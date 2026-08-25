El problema que atraviesa Marley con su hija Milenka a un año y siete meses de su llegada

Como para todo chico, este es un cambio muy significativo que impacta de lleno en los hábitos. Pero Milenka, además, demuestra una intelectualidad sobresaliente para su edad.
"Se dormía rapidísimo con el chupete, pero ahora se lo saqué y estamos en esta situación: habla, monologuea, canta. Cuando entro se hace la disimulada y se tira a dormir de vuelta", cerró Marley sobre este punto.
¿Marley, con propuestas para volver al streaming?
Marley cierra el año con varios proyectos en danza: en Infama contaron que ya grabó junto a Momi Giardina el piloto de un nuevo programa de juegos que podría debutar en Telefe entre noviembre y diciembre, mientras evalúa además volver al streaming junto a Florencia Peña —aunque no en Luzu TV, sino con dos o tres propuestas de otros canales que todavía están en veremos— y postergó un viaje a África porque está preparando una nueva edición de Por el Mundo ambientada en ese continente.