Soledad Aquino reveló la emoción que sintió por el costoso obsequio de Marcelo Tinelli

El regalo que Marcelo Tinelli le hizo a Soledad Aquino

Vale recordar que Marcelo Tinelli y Soledad Aquino se conocieron en 1980 mientras trabajaban juntos en el programa de televisión argentino "Badía y Compañía". Ella no estaba frente a una cámara, sino que era productora del ciclo conducido por Juan Alberto Badía. Tras seis años de noviazgo, se casaron en 1986 y tuvieron dos hijas, Micaela y Candelaria. Y aunque se separaron en 1993, lograron mantener una buena relación a lo largo de los años.

En tanto, a mediados de 2021 Aquino recibió un trasplante de hígado debido a una grave enfermedad hepática que comenzó con una hepatitis C, la cual contrajo tras recibir múltiples transfusiones de sangre luego de perder a su primer hijo durante el embarazo en los años '90.

Esta hepatitis C derivó en cirrosis hepática, una úlcera de duodeno y una hemorragia digestiva severa que la llevaron a necesitar el trasplante. La operación duró nueve horas y sufrió dos paros cardíacos durante la misma. Después de varios meses de internación y un largo proceso de rehabilitación acompañada por sus hijas y su exmarido, Soledad pudo recuperarse y desde entonces valora mucho la nueva oportunidad de vida que le dio la operación.

Soledad Aquino,Tinelli e hijas.jpg

El mal momento de Soledad Aquino, la ex de Marcelo Tinelli, y la advertencia que generó preocupación: "Tengan..."

Soledad Aquino, ex pareja de Marcelo Tinelli y madre de Candelaria y Micaela, preocupó a su entorno tras contar que fue víctima de una estafa virtual que la dejó sin celular y sin acceso a sus cuentas personales.

El episodio ocurrió hace dos fines de semana, cuando recibió un llamado de alguien que se hizo pasar por representante de una empresa de internet y televisión. Bajo la excusa de resolver un supuesto problema técnico, le pidieron datos y, en cuestión de minutos, perdió el control de su teléfono y de su cuenta de WhatsApp.

Soledad Aquino

“Me robaron el WhatsApp. Todos tengan cuidado, por favor, porque están a la orden del día para robar”, advirtió Aquino en sus redes sociales. Además, pidió a sus contactos que no respondan posibles mensajes de su número solicitando dinero, ya que no tenía control sobre el dispositivo.

Por último, agradeció las muestras de apoyo que recibió en medio de la situación: “Gracias a mis amigos y seguidores que se preocuparon. Fue un momento horrible, pero ya estoy más tranquila”.