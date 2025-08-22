Las razones por las que la China Suárez y Mauro Icardi no quieren tener hijos

“Hablé María Eugenia China Suárez Ribeiro y me dijo la propia protagonista ‘no estoy embarazada'. Le preguntó por qué y me dice: 'estamos en el mejor momento’", dijo el panelista en el programa Mujeres Argentinas (El Trece).

Y sobre los motivos por los que la China y Mauro no quieren formar una familia aún, explicó: "Primero porque Mauro todavía no llegó a su máximo rendimiento después de tener la lesión más larga de su carrera. Y está muy concentrado para volver a jugar la Champions League, que es lo máximo en el mundo".

"Va a renovar con el Galatasaray. Se van a quedar en Turquía tres años más y me dijo que quieren viajar y disfrutar”, cerró la actriz en diálogo con el periodista, remarcando la intención de su pareja de seguir ligado contractualmente a su actual club donde es muy querido por la hinchada y con su vida en Estambul, donde la China se instaló de la mejor manera y así lo demostró en un reciente posteo en las redes.

“Mi día llegando a su fin. Mauro entrena, yo aprovecho con mis amigos para seguir perdiéndome por las calles de Estambul. Me enloquece esta ciudad, sus paisajes, su cultura, su gente. No me va a alcanzar la vida para conocer todo lo que me queda", reflexionó profunda sobre su nueva vida lejos de Argentina junto a su novio Mauro Icardi.

¿La China Suárez y Mauro Icardi se mudan de Turquía a Italia?

La China Suárez y Mauro Icardi son noticia constatemente y en Lape Club Social Informativo (América TV) contaron del interés del Nápoli de Italia en contratar al delantero argentino para la próxima temporada.

"Es posible que Mauro Icardi se mude de país y que gane más dinero. Al lugar donde las chicas están anotadas, aparte", sostuvo el periodista Leo Paradizo.

"El Napoli. Italia quiere a Mauro Icardi. A partir de la lesión de Romelu Lukaku, el belga delantero del Napoli, tendrá de mínima entre 3 y 4 meses de inactividad. Tiene permitido el Napoli conseguir un reemplazo para el delantero belga y el nombre que pica en punta es el de Mauro Icardi, al que ya le hicieron una oferta desde lo contractual. ¿Cuánto? Ganaría más que en tu vida. Más dinero. Es increíble", siguió.

El periodista deportivo detalló que ante la lesión de uno de los delanteros estrellas del conjunto italiano, el nombre de Icardi suena con fuerza para ser su potencial reemplazo y que el club podría iniciar una negociación con el Galatasaray por su ficha.