Fernanda Iglesias reveló quién filtró el terrible video de las hijas de Wanda e Icardi: “Tengo pruebas”

Durante la emisión del ciclo del canal del solcito, Fernanda Iglesias aseguró que la filtración habría surgido del entorno de Mauro Icardi y apuntó directamente contra Elba Marcovecchio, abogada del futbolista, quien durante esta misma jornada protagonizó un nuevo cruce judicial con Ana Rosenfeld en una audiencia vinculada a los alimentos adeudados.

“Tengo confirmado que la que filtró el video es Elba Marcovecchio, es una intimidad mía que no quiero revelar, pero lo sé”, afirmó Fernanda Iglesias al brindar su versión sobre el origen del material.

Además, la panelista dejó en claro que no se trata de una acusación que esté dispuesta a retirar y aseguró contar con elementos para sostener sus dichos si la situación llegara a los Tribunales. “Si Elba me lleva a la Justicia tengo las pruebas de que fue ella”, sostuvo.

La periodista también expresó su profundo rechazo ante la posibilidad de que las imágenes hayan sido entregadas a la prensa. “Me parece un horror que lo haya filtrado a los medios”, manifestó, antes de lanzar una fuerte acusación contra las abogadas que representan al futbolista: “Ellas no trabajan para Mauro Icardi, trabajan para los medios y para ganar plata”.

Finalmente, visiblemente angustiada por la situación, Fernanda Iglesias le hizo un pedido a Mauro Icardi para que tome una determinación respecto de sus representantes legales. Sin poder contener la emoción, la panelista decidió ponerle un límite a sus declaraciones y cerró: “No hablo más porque voy a llorar”.

Qué se ve en el sensible video que complica a Wanda Nara e involucra a sus hijas

Hace poco más de dos semanas, el conflicto judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo y delicado capítulo tras conocerse la existencia de un video que ya fue incorporado a la Justicia y que tiene como protagonista a Nora Colosimo, madre de la empresaria.

La información fue revelada en Puro Show (El Trece), donde Fernanda Iglesias explicó que el material estaría relacionado con las hijas menores de la expareja y la conflictiva situación familiar que atraviesan.

Según detalló la periodista, las imágenes mostrarían un momento de fuerte tensión emocional. “Se ve claramente cómo están siendo manipuladas para hablar en contra de su papá”, afirmó Iglesias.

Para preservar a las menores, el programa decidió no emitir el video, aunque describió escenas de llanto, discusiones y angustia. En ese contexto, una de las niñas habría defendido a Mauro Icardi: “Papá no me hizo nada”. Luego, Nora Colosimo habría respondido: “Él te amenazó”.