Afirman que Callejero Fino habría sido expulsado de Bake Off Famosos: los detalles

"Tendría que haber ido a grabar lunes y martes", detalló Marcia Frisciotti.

Y sumó: "No sólo que no habría aparecido sino que no habría respondido el teléfono. Así que, lo que entiendo, es que su salida del reality tampoco habría sido grabada".

Días atrás, en medio de una prueba, el cantante le había confesado a Wanda qué haría si ganara la plata del premio del certamen. " Se la depositaría en una cuenta a mi hijo", le había contado a la presentadora.

callejero fino_pochi.jpg

El truco de magia de Callejero fino a su mamá que la enojó mucho: "No te lo permito"

El músico, que ganó muchísima popularidad en las últimas semanas gracias a su participación en Bake Off, Telefe, estaba sentado al lado de su mamá cuando decidió grabar un video para molestarla.

“Mami ¿sabías que yo hago truco de magia? Ahora soy el mago fino. Yo voy a chasquear los dedos, cuando yo chasquee los dedos te vas olvidar que en algún momento cuando yo era chico me cagaba a palos”, le dijo a su madre.

El cantante chasqueó su dedos pero generó la indignación de su mamá que rápidamente le contestó.

“Eso no te lo permito, todo está bien, yo nunca te pegué”, respondió la mamá enojada.

Callejero aprovechó miró a cámara y dijo: “¿viste cómo funcionan los trucos de magia?”.