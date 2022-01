La reacción de El Tucu López cuando le preguntaron por Jimena Barón .

Embed

"¿No te jode?", retrucó el panelista. "¡No, que me va a joder! No lo bailo porque no sé bailar”, remarcó El Tucu.

"¿Te felicitó por tu relación con Sabrina Rojas?", sigió Záffora. "No, no me felicitó... pero porque no me la crucé. Seguramente, si me la cruzo, me felicite", afirmó el conductor.

El Tucu dejó en claro que tiene los mejores recuerdos de su ex. “Todo lo que es pasado está en ese orden. Tengo la mejor del mundo. Es una gran artista", sentenció.

Sabrina Rojas y el Tucu López, juntos en la conducción de nuevo programa de televisión

“La relación está cada vez mejor. Está consolidada”, afirmó hace unos días El Tucu López sobre su vínculo con Sabrina Rojas, a quien conoció hace unos meses cuando ella fue a ver Sex, la obra erótica que él encabeza.

Si bien en un principio quisieron ocultar su romance ya que no sabían si prosperaría, una vez que vieron que funcionaba, no tuvieron reparos en mostrarse públicamente o hablar al respecto.

Y ahora, una de las parejas del año, Sabrina y El Tucu harán televisión juntos por primera vez. Los actores fueron convocados por las autoridades de América y conducirán un ciclo los fines de semana.

Según pudo averiguar PrimiciasYa.com, el programa se llamará "Emparejados". Se trata de un resumen semanal de noticias picantes del espectáculo donde además de debatir, sus protagonistas sumarán información y primicias.