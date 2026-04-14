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La AUH de ANSES en abril confirma el EXTRA $85.000: cómo tramitarlo

Se confirmó el monto unificado para los titulares de la Asignación Universal por Hijo que gestionen el refuerzo educativo este mes. La Administración Nacional de la Seguridad Social habilita el pago de los $85.000 por la Ayuda Escolar Anual, elevando el ingreso familiar de abril de 2026.

La AUH de ANSES en abril confirma el EXTRA $85.000: cómo tramitarlo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el procedimiento para que las familias que no percibieron de manera automática el beneficio escolar puedan cobrarlo durante el cuarto mes del año. En abril de 2026, la AUH de ANSES se combina con el pago único de $85.000, destinado a cubrir los gastos del ciclo lectivo de niños y adolescentes hasta los 17 años inclusive. Sumado al haber neto de $109.332,80, los beneficiarios pueden alcanzar una liquidación total de $194.332 por cada hijo una vez validada la documentación ante el organismo.

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El esquema de cobro de este extra en la AUH de ANSES requiere que el titular presente el Certificado de Escolaridad (Formulario PS 2.68) a través de la plataforma digital Mi ANSES. Al tratarse de una asistencia de carácter anual, la acreditación del dinero se realiza en la misma cuenta bancaria de la asignación en un plazo de hasta 60 días tras la carga y validación del documento. Este ingreso resulta fundamental para los hogares que buscan aliviar el impacto de la canasta escolar en un contexto donde rige el aumento por movilidad del 2,9%.

Durante abril de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social mantiene operativos los controles de regularidad educativa para liberar estos fondos. La transparencia en el trámite permite que los titulares de la AUH de ANSES sigan el estado de su gestión de forma online. Cabe aclarar que no existen créditos de ANSES otorgados directamente por el ente para estos fines; por lo tanto, el pago de la Ayuda Escolar representa una transferencia directa no reintegrable para los beneficiarios del sistema universal.

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La AUH de ANSES en abril confirma el EXTRA $85.000: c&oacute;mo tramitarlo

La AUH de ANSES en abril confirma el EXTRA $85.000: cómo tramitarlo

¿Cómo solicitar los $85.000 de la Ayuda Escolar en ANSES?

Para cobrar el extra de la Administración Nacional de la Seguridad Social, los titulares deben ingresar a Mi ANSES, sección "Hijos", y luego "Presentar Certificado Escolar". Una vez generado el formulario, debe ser firmado por la escuela y subido nuevamente a la web. Este paso es obligatorio para quienes no recibieron el depósito automático en marzo y desean percibir los $85.000 este mes.

¿Cuál es el monto total de la AUH con la Ayuda Escolar en abril?

En abril de 2026, la suma de la AUH de ANSES y el refuerzo educativo arroja un saldo significativo. El haber neto mensual es de $109.332,80 (luego del 20% retenido), el cual se suma a los $85.000 de la escolaridad. Esto da un total unificado de $194.332,80 por hijo, sin contar otros adicionales como la Tarjeta Alimentar o el Complemento Leche si correspondiera.

¿Quiénes pueden cobrar el beneficio escolar de ANSES?

El pago de los $85.000 de la Administración Nacional de la Seguridad Social está destinado a hijos de titulares de la AUH de ANSES que tengan entre 45 días y 17 años inclusive. Para los hijos con discapacidad, no existe límite de edad, siempre que se encuentre vigente la autorización para el cobro de asignaciones por discapacidad emitida por el organismo.

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