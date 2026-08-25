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El problema que atraviesa Marley con su hija Milenka a un año y siete meses de su llegada

En un video en sus redes, Marley relató el drama que está viviendo con su hija Milenka, a un año y siete meses de su nacimiento.

25 ago 2026, 15:00
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El problema que atraviesa Marley con su hija Milenka a un año y siete meses de su llegada
El problema que atraviesa Marley con su hija Milenka a un año y siete meses de su llegada
El problema que atraviesa Marley con su hija Milenka a un año y siete meses de su llegada
El problema que atraviesa Marley con su hija Milenka a un año y siete meses de su llegada

Hace un año y siete meses, Marley se convertía en papá por segunda vez con la llegada de Milenka, cumpliendo el sueño de formar la familia que siempre quiso junto a Mirko, su hijo mayor.

La paternidad hoy lo tiene transitando nuevas etapas a sus 56 años, y el conductor contó el drama que está viviendo con su hija, ya que dejó el chupete y esto le complicó el sueño.

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"Milenka dejó el chupete y ahora la siesta se hace más difícil. La acuesto para dormir, me voy y se para en la cuna. Cuando ve que entro a la habitación se tira en la cuna para hacer de cuenta que está dormida", contó en su cuenta de Instagram.

Marley se dio cuenta de esta secuencia gracias a las cámaras que tiene en la habitación de la nena. El hecho de haberle sacado el chupete alteró el descanso de Milenka y, por consiguiente, también el suyo. Aun así, el conductor se toma la situación con humor, entendiendo que se trata de algo pasajero.

Como para todo chico, este es un cambio muy significativo que impacta de lleno en los hábitos. Pero Milenka, además, demuestra una intelectualidad sobresaliente para su edad.

"Se dormía rapidísimo con el chupete, pero ahora se lo saqué y estamos en esta situación: habla, monologuea, canta. Cuando entro se hace la disimulada y se tira a dormir de vuelta", cerró Marley sobre este punto.

¿Marley, con propuestas para volver al streaming?

Marley cierra el año con varios proyectos en danza: en Infama contaron que ya grabó junto a Momi Giardina el piloto de un nuevo programa de juegos que podría debutar en Telefe entre noviembre y diciembre, mientras evalúa además volver al streaming junto a Florencia Peña —aunque no en Luzu TV, sino con dos o tres propuestas de otros canales que todavía están en veremos— y postergó un viaje a África porque está preparando una nueva edición de Por el Mundo ambientada en ese continente.

     

 

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