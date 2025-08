Se conoció la nueva maniobra de Juan Darthés para evitar cumplir la condena por abuso a Thelma Fardín

Así, ante la sorpresa de todos y la expresión de horror de una de sus compañeras, el conductor del ciclo Adrián Pallares dejó en claro que Darthés "ya está condenado". No obstante, Karina Iavícoli dejó en claro que una cosa nada tiene que ver con la otra. "Lo que le pasó a ella no tiene nada que ver con que en el camino se te haya cruzado un perito trucho. Pongan a uno como la gente, porque sino queda como que es mentira lo que a ella le pasó y a otras, porque no es solo una. Y él zafa, es un delirio", disparó atónita.

A esa altura, Layus remarcó que en tal caso "no es que zafa, sino que sería la nulidad del juicio y podrían obligar a que haya otro juicio más".

"Sí, igual hoy por hoy está condenado. Y bueno, y aparte Darthés, chicos... eligió fugarse del país cuando se pudo haber quedado acá a defenderse del delito más aberrante que te pueden acusar que es violar a una menor. Él decidió irse en una semana, desde que fue la conferencia de actrices argentinas hasta que él se fue pasó una semana. Y él decidió irse del país y nunca más volvió", concluyó Adrián Pallares haciendo referencia a la estrategia propuesta por su representante legal argentino Fernando Burlando, aprovechando la nacionalidad brasileña del actor, país en el que no hay extradición.

Qué dijo Thelma Fardín luego de la histórica condena a Juan Darthés en Brasil

A un año de conocerse el fallo que declaró culpable a Juan Darthés por abuso sexual contra Thelma Fardín, la Justicia de Brasil ratificó en marzo de este año la sentencia de seis años de prisión, desestimando la apelación presentada por la defensa del actor.

El hecho ocurrió en 2009, durante una gira por Nicaragua de la tira infantil Patito Feo, en la que ambos participaban. La denuncia de Fardín se hizo pública en 2018 y marcó un hito en el movimiento de mujeres en el ámbito artístico y social de Argentina y América Latina.

La actriz, visiblemente emocionada, compartió sus sensaciones en redes sociales desde São Paulo, donde presenció la audiencia: “Es un día muy movilizante para mí. Estoy en la sala donde cinco jueces confirmaron la culpabilidad de mi abusador”, expresó.

En su descargo, Fardín relató el momento en que uno de los jueces cambió su voto tras escuchar los argumentos sobre la violencia del hecho: “Fue muy reparador estar en la sala. Él no estuvo presente. Fue muy fuerte escuchar a los jueces. Entender cómo uno de ellos modificó su postura fue muy restitutivo para mí”.

Fardín también destacó el valor de haber sostenido su denuncia durante tantos años: “Fue muy reparador escuchar que mi palabra y todos estos años de lucha valieron la pena. Me siento respaldada. Es un reconocimiento a mi lucha y a la de todas las víctimas. Los hechos están probados y esa sentencia está firme”.

La actriz agradeció el apoyo recibido desde el inicio de su denuncia pública, y cerró con un mensaje esperanzador: “Espero que esto sea un faro para pensar que podemos confiar en la Justicia, que podemos contar nuestras historias y que seremos reparadas”.

La ratificación de la condena representa un fuerte respaldo judicial a su testimonio y una señal importante para quienes atraviesan situaciones similares.