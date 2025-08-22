Yanina Latorre disparó letal contra Mauro Icardi tras el video íntimo que viralizó la China Suárez

“Wanda interfiere y obstaculiza el vínculo paterno filial, todos los días desde hace años, porque esa es su venganza. Ella es la violenta”, aseguró entonces la letrada del futbolista. Y agregó que “violencia es filtrar chats e imágenes sexuales del padre de tus hijas. Eso tiene consecuencias porque van al colegio, tienen redes”.

Fue allí cuando Yanina Latorre intervino. “Eso lo entiendo, pero hoy la China Suárez lo subió a él con el bulto. ¿Qué necesidad? No lo podés llamar a Mauro y decirle que se dejen de joder los huevos. Las pibas le están viendo el pit... al padre”, disparó sin medias tintas a lo que Piro atinó a salir del paso argumentando: “Vos sos la mujer de un jugador de futbol. Vos sabés lo que afecta y más si no es real”.

Claro que la mujer de Diego Latorre retrucó inmediatamente. “Nunca le subí fotos (de Diego) en calzoncillos. Tengo pibes. Si queda como manicero, que lo vea con el psicólogo”, concluyó sin filtro y en alusión a los comentarios de la uruguaya Natasha Rey quien deslizó que Icardi tenía un "maní", tras viralizar un video íntimo del delantero del Galatasaray semanas pasadas que muchos aseguran se le hizo llegar la propia Wanda Nara.

China Suárez, Mauro Icardi y Wanda Nara.jpeg

Por qué la China Suárez mostró un video de las partes íntimas de Mauro Icardi

Después de la versión de embarazo de la China Suárez junto a Mauro Icardi que este jueves echó a rodar nada menos que Wanda Nara, aunque rápidamente fue desmentida, lo cierto es que la ex Casi Ángeles volvió a convertirse en el centro de atención de las redes sociales.

Porque si bien por esas horas todos esperaban la palabra de la actriz y del futbolista, fuese para ratificar o rectificar los dichos de la ex del delantero del Galatasaray, lo cierto es que le respondieron a Nara con una clara provocación para, de paso, desmentir la fama que le pretendieron hacer a Icardi con respecto a su virilidad.

Siempre informados de todo, desde Estambul tanto Eugenia como Mauro suelen acusar recibo a través de sus redes sociales sobre los comentarios y diversas informaciones que los programas dedicados al espectáculo dicen sobre ellos.

Embed

Así que sabiendo que tras el bombazo de Nara sobre ellos todos estarían pendientes de sus publicaciones, la China Suárez no dudó en compartir un video de Mauro Icardi en ropa interior en el que las miradas se enfocaron en los atributos físicos del rosarino.

Así las cosas, en las imágenes que subió la actriz a sus Instagram Stories puede vérselo a Icardi completamente relajado, sonriendo y vistiendo solamente un bóxer negro. Pero claramente lo que más llamó la atención de los usuarios fue el plano que expuso abiertamente sus partes íntimas.

Teniendo aún presente los dichos de la modelo uruguaya que un par de semanas atrás había asegurado haber intercambiado material íntimo con Mauro y afirmar que tenía un "maní", con este video no tardaron en estallar todo tipo de comentarios y memes en las diferentes redes sociales comprobando así todo lo contrario.

“Buen día/Buenas tardes. Él siempre con una sonrisa”, fue en tanto el sutil comentario que se limitó a escribir la actriz, demostrando así su excelente presente junto al futbolista en una clara mojada de oreja a Nara.