Ailén Bechara se separó de Agustín Jiménez tras siete años de relación y de varias crisis

“Yo no voy a revelar la fuente. A mí me lo contaron y después, indagando en las redes sociales, veo que se dejó de seguir con el marido. El marido también la dejó de seguir a ella y borró todas las fotos que tenía con ella”, informó la panelista.

ailen bechara agustin jimenez.jpg

Y opinó al respecto: “Creo que el ambiente está muy caldeado, porque uno no deja de seguir, silencias y no borras las fotos”.

“La famosa separada, desde hace poco más de una semana, es Ailén Bechara. Está separada de su marido. Ellos tienen un hijo. Con Agustín Jiménez ya tuvieron varias crisis", continuó.

"Ojalá no sea definitivo”, finalizó Majo dando la información de la separación de Ailén Bechara, quien bailó recientemente la salsa de a tres con Juliana Díaz en el Bailando 2023.

¿Será la definitiva después de varias crisis que lograron superar?

Ailén Bechara sufrió un accidente doméstico y explicó en un video el error que cometió

Ailén Bechara, madre de Francisco, fruto de su relación con Agustín Jiménez, relató desde un video que compartió en las redes sociales el accidente doméstico que sufrió y dio consejos de cómo resolver esa situación.

Fue luego de que Estefanía Berardi mostró la imagen de Ailén Bechara con una de sus manos vendadas y generó alerta. Luego, la propia rubia grabó un video y explicó qué le pasó.

“Buen día para todos, estoy desaparecida, estoy de mala racha. Me explotó el Instagram para saber qué me pasó, se los cuento porque me quemé con la buclera”, comenzó su relato.

“Les quiero contar para saber qué hacer porque no supe qué hacer, puse la mano abajo del agua fría y después hielo y eso no hay que hacerlo porque se te quema más”, siguió la modelo.

Y amplió sobre lo sucedido: “Me estaba haciendo unos bucles y se me cae la buclera, en vez de agarrarla del mango la agarre de lleno de acá (señala la parte caliente) y estaba hirviendo, me dolió, grité, no se me despegaba la mano de esto, que estaba híper caliente".

"Cuando me quemo lo primero que atino a hacer es poner la mano en agua fría para que me calme y después hielo”, afirmó Ailén Bechara.

Y cerró: “Estaba hablando con mi médico que me dijo que hielo no, que quema más y me mandó a comprar gasas de Furacin, me vendé la mano para que no se hagan ampollas, no se hicieron, tengo durito, no me duele y me calmó, me puse crema y acá estoy. No lo puedo creer, pensé que la mano iba a estar inhabilitada por un largo tiempo”.