La polémica reacción de Susana Giménez al romance de su nieta, Lucía Celasco, con Nicolás Figal: "Pidió..."

Además, hizo referencia a cómo se habría tomado la conductora esta noticia: "Le preguntaron a Susana y ella no omitió su opinión, pero le pidió a su entorno que averiguaran más sobre él".

De qué manera Pepe Ochoa confirmó el romance de Lucía Celasco con Nicolás Figal

Este martes 19 de agosto, en LAM (América TV), Pepe Ochoa dio a conocer el inesperado romance entre Lucía Celasco, nieta de Susana Giménez y de perfil reservado, y el jugador de Boca Juniors, Nicolás Figal.

De manera enigmática, el panelista, quien reemplazó a Ángel de Brito durante sus vacaciones, fue revelando una serie de pistas que despertaron gran expectativa: "Ella, famosa. Él, famoso"; "Ella, primer hervor. Él, llegando al segundo"; "No es mediática, pero no la conocemos por su talento"; "Él es muy famoso por su talento, ella, por su familia"; "Él, tope de gama, jugador de fútbol"; "Ella, modelo".

Si bien Ochoa precisó que el vínculo entre la hija de Mercedes Sarrabayrouse y el futbolista habría comenzado hace unos dos o tres meses, aseguró que, apenas recibió la información, comenzó a indagar para confirmarlo, hasta que una de sus fuentes los vio juntos en un bar.

De esta manera, anunció: “Él, jugador de Boca, es Nicolás Figal. Él está en un vínculo romántico con Lucía Celasco, la nieta de Susana Giménez”. Además, el periodista y productor de LAM mostró otras pruebas del noviazgo a través de sus redes sociales, compartiendo en su cuenta de X una captura de una publicación de Figal en Instagram, donde Celasco no solo le dio like, sino que también lo elogió con un “lindooo”.