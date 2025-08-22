La polémica reacción de Susana Giménez al romance de su nieta, Lucía Celasco, con Nicolás Figal: "Pidió..."

El supuesto romance de Lucía Celasco con Nicolás Figal, que habría surgido en los últimos días, parece haber generado malestar en Susana Giménez y su círculo más cercano.
A Susana Giménez no le habría gustado nada que Lucía Celasco, su nieta, haya tenido encuentros con Nicolás Figal, futbolista de Boca Juniors.
Aunque todavía no está confirmado si se trata de encuentros casuales o de un romance incipiente, la noticia ya recorrió todos los medios y despertó la curiosidad de muchos. Periodistas y seguidores comenzaron a investigar qué vínculo existe entre la nieta del futbolista y la nieta de la diva de los teléfonos.
El periodista Gustavo Descalzi ofreció detalles en A la Tarde (América TV) sobre cómo habría reaccionado el entorno de la conductora a la noticia.
"El cuento que le llegó a Susana Giménez es que se habían conocido hace dos meses. Una celestina, que se encargó de la intermediación entre Figal y Lucía, le mostró la foto, y ella le dijo: 'Bombón, está saliendo de La Bombonera', y ahí empezó. A Susana le llegó el chisme ahora, pero el encuentro es del verano, cuando él recién se estaba separando", empezó el móvil el periodista sobre cómo había comenzado el romance.
Además, hizo referencia a cómo se habría tomado la conductora esta noticia: "Le preguntaron a Susana y ella no omitió su opinión, pero le pidió a su entorno que averiguaran más sobre él".
Este martes 19 de agosto, en LAM (América TV), Pepe Ochoa dio a conocer el inesperado romance entre Lucía Celasco, nieta de Susana Giménez y de perfil reservado, y el jugador de Boca Juniors, Nicolás Figal.
De manera enigmática, el panelista, quien reemplazó a Ángel de Brito durante sus vacaciones, fue revelando una serie de pistas que despertaron gran expectativa: "Ella, famosa. Él, famoso"; "Ella, primer hervor. Él, llegando al segundo"; "No es mediática, pero no la conocemos por su talento"; "Él es muy famoso por su talento, ella, por su familia"; "Él, tope de gama, jugador de fútbol"; "Ella, modelo".
Si bien Ochoa precisó que el vínculo entre la hija de Mercedes Sarrabayrouse y el futbolista habría comenzado hace unos dos o tres meses, aseguró que, apenas recibió la información, comenzó a indagar para confirmarlo, hasta que una de sus fuentes los vio juntos en un bar.
De esta manera, anunció: “Él, jugador de Boca, es Nicolás Figal. Él está en un vínculo romántico con Lucía Celasco, la nieta de Susana Giménez”. Además, el periodista y productor de LAM mostró otras pruebas del noviazgo a través de sus redes sociales, compartiendo en su cuenta de X una captura de una publicación de Figal en Instagram, donde Celasco no solo le dio like, sino que también lo elogió con un “lindooo”.