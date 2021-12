Gonzalo Heredia habló sobre las burlas por su papel en La 1-5/18: "Me tiene los..."

“Me divierte mucho en Twitter, una red social en la que la ironía y la acidez son protagonistas en mi caso. Eso que quieren imponer que yo me enojo o me lo tomo en serio, no es así. Esas notas que hacen sobre la reacción de Gonzalo Heredia en los portales me tiene los huevos llenos. Creo que en Primicias Ya hicieron bastantes (risas)”, comenzó diciendo Gonzalo Heredia cuando se le consultó por cómo se tomaba las críticas.

"Me daría mucha vergüenza tomármelo en serio. Me divierte simplemente, no me genera ningún enojo", destacó.

Por otro lado, Gonzalo Heredia contó cuándo finalizan las grabaciones de la tira: "Terminamos de grabar los primeros días de enero y al aire el final se verá en abril".

Gonzalo Heredia habló sobre las críticas que recibe como actor

Gonzalo Heredia y el éxito de Desnudos

Además, habló de Desnudos, obra con la que regresarán el 6 de enero al teatro Metropolitan Sura junto a Luciano Cáceres, Esteban Lamothe, Mercedes Scápola, Brenda Gandini y Sabrina Rojas.

"Somos parte de la nueva oleada de la reapertura teatral en medio de la pandemia. Tuvimos una gran temporada, nos sorprendió bastante. Desnudos es una obra que se ha recomendado mucho en el boca a boca y eso es muy importante en el teatro, el público se sintió representado por alguna de las parejas o de los personajes. Y eso no pasa siempre. Para la industria televisiva y teatral es un año muy particular, es la vuelta después de un año donde la ficción y el teatro se vieron muy afectados, y contar con la respuesta de la gente es gratificante", señaló con alegría.

"Con Desnudos terminamos la temporada el 6 de marzo en Calle Corrientes y desde abril lo más probable es que hagamos gira con la obra por todo el interior del país. La idea también es ir a Uruguay y Paraguay. Un año movido igual que el 2021", contó Gonzalo Heredia sobre el futuro de la exitosa obra.