compatibles, como:
Estos adicionales se suman al ingreso total de las familias, reforzando el esquema de asistencia.
El bono extraordinario que paga ANSES en abril de 2026 es de: $70.000. Este monto se mantiene sin cambios desde marzo de 2024, lo que implica que, en términos reales, perdió parte de su poder adquisitivo frente a la inflación.
A pesar de ello, continúa siendo un ingreso fundamental para quienes lo perciben, ya que permite elevar el haber mensual y sostener el consumo básico.
El refuerzo está dirigido principalmente a los sectores con menores ingresos dentro del sistema previsional.
Los grupos alcanzados son:
Para acceder al monto completo del bono, es necesario cumplir con una condición clave: Percibir ingresos iguales o inferiores a la jubilación mínima En abril de 2026, ese valor se ubica en: $380.319
Uno de los puntos más importantes -y que genera dudas- es que no todos los jubilados cobran los $70.000 completos. ANSES aplica un sistema proporcional para quienes superan el haber mínimo.
Cómo se calcula
El organismo establece un tope de ingresos:
$450.319 (haber + bono)
Esto significa que:
Ejemplo práctico
Recibirá un bono de $60.319
De esta manera, su ingreso total llegará al tope establecido.
En cambio:
No recibirán el bono
Y solo cobrarán su haber con el aumento correspondiente.