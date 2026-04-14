La AUH de ANSES en abril confirma el EXTRA $85.000: cómo tramitarlo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el procedimiento para que las familias que no percibieron de manera automática el beneficio escolar puedan cobrarlo durante el cuarto mes del año. En abril de 2026, la AUH de ANSES se combina con el pago único de $85.000, destinado a cubrir los gastos del ciclo lectivo de niños y adolescentes hasta los 17 años inclusive. Sumado al haber neto de $109.332,80, los beneficiarios pueden alcanzar una liquidación total de $194.332 por cada hijo una vez validada la documentación ante el organismo.