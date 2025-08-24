A24.com

La reaparición de Cande Vetrano con un video especial tras la separación de Accardi y Nico Vázquez

La actriz Cande Vetrano compartió un especial mensaje tras la separación de Gimena Accardi y Nico Vázquez donde su pareja Andrés Gil estuvo señalado como supuesto tercer en discordia.

24 ago 2025, 09:40
Cande Vetrano volvió a la actividad en las redes sociales días después de que estalló el escándalo de la separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi, donde Andrés Gil, compañero de teatro de Accardi y pareja de Vetrano, fue apuntado como el tercero en discordia, algo que ya fue desmentido rotundamente por todas las partes.

Lo cierto es que Cande Vetrano lejos de hacer referencia a ese tema compartió un emotivo video para saludar a Cris Morena por su cumpleaños número 69, en un momento de profundo dolor que vive la productora por la trágica muerte de su nieta Mila Yankelevich, hija de Tomás, ocurrida hace pocas semanas en un accidente náutico en Miami.

“Feliz cumple Cris. Te quiero”, expresó Vetrano desde sus historias de Instagram junto al emoji de un corazón para saludar a Cris Morena en esa fecha tan especial, recordando sus inicios artísticos de la mano de la exitosa productora.

Cabe recordar que Gimena Accardi confesó la infidelidad a Nico Vázquez y desligó de esa historia a Andrés Gil ante el rumor que se instaló, aclarando que ese "desliz", según ella misma dijo, fue con una persona "random".

Por su parte, Gil emitió un comunicado para aclarar la situación: "Por todo lo que escuché y leí en medios de comunicación y redes se volvió necesario que aclare que el rumor que está circulando es absolutamente falso. Me duele todo el proceso increíble que tuvimos con la obra de teatro con Gime y Nico se vea opacado por un invento. Por mi familia y la gente que amo les pido que dejen de decir cualquier cosa. Gracias", comentó el actor.

Gimena Accardi confesó con quién le fue infiel a Nico Vázquez: "Una idiotez"

"Fueron 18 años hermosos, con los mejores recuerdos y las mejores cosas para decir de Nico, del hombre que es y la persona que fue. Nuestro vínculo de amor sigue intacto, seguimos en comunicación, nos vemos, la semana pasada almorzamos, la otra cenammos y eso necesito aclararlo y agradecer el hombre que es y cómo se comportó con respecto a lo que voy a decir ahora. Que insisto, no lo tendría ni que aclarar públciamente porque no le debo explicaciones a nadie. A la única persona que le debía explicaciones ya se las di, que era Nico", dejó en claro Gimena Accardi al aire en Olga donde explicó las razones de su separación de Nico Vázquez.

"Sí en 18 años uno comete errores, yo cometí uno. Me mandé una cagada malísima y me hago cargo de una parte de lo que se dijo ayer, porque sí es cierto lo que se dijo ayer la mitad de las cosas, la otra mitad no, y de eso no me voy a hacer cargo y también es lo que necesito aclarar de algún modo", continuó su relato la actriz.

Y la actriz asumió su error: "Sí en la pareja soy la responsable de haberse mandado una cagada en estos 18 años, di las explicaciones a mi marido. Del otro lado hubo entendimiento, me perdonó, me miró a los ojos y me dijo: yo te sigo amando, esto a vos no te define. Pero en una relación que venía mal y estábamos en crisis hace un año con idas y vueltas, no es el causante esto pero sí fue un poco el detonante o la gota que revalsa el vaso para tomar la decisión que tendríamos que haber tomado antes".

En ese sentido, despegó a su compañero de teatro Andrés Gil de la historia ante los rumores que circularon: "Ahora todo lo otro no, no me puedo hacer cargo, con la persona que se me vincula es mentira y eso necesito aclararlo porque se está ensuciando a gente que no tiene nada que ver y que tiene familia, y eso sí necesito que se frene, todo lo otro me hago cargo. Lastimé a una persona que amo que es Nico, la última persona en la vida que quiero lastimar porque no se lo merece porque hace dos meses se está comiendo un hate gratuito. La tortilla se dio vuelta y decían que era por su compañera de trabajo y él como es un señor cerró la boca y dijo que es mentira y me cuidó".

"Ahora ya lo estoy diciendo. Es una persona random que no tiene nada que ver con el medio, ni la sigo en Instagram, desapareció, fue un desliz absoluto, una idiotez de la cual estoy arrepentida. Pero soy humana raza básica y puedo cometer los mismos errores que cualquiera en una relación de 18 años", finalizó.

