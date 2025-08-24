La reaparición de Cande Vetrano con un video especial tras la separación de Accardi y Nico Vázquez

Por su parte, Gil emitió un comunicado para aclarar la situación: "Por todo lo que escuché y leí en medios de comunicación y redes se volvió necesario que aclare que el rumor que está circulando es absolutamente falso. Me duele todo el proceso increíble que tuvimos con la obra de teatro con Gime y Nico se vea opacado por un invento. Por mi familia y la gente que amo les pido que dejen de decir cualquier cosa. Gracias", comentó el actor.

"Fueron 18 años hermosos, con los mejores recuerdos y las mejores cosas para decir de Nico, del hombre que es y la persona que fue. Nuestro vínculo de amor sigue intacto, seguimos en comunicación, nos vemos, la semana pasada almorzamos, la otra cenammos y eso necesito aclararlo y agradecer el hombre que es y cómo se comportó con respecto a lo que voy a decir ahora. Que insisto, no lo tendría ni que aclarar públciamente porque no le debo explicaciones a nadie. A la única persona que le debía explicaciones ya se las di, que era Nico", dejó en claro Gimena Accardi al aire en Olga donde explicó las razones de su separación de Nico Vázquez.

"Sí en 18 años uno comete errores, yo cometí uno. Me mandé una cagada malísima y me hago cargo de una parte de lo que se dijo ayer, porque sí es cierto lo que se dijo ayer la mitad de las cosas, la otra mitad no, y de eso no me voy a hacer cargo y también es lo que necesito aclarar de algún modo", continuó su relato la actriz.

Y la actriz asumió su error: "Sí en la pareja soy la responsable de haberse mandado una cagada en estos 18 años, di las explicaciones a mi marido. Del otro lado hubo entendimiento, me perdonó, me miró a los ojos y me dijo: yo te sigo amando, esto a vos no te define. Pero en una relación que venía mal y estábamos en crisis hace un año con idas y vueltas, no es el causante esto pero sí fue un poco el detonante o la gota que revalsa el vaso para tomar la decisión que tendríamos que haber tomado antes".

En ese sentido, despegó a su compañero de teatro Andrés Gil de la historia ante los rumores que circularon: "Ahora todo lo otro no, no me puedo hacer cargo, con la persona que se me vincula es mentira y eso necesito aclararlo porque se está ensuciando a gente que no tiene nada que ver y que tiene familia, y eso sí necesito que se frene, todo lo otro me hago cargo. Lastimé a una persona que amo que es Nico, la última persona en la vida que quiero lastimar porque no se lo merece porque hace dos meses se está comiendo un hate gratuito. La tortilla se dio vuelta y decían que era por su compañera de trabajo y él como es un señor cerró la boca y dijo que es mentira y me cuidó".

"Ahora ya lo estoy diciendo. Es una persona random que no tiene nada que ver con el medio, ni la sigo en Instagram, desapareció, fue un desliz absoluto, una idiotez de la cual estoy arrepentida. Pero soy humana raza básica y puedo cometer los mismos errores que cualquiera en una relación de 18 años", finalizó.