La AUH de ANSES en abril confirma el EXTRA $85.000: cómo tramitarlo

¿Cuál es el monto total de la AUH con la Ayuda Escolar en abril?

En abril de 2026, la suma de la AUH de ANSES y el refuerzo educativo arroja un saldo significativo. El haber neto mensual es de $109.332,80 (luego del 20% retenido), el cual se suma a los $85.000 de la escolaridad. Esto da un total unificado de $194.332,80 por hijo, sin contar otros adicionales como la Tarjeta Alimentar o el Complemento Leche si correspondiera.

¿Quiénes pueden cobrar el beneficio escolar de ANSES?

El pago de los $85.000 de la Administración Nacional de la Seguridad Social está destinado a hijos de titulares de la AUH de ANSES que tengan entre 45 días y 17 años inclusive. Para los hijos con discapacidad, no existe límite de edad, siempre que se encuentre vigente la autorización para el cobro de asignaciones por discapacidad emitida por el organismo.